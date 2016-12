Lavoro: 38 nuove offerte

Ultimo appuntamento dell’anno con gli annunci dell’Informagiovani. Forse il periodo non è dei più propizi per cercare un nuovo lavoro, visto che tra pochi giorni le aziende chiuderanno per la pausa natalizia, ma le offerte non mancano, quindi perché non approfittarne? Sicuramente potete farlo se avete una formazione tecnica, se siete operai, periti o ingegneri, perché i vostri profili anche questo mese sono i più richiesti. In alternativa vi segnaliamo la ricerca di un tecnico per sistemi audio video conferenza, di un help desk con competenze informatiche, di commerciali e impiegati amministrativi, programmatori e di personale per la compilazione (dopo un corso di formazione) delle dichiarazioni dei redditi, da aprile a giugno 2017. Inoltre stanno cercando voi se siete parrucchieri, badanti, pizzaioli, camerieri, pasticceri, commessi, educatori o operatori. Tutti gli annunci qui pubblicati sono anche consultabili nella bacheca online del sito http://informagiovani.parma.it. Con i prossimi annunci dell’Informagiovani l’appuntamento è per il 2017.

Ecco due esempi:

Per importante azienda cliente di Parma, ricerchiamo un help desk I livello. La mansione prevede primo supporto per tutti gli utenti interni ed esterni, help desk telefonico e via e-mail per tutte le richieste degli utenti interni, nell’infrastruttura IT (workstation, stampanti, fotocopiatrici, applicazioni). La persona dovrà eseguire il follow-up con gli utenti, gestire gli incidenti, fare richiesta di adempimento, diagnosi dei problemi e la loro risoluzione, registrare degli incidenti del Tracking System Call. Caratteristiche tecniche: conoscenze pc portatili/hardware desktop, competenze Windows XP e configurazione Windows 7, Office 2010. Richiesta conoscenza lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Azienda presente sul mercato della pasticceria/ ristorazione da oltre 50 anni, noto marchio parmigiano, nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca un impiegato/a amministrativo. Selezioniamo candidato/a diplomato o laureato in discipline ad indirizzo tecnico/economico per attività amministrative quali: contabilità interna, adempimenti area fiscale, amministrazione personale, rapporti con istituti di credito, gestione cassa. Requisiti: pregressa esperienza nel ruolo maturata preferibilmente in contesti similari per settore di provenienza. buona conoscenza dei principali strumenti informativi e dei gestionali contabili. ottime capacità organizzative e di problem solving. Gradita buona conoscenza della lingua inglese. Orari: contratto part time 20 ore settimanali. Richiesta flessibilità.

Tutti gli annunci sono sulla Gazzetta di Parma in edicola