Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

1) BUYER – parti a disegno -

Azienda multinazionale leader nel settore dell'automazione industriale, cerca laureata/o in Ingegneria o Economia da inserire come Commodity Specialist , e formare e far crescere internamente con 2/3 anni di esperienza in gestione di forniture di acquisti maturate preferibilmente all’interno di realtà multinazionali del settore automotive, aeronautico o simili e che, rispondendo al Global Commodity Manager.

La figura ricercata, Buyer -parti a disegno-, si occuperà principalmente di supportare Global Commodity Manager di riferimento per l’analisi della costi relativi agli acquisti; eseguire di attività di sourcing: scounting, screening, valutazione e gestione portfolio fornitori; valutare i prezzi e qualità, gestire le modalità, costi e tempi di consegna delle forniture acquistate; le relazioni e le attività di negoziazione e definizione dei contratti con i fornitori;

Inoltre il/la Buyer si occuperà di monitorare il mercato e le attività dei fornitori, della gestione delle comunicazioni con i referenti interni all’azienda e svolgerà attività di benchmarking al fine di migliorare le strategie di acquisto.

Il/la candidato/a ideale ha un’ottima conoscenza della lingua inglese (non verranno prese in considerazione candidature prive di tale caratteristica). La conoscenza della lingua Francese costituirà un plus ma non è obbligatoria. La persona che verrà inserita dovrà avere un’ottima padronanza di OFFICE ed in particolare di Outlook e dovrà conoscere il gestionale SAP.

Completano il profilo flessibilità, capacità di problem solving e buona capacità di contrattazione con i fornitori. Si richiede disponibilità a trasferte.

Sede di lavoro: Parma



2) AUTOMATION ENGINEER JUNIOR

Azienda del settore dell’automazione per l’industria alimentare, cerca laureata/o ad indirizzo informativo, elettronico e/o similiari, da inserire come Automation Engineer Junior all'interno del Dipartimento R&D.

La figura professionale individuata, risponderà al responsabile dell’area tecnica e verrà coinvolta nella realizzazione delle soluzioni progettuali maggiormente idonee per impianti per il soffiaggio e il riempimento. Gestirà tutto il processo di sviluppo, a partire dall’analisi della richiesta, sviluppo della soluzione software e relativi test per arrivare a collaudi, training e supporto ai trasfertisti addetti all’installazione e al service. Si richiede esperienza, anche breve, nella programmazione PLC Beckhoff maturata preferibilmente, ma in maniera non tassativa, su macchine per l’industria alimentare; indipendenza e autonomia nella lettura di schemi elettrici e della relativa documentazione; buona conoscenza della lingua inglese (gradita la conoscenza di una seconda lingua come lo spagnolo);

Completano il profilo: una naturale predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team, nonché alla relazione con il cliente.

Sede di lavoro: Parma



3) ADDETTO ALLA QUALITÀ e SICUREZZA ALIMENTARE

Azienda alimentare nel settore salumi, per il proprio stabilimento sito in provincia di Parma, cerca laurata/o in Scienze e Tecnologie Alimentari, Chimica, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie, Veterinaria ed un’esperienza, anche breve, nell’area qualità e sicurezza alimentare da inserire come Addetto controllo qualità e sicurezza alimentare. Il/la candidato/a seguirà tutte le attività legate al controllo qualità di prodotto e all’assicurazione qualità relative a una divisione produttiva.

È necessaria disponibilità ad orari flessibili e una buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Provincia di Parma



4) IMPIEGATO/A CUSTOMER CARE

Azienda cerca risorsa alla quale affidare la gestione del servizio di customer care specializzato in area tecnica. Il profilo ideale ha maturato esperienza in area amministrativa e data entry, è una persona precisa e meticolosa, ha un ottimo eloquio ed una forte passione per la tecnologia. Si richiede disponibilità a lavorare su turni dalle 9 alle 21.

Sede di lavoro: Provincia di Parma



5) PROGRAMMATORE JAVA

Azienda che opera nel settore IT per la progettazione e realizzazione di soluzioni gestionali per le imprese, ricerca programmatore Java per occuparsi dell’evoluzione tecnica delle soluzioni ERP di proprietà aziendale

Si richiede conoscenza di Java (in aggiunta o alternativa C#); Spring, framework per lo sviluppo Java delle business Logic; Strumenti di configurazione, di gestione delle versioni, compilazione (es. Maven); SQL

Rappresentano inoltre requisiti preferenziali la conoscenza di Javascript e di framework per la progettazione delle componenti di front-end (Angularjs, React, Jquery) e l’utilizzo di: Repository per il controllo di versione del codice (es. Git, Subversion); IDE di sviluppo (es. Eclipse)

Utile, ma non indispensabile, la conoscenza del cobol

Sede di lavoro: Parma



6) INFEREMIERE

Struttura residenziale cerca infermiere/a professionale, laureato/a in infermieristica di primo livello o titolo equipollente, legalmente riconosciuto dal Ministero della Salute. Il/la candidato/a è iscritto all’Albo Professionale Ipasvi e domicilio nelle vicinanze. Costituiscono titolo preferenziale l’esperienza professionale prestata presso reparti di geriatria, conseguimento di ulteriori titoli formativi inerenti l’ambito geriatrico, provenienza dalla realtà socio-assistenziale del territorio provinciale.

Saranno inoltre valutate positivamente la predisposizione alla cooperazione ed al lavoro di gruppo, nonché le capacità relazionali in un contesto multidisciplinare.

Luogo di lavoro: provincia Nord di Fidenza



7) DBA ORACLE

Azienda di ICT Consulting & Engineering che propone servizi professionali, soluzioni e progetti rivolti ad aziende di medie e grandi dimensioni, cerca, per nuovo progetto su Parma, una figura da inserire come DBA Oracle. Il/la candidato ideale ha i seguenti requisiti: diploma o laurea ad indirizzo tecnico; esperienze di installazione, configurazione e gestione di prodotti Oracle; esperienze di monitoring, performance tuning e capacity planning di Oracle in ambiente Microsoft; competenze SQL; gradita certificazione Oracle; disponibilità full time; residenza a Parma o disponibilità al trasferimento.



Sede di lavoro: Parma

8) MONTATORE MECCANICO CON ESPERIENZA

Azienda del settore metalmeccanico cerca montatore meccanico con esperienza con esperienza, che sappia leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza, abbia competenza nella lettura del disegno meccanico, compresa quella inerente l'impiantistica idraulica: disegno di insieme e dei particolari, distinta base tecnica, ciclo di montaggio;

Il candidato ideale conosce ed applica gli elementi di base della tecnologia meccanica e della meccanica delle macchine; conosce la gestione del processo di montaggio, sa sviluppare un programma di montaggio ed eseguire il montaggio di gruppi o sottogruppi meccanici. Inoltre nel caso di lavorazioni su banco anche tramite saldatura, sa dove intervenire per adattamenti eventualmente richiesti;

Completano il profilo la conoscenza degli strumenti e delle tecniche di misura e di controllo, nonché degli strumenti ed i macchinari di lavoro.

Sede di lavoro: Parma



9) PROCESS ENGINEER SETTORE FOOD

Azienda della provincia di Parma che opera nel settore dei trasporti cerca figura da inserire come manutentore meccanico per operare su tre cantieri dislocati nelle province di Parma, Reggio Emilia e Cremona.

La risorsa dovrà essere in grado di eseguire i lavori necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari destinati alla produzione, effettuandone il controllo periodico e la riparazione.

Si valutano candidature di automuniti si richiede disponibilità nell'immediato.

Sede di lavoro di riferimento: Parma.



10) VICE STORE MANAGER

Azienda leader nel settore dell'abbigliamento sportivo e calzature ricerca un/una Vice Store Manager per punto vendita a Parma. La risorsa, in collaborazione con lo Store Manager, verrà coinvolta nelle seguenti attività: garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita del negozio mediante analisi costanti dei Kpi's, oltre alla costante motivazione del team; il presidio dell'area vendita mediante una curata vendita assistita; gestire la superficie di vendita assegnata; gli incassi e la movimentazione dello stock di prodotto ed il magazzino; coordinare e far crescere professionalmente le persone del team di vendita al fine di assicurare uno standard elevato di servizio al cliente;

Il candidato ideale ha maturato almeno 2 anni di esperienza nel ruolo o nella gestione di un team di medie dimensioni all'interno di un negozio di abbigliamento o calzature life style.

Si richiede flessibilità oraria, disponibilità a lavorare la domenica e nei weekend, disponibilità alla mobilità territoriale.

Sede di lavoro: Parma

11) ADDETTO/A ALLA RICERCA E SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Agenzia per il lavoro, per potenziamento della propria filiale di Parma, seleziona un/a addetto/a alla ricerca selezione e amministrazione del personale. La risorsa inserita si occuperà dell'intero processo di recruiting e gestione amministrativa del personale somministrato. In particolare, definisce la job description, pubblica le inserzioni sui vari canali di recruiting, effettua lo screening dei CV, colloquia i candidati, gestisce le assunzioni, proroghe e gli aspetti amministrativi legati al rapporto di lavoro.

La ricerca è rivolta a figure con pregressa esperienza in ruoli simili presso Agenzie per il Lavoro.

Il candidato/a ideale è preferibilmente laureato in discipline umanistiche oppure economiche e possiede buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali applicativi del pacchetto Office.

Sono considerati requisiti fondamentali: spirito di iniziativa, orientamento al cliente, facilità di relazione, naturale predisposizione al lavoro di squadra, solide motivazioni ad operare in questo settore.

Sede di lavoro: Parma



12) STREET FOOD/ TRUCK FOOD MANAGER

Importante azienda alimentare cerca figura da inserire con capacità di project management da inserire come Street Food Manager / Truck Food Manager.

Il candidato selezionato avrà il compito di interfacciarsi con le diverse funzioni aziendali che contribuiranno al corretto svolgimento degli eventi: HR, Commerciale, Marketing, amministrazione, qualità e sicurezza, controllo di gestione, logistica e produzione. Dovrà contattare le diverse organizzazioni di eventi e possederne un calendario aggiornato. Starà in contatto con i diversi organizzatori e verificherà la corretta location all’interno degli eventi. Conoscerà e aggiornerà il conto economico alla fine di ogni evento e predisporrà un report riepilogativo alla fine della stagione. Inoltre si occuperà di verificare di volta in volta i permessi e le certificazioni, nonché il materiale di comunicazione messo a disposizione dell’azienda

Si richiede capacità di programmare e gestire l’organizzazione del truck, capacità a coordinare un team di persone e di interfacciarsi con le diverse funzioni aziendali. È gradito il possesso di certificazioni HACCP e sicurezza. Si richiede disponibilità ai trasferimenti e, preferibilmente, residenza nella zona di Reggio Emilia, Parma o Modena

Sede di lavoro: Reggio Emilia

13) CAPO REPARTO TORNITURA

Azienda operante nel settore della meccanica cerca figura con esperienza nell'utilizzo del tornio su programmazione CNC con applicativo Manual Guide e di lavorazioni su metalli quali inox, alluminio, rame da inserire come Capo Reparto Tornitura

La figura selezionata opererà sotto la guida del responsabile di stabilimento, nel reparto di tornitura di precisione su pezzi meccanici in piccole serie. In particolare si occuperà di gestire e movimentare dei pezzi finiti e grezzi semilavorati; supervisionare le attività di attrezzaggio; analizzare gli utensili in dotazione.

Si richiede ottima capacità di lettura del disegno meccanico. Completano il profilo dinamicità, attitudine al lavoro in team e leadership.

Luogo di Lavoro: Provincia nord ovest di Parma.

14) IMPIEGATO/A STUDIO COMMERCIALISTI

Studio di commercialisti a Parma cerca impiegato/a per occuparsi della contabilità, di bilanci, e delle dichiarazioni redditi. Si richiede ordine, precisione, ottime doti relazionali, pregressa esperienza in contabilità, conoscenza del gestionale Teamsystem

Sede di lavoro: Parma



15) PROGRAMMATORE

giovane e dinamica azienda del settore Information Technology, cerca Perito Informatico o Laureato in Informatica, con almeno un biennio di esperienza in ruolo analogo da inserire come Programmatore per lo sviluppo di applicazioni WEB e gestionali in ambiente Java

Il candidato ideale possiede una buona tecnica di programmazione ad oggetti; una buona conoscenza del linguaggio SQL e di uno fra JAVA e/o C#; sarà inoltre gradita, anche se non indispensabile, la conoscenza di altri tools di sviluppo in àmbito Java, quali Spring, Maven, Javascript/ES6. È inoltre gradita la conoscenza di base dei processi aziendali.

Si richiede disponibilità a brevi trasferte, sia nazionali sia internazionali.

La sede di lavoro: Parma.



16) CONSULENTE APPLICATIVO

Azienda del settore Information Technology cerca laureato/a in Ingegneria Gestionale o in Economia con almeno 2-3 anni di esperienza nel ruolo da inserire come un Consulente Applicativo (Area Fides). Si richiede conoscenza di qualche sistema gestionale ERP; predisposizione al lavoro in team e a progetti; conoscenza dei processi aziendali.

Completano il profilo buone doti organizzative, flessibilità, dinamicità e determinazione, attitudine a relazionarsi in modo propositivo e disponibilità a viaggiare fino al 40% / 50% del tempo a seconda delle necessità. Trasferte prevalentemente NAZIONALI e possibili internazionali.

Sede di lavoro: Parma

17) RESPONSABILE PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

Storica azienda metalmeccanica leader nel proprio segmento di mercato cerca laureato in ingegneria o cultura equivalente, con una significativa esperienza in aziende manifatturiere metalmeccaniche modernamente organizzate in ruoli analoghi da inserire come Responsabile Pianificazione della Produzione e Futuro Responsabile della produzione

Al ruolo, compete assicurare la pianificazione e la programmazione della produzione per garantire l’evasione degli ordini secondo le date previste, ottimizzando i flussi e saturando le risorse di produzione. Collabora con l’Ufficio Acquisti per pianificare i materiali e minimizzare le scorte di magazzino. Il candidato dopo un opportuno percorso in azienda, potrà prima affiancare e poi sostituire l’attuale responsabile di produzione.

Il candidato ideale dovrà inoltre dimostrare di avere le potenzialità per poter ricoprire ruoli di maggiore responsabilità con il coordinamento di personale di produzione.

Completano il profilo la conoscenza dei sistemi di pianificazione dei fabbisogni e programmazione della produzione (MRP) delle principali tecnologie meccaniche di base, della supply chain in generale, dei sistemi informatici. Costituiscono elementi preferenziali: l’esperienza presso aziende di produzione di piccola e media serie, la conoscenza dei tempi e metodi, la conoscenza dell’inglese almeno a livello discreto.

Sede di lavoro: zona di Parma



18) PROGECT MANAGER ASSISTANT IMPIANTISTICA ALIMENTARE

Azienda multinazionale leader nel settore dell'automazione industriale cerca un/una Laurato/a in ingegneria o Diplomato tecnico con precedente esperienza nel settore automazione industriale preferibilmente nella gestione di progetti/ project management o come tecnico di field .

La figura selezionata verrà inserita con la funzione di Project Manager Assistant Impiantistica Alimentare

che riporterà al Field Product Support Director e supporterà il Project Execution Team durante l’installazione e lo start-up delle linee e i Project Manager pre e post-vendita, nonché il customer care management nell’assistenza tecnica sulle linee complete prima e dopo il periodo di garanzia.

Nello specifico il ruolo prevede la gestione dei rapporti tecnico/ commerciali con società terze fornitrici di parti integranti della line; attività di back-office di trouble-shooting telefonico e root cause analysis interfacciandosi con i clienti e/o con i fornitori; assistenza tecnica sul campo in caso di particolari problematiche relative alla parti di linee fornite da società terze previa specifico periodo di formazione; garantire il corretto funzionamento degli impianti basandosi su specifiche tecniche, contrattuali e di sicurezza.

Completano il profilo un ottimo livello della lingua inglese (non si accettano candidature prive di tale requisito) e ottime capacità organizzative e di problem solving, buone abilità relazionali e di gestione dello stress.

Si richiede disponibilità a trasferte.



Sede di lavoro: Parma

19) PROGETTISTA MECCANICO

Multinazionale leader del settore impiantistica alimentare cercano figura con conoscenza AUTOCAD 3D e un'ottima autonomia nello sviluppo di progetti da inserire come Progettista Meccanico

Il candidato/a deve avere maturato una consolidata esperienza nel ruolo in Aziende del settore Food Tech. In particolare deve aver avuto esperienza nell'area progettazione e realizzazione layout di impianti alimentari/imbottigliamento.



Il ruolo che sarà inserito nell'area ufficio tecnico e risponde al Responsabile di Divisione, si occuperà di sviluppare nuove soluzioni progettuali per il settore food processing. Alla figura verrà richiesta una presenza saltuaria, presso i cantieri di montaggio impianti e presso aziende clienti, per visionare lo stato di avanzamento dei lavori di montaggio o, per concordare modifiche e miglioramenti agli impianti presenti.

È necessaria una buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto tecnica. Completano il profilo ottime capacità relazionali ed organizzative, capacità di problem solving ed elevata attitudine al lavoro in team.

Si richiede residenza o domicilio a Parma/Reggio Emilia e province limitrofe, mobilità territoriale.

Sede di lavoro è a Parma



20) PROGETTISTA STAMPI MATERIE PLASTICHE

Azienda cerca Diplomato/a ad indirizzo tecnico o Laureato/a in Ingegneria (meccanica o ingegneria dei Materiali) con almeno 5+ anni di esperienza nel ruolo presso aziende di produzione del settore materie plastiche da inserire come Progettista Stampi Materie Plastiche. La risorsa lavorerà all’interno della Direzione Tecnica e si occuperà delle attività di progettazione dei prodotti in materiale plastico e dei relativi stampi per la loro realizzazione. Sarà responsabile della revisione del portafoglio prodotti e stampi esistenti, nell’ambito di una costante attività di ricerca e studio di fattibilità tecnica, al fine di supportare le attività di preventivazione e il corretto operare degli stabilimenti produttivi, avendo in considerazione anche le esigenze del cliente.

Si richiede un’ottima conoscenza del processo di stampaggio termoplastico a iniezione, delle materie plastiche e del funzionamento stampi; padronanza della lingua Inglese; capacità di analisi; orientamento al risultato, predisposizione al lavoro in team; curiosità in ambito tecnico.

Sede di lavoro: Provincia di Parma