Venti offerte per chi cerca lavoro

10) TECNICO INFRASTRUTTURE

Azienda leader nei servizi di trasporti e logistica refrigerata in Europa, con head quarter italiano a Parma, ricerca tecnico infrastrutture dei sistemi informativi. La figura si occuperà di garantire il corretto funzionamento e la manutenzione dei sistemi informativi aziendali, in particolare, l’implementazione, manutenzione e monitoraggio dei database aziendali, l’installazione e gestione dei server e degli apparati di rete, l’installazione e manutenzione delle attrezzature informatiche e l’assistenza di secondo livello agli utenti del gruppo.

Si richiede competenza tecnica in ambito Microsoft SQL Server; Windows Server; VMware e Hyper – V; Infrastrutture di rete (router, firewall, switch e WLAN). Il candidato ideale possiede una laurea o un diploma ad estrazione tecnico-informatica e ha maturato un’esperienza triennale di lavoro in realtà aziendali strutturate ricoprendo ruoli analoghi, problem solving e capacità di iniziativa. Gradita la conoscenza della lingua francese.

Sede di lavoro: Parma

17) CONTABILE ADETTO/A TESORERIA

Azienda ricerca contabile addetto/a tesoreria. Si richiede esperienza nella mansione in aziende strutturate e di produzione e laurea o diploma.

Sede di lavoro: Parma





