56 opportunità per chi cerca lavoro

Come prevedibile, passate le settimane festive il mercato del lavoro – che comunque non si è mai fermato del tutto – ha ripreso la sua attività a pieno ritmo.Rispetto al primo appuntamento del mese, questa settimana sono decisamente più numerosi gli annunci di lavoro che abbiamo raccolto dalle bacheche dell’Informagiovani: 56, tra le offerte provenienti dalle agenzie e quelle che arrivano dai privati.Tra le inserzioni, oltre a quelle rivolte a operai specializzati, periti, progettisti e ingegneri – immancabili -, vi segnaliamo quelle per la ricerca di un’orlatrice, di commerciali, coordinatori risorse umane, programmatori informatici, impiegati amministrativi, contabili, help desk, badanti e collaboratrici domestiche, elettricisti, parrucchieri esperti, responsabili qualità, segretarie, agenti immobiliari, grafici, cuochi, pizzaioli e camerieri, fattorini per consegne a domicilio, commessi, insegnanti madrelingua russa, esperti di comunicazione, avvocati tirocinanti.

Tutti gli annunci sono sulla Gazzetta di Parma in edicola

ALCUNI ESEMPI

1. Cercasi orlatrice. La risorsa si occuperà realizzare il prodotto (borse e piccoli accessori in pelle), assemblando e cucendo i singoli componenti tagliati attraverso le tecniche di aggiunteria/orlatura e garantendo gli standard qualitativi richiesti e in particolare di: visionare i pezzi tagliati verificandone la qualità e la quantità; leggere la documentazione tecnica di accompagnamento al fine di ricavare le informazioni sul tipo di scarnitura da eseguire; eseguire il set up macchina e scarnire la pelle; mettere in fodera, accoppiare i pezzi, inserire rinforzi e procedere alla cucitura della tomaia come richiesto dal modello. Il profilo ideale ha maturato pluriennale esperienza nella mansione (10-15 anni), preferibilmente nel settore accessori donna in pelle. La risorsa ha buona padronanza della macchina piana, macchina a colonna e scarnatrice oltre ad essere dotata di precisione, accuratezza e manualità. Si richiedono buone dote relazionali e capacità di lavorare in gruppo. Sede di lavoro: provincia di Parma.

9. Agenzia ricerca neolaureato/a in Ingegneria elettronica. La ricerca è rivolta a figure di brillanti neo laureati in Ingegneria elettronica/automazione interessati a un percorso di inserimento nel team tecnico di una nota azienda del territorio, ambito metalmeccanico. Completano il profilo, una buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte di lunga durata. Disponibilità immediata. Parma.