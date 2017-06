Annunci di lavoro: 61 nuove offerte

ANNUNCI AGENZIE - 30



OPERATORE CNC

Il candidato ideale si occupa di impostare il programma delle macchine utensili (in particolare tornio e fresa) a controllo numerico, del piazzamento della stessa, del carico / scarico e di supervisionare l'attività di produzione. Inoltre dovrà predisporre la macchina tramite attrezzi adeguati, intervenire se si verificano errori riparametrando il programma oppure sostituendo gli utensili danneggiati, effettuare il controllo qualità e rifinire il prodotto finito.

Sono richiesti precedente esperienza in analoga mansione e buona conoscenza del disegno meccanico.

Completano il profilo capacità di lavorare in gruppo, motivazione all'apprendimento, capacità organizzative, risoluzione di problemi operativi, precisione.

Sede di lavoro: Collecchio (PR)

Adecco Italia S.p.A.

Piazza Partigiani D'Italia, 14, 43044 Collecchio PR

tel. 0521 305081 - fax 0521 305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it



SALDATORE A TIG

Il candidato ideale in grado di saldatore a Tig e Mig, leggere e interpretare schemi meccanici di varia complessità, scegliere strumenti e tecniche di saldatura più idonei per le operazioni da svolgere, posizionare e fissare i pezzi da unire con saldatura, eseguire l'assemblaggio dei pezzi.

Sono richiesti pregressa esperienza in analoga mansione e diploma in ambito tecnico/meccanico. Inoltre sono richiesti buona conoscenza dei metalli e sulle possibili reazioni degli stessi alle sollecitazioni meccaniche esterne, buona lettura del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura.

Completano il profilo interesse per il settore tecnico/meccanico, motivazione all'apprendimento, buona manualità, precisione e flessibilità.

Sede di lavoro: Sala Baganza (Parma).

Adecco Italia S.p.A.

Piazza Partigiani D'Italia, 14, 43044 Collecchio PR

tel. 0521 305081 - fax 0521 305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO

Il candidato ideale si occuperà dell'assemblaggio e del collaudo di componenti meccanici. In particolare organizzerà le fasi del lavoro: individuerà i pezzi, adotterà le modalità e gli strumenti idonei per l'assemblaggio, controllerà la finitura verificando anche le eventuali anomalie dei pezzi.

Sono richiesti pregressa esperienza, seppur minima, in analoga mansione e la disponibilità a lavorare su turni diurni e/o orario part-time. Costituiscono requisiti preferenziali l’aver conseguito diploma tecnico e la buona conoscenza del disegno meccanico.

Completano il profilo capacità di concentrazione, precisione, capacità di risoluzione di problemi operativi, tolleranza dello stress.

Sede di lavoro: Provincia di Parma

Adecco Italia S.p.A.

Piazza Partigiani D'Italia, 14, 43044 Collecchio PR

tel. 0521 305081 - fax 0521 305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

ASSISTENTE UFFICIO ACQUISTI

La risorsa ideale si occuperà di inserimento dati su gestionale SAP, invio di circolari ai fornitori, richiesta di dati ai fornitori, attività di archiviazione dati. Costituisce un requisito necessario la buona conoscenza della Suite Microsoft Office (in particolare Word, Excel e Outlook) e buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Completano il profilo predisposizione al lavoro di gruppo e ai rapporti interpersonali.

Sede di lavoro: Sala Baganza

Adecco Italia S.p.A.

Piazza Partigiani D'Italia, 14, 43044 Collecchio PR

tel. 0521 305081 - fax 0521 305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

MANUTENTORE

Il profilo selezionato risponderà al responsabile della manutenzione e dovrà occuparsi degli interventi di manutenzione preventiva e straordinaria su macchinari e impianti, del controllo periodico e della riparazione degli stessi. Dovrà quindi effettuare interventi a seguito di guasti o in via preventiva che possono riguardare i singoli macchinari, le linee di produzione, ma anche gli impianti dello stabilimento.

In particolare si occuperà del mantenimento e ripristino funzionamento macchine, prevenzione guasti e anomalie, miglioramento delle performance dei macchinari e degli impianti in generale.

È richiesta pregressa esperienza in analoga mansione preferibilmente in Aziende del settore alimentare.

Completano il profilo capacità di analisi, precisione, capacità di gestione delle emergenze, curiosità, capacità di autoapprendimento, ordine e pulizia.

Sede di lavoro: Collecchio (PR)

Adecco Italia S.p.A.

Piazza Partigiani D'Italia, 14, 43044 Collecchio PR

tel. 0521 305081 - fax 0521 305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

MAGAZZINIERE

Per Azienda Metalmeccanica ricerchiamo magazziniere che si occuperà della gestione tempestiva delle merci tramite le tecniche di stoccaggio e movimentazione. Inoltre controllerà qualitativamente e quantitativamente la merce al momento del ricevimento (numero colli, condizioni della merce, rispetto delle normative) curerà le procedure relative agli adempimenti gestionali (riscontro ed acquisizione del documento di accompagnamento della merce, predisposizione della documentazione attestante le eventuali differenze riscontrate, invio/consegna della documentazione agli incaricati amministrativi, inserimento dati su programma gestionale, ecc.); Inoltre si occuperà di allocare la merce (sistema la merce in magazzino negli spazi definiti, predispone la merce per l'allestimento in area di vendita).

E richiesto il patentino da carrellista. Completano il profilo buona manualità, problem solving e autonomia.

Sede di lavoro: Collecchio

Adecco Italia S.p.A.

Piazza Partigiani D'Italia, 14, 43044 Collecchio PR

tel. 0521 305081 - fax 0521 305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

PROGETTISTA MECCANICO

Il candidato ideale sarà inserito in ufficio tecnico e si occuperà di sviluppo e progettazione tecnica e meccanica di macchinari, utilizzando software 3D (Solid Works o similari). Sono richiesti pregressa esperienza in analoga mansione di almeno 2 anni, diploma o laurea in ambito tecnico/meccanico e buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo capacità di adattamento di fronte all'evoluzione tecnologica e disponibilità a un continuo aggiornamento, capacità organizzative e buone capacità relazionali.

Sede di lavoro: Collecchio (PR)

Adecco Italia S.p.A.

Piazza Partigiani D'Italia, 14, 43044 Collecchio PR

tel. 0521 305081 - fax 0521 305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

FRESATORE CNC

Per azienda metalmeccanica ricerchiamo un fresatore.

Il candidato deve essere in grado di leggere il disegno meccanico, di occuparsi del processo base di fresatura, della preparazione dei pezzi, di attrezzare la macchina, di scegliere gli utensili, e di controllare il pezzo alla fine della lavorazione con gli strumenti di misura classici, di effettuare la rifinitura. Non necessario essere in grado di programmare la macchina. Gradito diploma/qualifica di meccanico, oppure un corso come operatore sulle macchine utensili.

Sede di lavoro: Collecchio

Adecco Italia S.p.A.

Piazza Partigiani D'Italia, 14, 43044 Collecchio PR

tel. 0521 305081 - fax 0521 305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 2 ADD. MAGAZZINIERI CARRELLISTA da adibire a mansione di carico scarico e preparazione spedizioni. La figura si occuperà dell’elaborazione delle bolle. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a- 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n°10 LAUREATI IN INFORMATICA/INGEGNERIA/STATISTICA/MATEMATICA/FISICA o diplomati all’ITS per formazione preassuntiva "PROGRAMMATORE JAVA JUNIOR" Destinatari: giovani diplomati all'ITS o laureati in Ingegneria Informatica/Statistica/Matematica/Fisica/Scienze dell'Informazione/Ingegneria Elettronica/Biomedica con competenze di sviluppo software base Sede del corso: Parma Data Inizio: Giugno 2017 Durata e modalità: 240 ore full time lunedì/venerdì 9-18, ticket restaurant giornalieri da 5,20, eventuali spese di vitto e alloggio per i partecipanti residenti oltre gli 80km dalla sede del corso a carico di Umana Percorso: - Introduzione a Linux - SQL e piattaforme ORACLE e SQL Server - Java base - progettazione database - Java avanzato - web development Inserimento: - contratto di somministrazione a tempo determinato o apprendistato con scopo assunzione - Zone di lavoro: - Parma - Reggio Emilia – Piacenza.

UMANA

Via La Spezia 4/a- 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per struttura sanitaria in zona Tizzano Val Parma (PR), cerchiamo n. 1 INFERMIERE/A, con esperienza nel ruolo. Si richiede predisposizione al lavoro in equipe, disponibilità al lavoro full-time su turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

UMANA

Via La Spezia 4/a- 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per famiglia di Langhirano (PR), cerchiamo n. 1 GOVERNANTE CONVIVENTE. Si richiedono autonomia totale nella gestione di abitazioni di prestigio, competenza nella cura e pulizia di materiali come mobili antichi, tappeti, arazzi e argenteria in genere, riordino, stiro e gestione lavanderia. È obbligatoria ottima conoscenza della lingua italiana, possesso di documenti validi per l'espatrio, doti come discrezione e rispetto della privacy, ottime capacità relazionali e cortesia. Si offre contratto di somministrazione con inquadramento contrattuale, vitto e alloggio presso la famiglia utilizzatrice. Si invitano i gentili candidati ad allegare curriculum vitae aggiornato.

UMANA

Via La Spezia 4/a- 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CABLAGGIO QUADRI da adibire a mansione di cablatore e addetto collaudo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a- 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante struttura alberghiera di Parma (PR) ricerchiamo n°1 ADD. RICEVIMENTO con esperienza pregressa in hotel, utilizzo lingua inglese e conoscenza gestionale OPERA. Richiesta disponibilità su turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a- 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda alimentare in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO con esperienza nell’ambito ed utilizzo solid works. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a- 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per azienda operante nel settore terziario, cerchiamo in zona Parma (PR), 1 ADDETTO/A RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE. Il/La candidato/a si occuperà principalmente dello sviluppo dei rapporti con le aziende clienti nell'ambito della gestione del personale temporaneo, dell'accoglienza dei candidati in filiale e della ricerca di figure professionali. Si richiedono doti di relazione e di coordinamento, forte orientamento al risultato, conoscenza del tessuto economico locale. Completano il profilo capacità organizzative, e flessibilità. Si offre inserimento in una realtà consolidata, dinamica e in forte espansione, un percorso formativo teorico e pratico e prospettive di crescita nell'ambito della gestione delle risorse umane.

UMANA

Via La Spezia 4/a- 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 FARMACISTA con iscrizione all'ordine aggiornata al 2017. Si richiedono ottime conoscenze informatiche, doti di precisione e organizzazione del lavoro, spiccata attitudine alle relazioni con gli Enti. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a- 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Addetto Gestione Clienti

Cerchiamo, per dinamica realtà attiva nel settore meccanico, un Addetto alla gestione dei clienti.

Il candidato avrà i seguenti incarichi:

gestione degli ordini;

gestione della corrispondenza con i clienti;

gestione delle conferme degli ordini;

gestione delle criticità;

gestione della logistica: flussi, formalità doganali, corrispondenza con gli spedizionieri;

gestione degli aspetti amministrativi: ddt, fatturazione.

Si richiedono:

buona conoscenza di Inglese e Francese;

buona capacità organizzative.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Ingegneri per PLC

Azienda produttrice di impianti automatizzati ci ha incaricati di selezionare due giovani ingegneri o elettronici o gestionali da avviare alla programmazione PLC.

I candidati verranno formati nella programmazione e progettazione del PLC.

Di loro competenza saranno

la programmazione plc

le modifiche al programma

l'installazione e l'avviamento degli impianti.

L'azienda offre formazione, contratto a tempo indeterminato e crescita professionale.

Si richiedono;

laurea in ingegneria elettronica o informatica;

conoscenza base del PLC

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Addetto Programmazione della Produzione

Per azienda multinazionale, attiva nel settore impiantistico, cerchiamo un Addetto alla Programmazione della Produzione.

Il candidato risponderà, direttamente, al responsabile di produzione e si occuperà delle seguenti mansioni:

elaborazione dei nuovi codici e relativo inserimento a gestionale;

gestione della distinta base;

pianificazione delle distinte base;

lancio MRP;

analisi sei risultati del gestionale;

approvazione degli ordini di acquisto e di produzione;

lanci di produzione;

gestione dei cicli di lavorazione;

analisi dei carichi previsti;

gestione delle scorte di magazzino, floor stock e conto deposito;

presidio all'industrializzazione di nuovi prodotti;

gestione dell'inventario;

supporto alla definizione dei cicli, al monitoraggio delle lavorazioni meccaniche.

Si richiedono:

esperienza nel ruolo di uno/due anni;

laurea in ingegneria meccanica o gestionale;

conoscenza dei cicli produttivi;

buona padronanza della lingua inglese;

buone capacità comunicative;

buona conoscenza dei sistemi ERP.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Capo Officina

Cerchiamo, per azienda di costruzioni meccaniche, un capo officina.

Il candidato avrà l'incarico di

organizzare il lavoro quattro persone;

seguire il corretto montaggio dei pezzi;

controllare il materiale in ingresso attraverso gli strumenti di misura;

seguire e partecipare attivamente al collaudo interno del prodotto finito.

Di sua competenza saranno anche la gestione delle revisioni sia interne sia presso i clienti; l'elaborazione dei report, le schede di funzionalità ed il rilascio del prodotto.

Si richiedono:

diploma di perito meccanico;

lettura del disegno meccanico;

provenienza dai settori officine di revisione di auto, pompe, pistoni ecc.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Area Manager

Per importante gruppo, attivo nella commercializzazione di prodotti elettrotecnici, cerchiamo un commerciale.

Il candidato gestirà i rapporti con i clienti: aziende, grossisti, piccoli rivenditori.

Egli si occuperà di gestire i contratti, i pagamenti e tutto ciò che riguarda l'aspetto commerciale.

Il candidato coordinerà il magazzino.

Si richiedono:

esperienza nella vendita di prodotti elettrotecnici;

buone doti comunicative.

L'area di riferimento sarà Parma e provincia

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Disegnatore Elettrico

Per strutturato e dinamico studio di engineering attivo nella progettazione elettronica ed elettrica di impianti farmaceutici, cerchiamo un progettista elettrico.

Il candidato avrà l'incarico di elaborare la progettazione elettrica, in base alle specifiche richieste dei clienti; egli si rapporterà con i programmatori plc e con gli altri progettisti; seguirà i progetti a lui assegnati dalla progettazione fino alla produzione ed al collaudo.

Si richiedono:

esperienza nella posizione di disegnatore/progettista elettrico;

esperienza su impianti automatizzati;

conoscenza di Spac.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Responsabile EDP

Cerchiamo, per azienda attiva nel settore meccanico, un Responsabile EDP.

Il candidato avrà i seguenti incarichi:

gestire e coordinare i tre addetti al gestionale;

rapportarsi con gli studi esterni per valutarne le competenze, stabilire le priorità ed i progetti;

rapportarsi con gli uffici interni per comprenderne le effettive necessità;

gestire il budget assegnato;

valutare le risorse necessarie per ciascun progetto;

seguire i responsabili dei diversi progetti aperti;

monitorare le tempistiche e gli obiettivi.

Si richiedono:

esperienza nella posizione;

provenienza da aziende operanti su commessa (condizione sine qua non);

ottima conoscenza del gestionale SAP;

buona conoscenza della lingua inglese

Capo Cantiere Impianti Asettici

Cerchiamo, per realtà multinazionale attiva nel settore impiantistico, un Aseptic Field Coordinator.

Il candidato lavorerà sugli impianti asettici e si occuperà di gestire e coordinare i tecnici (meccanici, elettronici, tecnologi alimentari) assegnatigli.

Egli

valuterà le necessità di cantiere;

sarà operativo occupandosi della regolazione delle macchine e della parte meccanica post montaggio;

valuterà quante risorse saranno necessarie;

organizzerà, coordinerà e monitorerà i tecnici assegnati al cantiere;

gestirà tempistiche e definirà le mile stone;

si rapporterà con i clienti per tutto ciò che concerne le problematiche;

elaborerà report di tipo tecnico;

eseguirà l'analisi dei costi inerenti le sue responsabilità.

L'azienda richiede:

esperienza maturata su impianti asettici (condizione sine qua non): farmaceutici o similari;

diploma o laurea in meccanica;

competenze nella gestione di un team;

buone capacità comunicative;

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità alle trasferte per, circa, 200 giorni annui.

Condizioni sine qua non: provenienza da impianti che lavorano in asettico; conoscenza dell'Inglese, laurea, disponibilità a, circa, 200 gg annui di trasferta.

L'azienda offre:

formazione continua, crescita professionale, contesto internazionale.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Responsabile Acquisti

Cerchiamo, per importante azienda attiva nel settore impiantistico, un responsabile acquisti.

Il candidato avrà la responsabilità di gestire, supervisionare e monitorare 12 buyer.

Egli si occuperà di gestire i contratti quadro, le trattative e tutto ciò che riguarda la contrattualistica.

Si richiedono:

laurea in meccanica;

provenienza da aziende che lavorano su commessa;

esperienza nel ruolo;

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità ad effettuare trasferte, quando necessario

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Ingegnere elettronico/informatico neolaureato

Dinamica azienda attiva nell'ambito della programmazione PLC cerca un giovane Ingegnere Elettronico o Informatico da inserire in organico.

Il candidato, opportunamente seguito nel percorso di crescita, si occuperà della programmazione PLC e dell'installazione presso i clienti.

Si richiedono:

laurea in ingegneria,

disponibilità ad effettuare trasferte;

conoscenza, anche base, del PLC.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Ingegnere Meccanico ufficio tecnico

Azienda, attiva nel settore impiantistico, ci ha incaricati di selezionare un ingegnere meccanico da inserire nell'ufficio tecnico.

Il candidato si occuperà di standardizzare ed innovare le macchine. Egli, supportato da un ingegnere senior, dovrà sviluppare e portare a termine i progetti assegnatigli: dalla progettazione al contatto con i fornitori, alla messa in tavola dei particolari fino all'evasione delle distinte.

Di sua responsabilità sarà la gestione delle tempistiche.

Si richiedono:

laurea triennale in ingegneria meccanica;

conoscenza di un programma di disegno 3D, meglio Inventor;

esperienza di due/tre anni nel disegno.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Programmatore PLC

Per società di engineering attiva nel settore dell'automazione industriale, cerchiamo un Programmatore PLC.

Il candidato avrà il compito di sviluppare il PLC in base alle richieste tecniche delle aziende clienti. Egli dovrà anche recarsi presso i clienti per installare il sw o per fare dei controlli; le trasferte richieste sono, circa, 90 gg annui e sono in Europa.

Si richiedono:

laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica;

conoscenza del PLC;

disponibilità ad effettuare brevi trasferte in Europa

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Perito Meccanico per Ufficio Tecnico

Azienda, produttrice di macchine automatizzate, ci ha incaricati di selezionare un perito meccanico da inserire in ufficio tecnico.

Il candidato si occuperà di elaborare i disegni in base alle specifiche tecniche dei clienti; svilupperà assiemi, distinte base e tutti i documenti necessari alla produzione delle macchine.

Si rapporterà, se necessario, con i fornitori e ne valuterà i componenti.

Si richiedo:

diploma di perito meccanico;

conoscenza di Solidedge o solidworks;

esperienza nella posizione di, almeno, 3 / 4 anni.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Tecnico Installatore

Cerchiamo, per strutturata e dinamica azienda attiva nel settore elettromeccanico, un Tecnico Installatore.

Il candidato avrà i seguenti incarichi:

installazione delle macchine presso i clienti;

controllo dei parametri di funzionamento;

taratura delle macchine;

manutenzione, quando necessario;

formazione al cliente;

supporto tecnico post vendita.

La zona di competenza è il centro/nord Italia.

Si richiedono:

diploma di perito elettronico o elettrico o informatico o chimico;

buone doti comunicative;

disponibilità a viaggiare durante la settimana lavorativa.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

ANNUNCI PRIVATI - 31

Studio di Consulenze cerca persone rapide ed affidabili per effettuare un invio telematico di una domanda di FINANZIAMENTO INAIL in un orario e in una data precisi, il tutto nel minor tempo possibile. Se il progetto inviato otterrà l’ammissibilità al finanziamento dell’INAIL, verrà riconosciuto un compenso pari a 300,00 € netti (375,00 € lordi con ritenuta d’acconto). Lavoro serio che si esaurisce in UNA occasione. Per ulteriori informazioni: londonday@yahoo.it



Azienda operante nel settore edile cerca muratori/operai edili da inserire nel proprio organico.

Disponibilità immediata. Inviare candidature a selezione@hrprofessional.it



Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e ai reparti.

Si richiede:

- disponibilità nei weekend e nei festivi

- residenza in zone limitrofe

Il curriculum può essere:

- Consegnato a mano presso il punto vendita

- Inviato all'indirizzo e-mail: parma@cosmospa.eu (SOLO FORMATO PDF)



Ristorante/pizzeria cerca cameriere/a con esperienza nel settore, sia come impegno fisso che come impegno extra.

Tel.0521960429 oppure 3290660670



Storica azienda nel settore immobiliare seleziona tre profili commerciali da avviare alla professione imprenditoriale.

Si richiedono buone doti comunicative, dinamicità, patente B e diploma di scuola media superiore. Si offre fisso mensile e formazione costante. Inviare candidature a m.nicoli@tecnorete.it



Il Digital Sales Consultant Junior gestisce la relazione con le aziende del tenitorio, con l'obiettivo di interpretarne le esigenze di comunicazione e di costruire la migliore soluzione multimediale possibile. Il candidato ideale ha i seguenti requisiti:

- spiccato spirito imprenditoriale;

- appassionato del mondo della comunicazione multimediale e digitale;

- auto propria;

- diplomato o laureato.

Offriamo un inquadramento contrattuale come agente di commercio, che necessita dopo qualche mese la partfta Iva, un portafoglio di prodotti di altissima qualità con marchi di prestigio, un percorso formativo evoluto sui temi digitali a cura di Italiaonline Academy.

Sedi di lavoro in tutta Italia.

Invia il tuo curriculum vitae a iolcv@italiaonline.it indicando nell'oggetto: rif Parma – Piacenza

SALCOM SRL importante realtà operante in tutta Italia nel marketing operativo, ricerca una figura di Instore Specialist Vodafone – Zona: Parma.

Il nostro candidato ideale riceverà in assegnazione un punto vendita della grande distribuzione specializzata (GDS). La sua attività principale sarà quella di acquisire nuovi clienti proponendo i prodotti e servizi di Vodafone (voce, rete fissa, connettività in mobilità), presidiando il reparto telefonia, diventandone il consulente e il punto di riferimento per le trattative.

La risorsa ideale dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Passione e conoscenza del mercato e dei prodotti (Smartphone)

- Ottima dialettica e predisposizione al contatto con la clientela

- È preferibile pregressa esperienza in attività commerciale

- Determinazione e predisposizione al lavoro per obiettivi

- Disponibilità ad un orario di lavoro flessibile: part time o full time, su turni e nei weekend

- Automunito o Motomunito

- Completano il profilo una forte empatia, flessibilità, dinamismo, spirito organizzativo, autonomia

L'annuncio è rivolto esclusivamente ai candidati residenti o domiciliati a NELLA PROVINCIA DI RIFERIMENTO

OFFRIAMO

Assunzione con contratto subordinato (dipendente)

Retribuzione da contratto collettivo nazionale (CCNL Commercio)

Premi al raggiungimento di obiettivi

Inserimento in un percorso di crescita professionale (fino a Supervisor di zona)

Formazione gratuita e continuativa

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in adempimento alla legge 903/77 e 125/91.

PER CANDIDARSI ED INVIARE CURRICULUM:

Telefono: 051 / 0490287

E-mail: recruiting@salcomservizi.it



Pasticceria a Parma cerca aiuto pasticcere con un po' di esperienza nella stessa mansione. È gradita la patente B. Tel. 3471224902 dalle 9.00 alle 10.00



Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca meccanico manutentore/conduttore esperto con esperienza conduzione linee confezionamento industria alimentare.

Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la campagna del pomodoro (luglio-ottobre), disponibile anche a turni festivi. Automunito.

Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC)

Inviare candidatura a: personale@emilianaconserve.it



Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani diplomati in ambito meccanico industriale per ruolo di meccanico manutentore/conduttore di linee JUNIOR. Anche alla prima esperienza, purché motivati.

Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la stagione, anche turni festivi. Automunito. Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine. Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).

Inviare candidatura a personale@emilianaconserve.it



Autoscuola cerca istruttore/insegnante. Inviare candidature a m.belfanti@autoscuoladucale.it



Azienda leader nel settore arredamento in provincia di Parma ricerca arredatore di interni con pluriennale esperienza, che svolga il lavoro con passione e interesse.

Persona spigliata, motivata e affidabile. Si richiedono i seguenti requisiti: comprovata esperienza pluriennale maturata in negozio di arredo/design, buono standing e cura della persona, ottima conoscenza Autocad, indispensabile conoscenza lingua inglese scritta e parlata, automunito. Inviare CV con foto a faraboli@gmail.com



ABenergie S.p.A. seleziona commerciali per la zona di Parma (PR). L'azienda offre contratto di assunzione da dipendente, sistema premiante e formazione iniziale e continua.

Requisiti: pregressa esperienza in attività di vendita; forte determinazione e incisività commerciale; spirito di iniziativa e orientamento al raggiungimento degli obiettivi; patente di guida. Alla risorsa sarà affidato il compito di creare e sviluppare una rete di relazioni commerciali B2B tramite la presenza continua sul territorio assegnato. Si valutano anche figure senza esperienza, ma con forte determinazione e spirito commerciale. Inviare candidature a selezione@abenergie.it - parma@abenergie.it



Cercasi cuoco/a con esperienza in cucina tipica parmigiana, disponibile a lavorare su turni.

Offriamo contratto full-time a tempo determinato.

Inviare candidature a selezione_parma@libero.it



Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino auto/moto-munito (preferibile auto alimentata a metano o GPL), con buona conoscenza delle vie della città e munito di patente B per consegne a domicilio.

Si richiede disponibilità per turni serali full-time (da martedì a domenica). Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it



Pizzeria da asporto a Parma cerca aiuto pizzaiolo, auto/moto-munito.

Requisiti: esperienza minima di 1 anno, patente B, preferibilmente in possesso di certificazione H.A.C.C.P..

Si richiede disponibilità per turni serali full-time (da martedì a domenica). Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it



Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio, Sala Baganza e Parma cerca due figure dai 24 ai 40 anni fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo. Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo stage formativo retribuito con provvigioni ai massimi livelli, possibilità di fare carriera all’interno dell’azienda.

Inviare candidature a pr.padanaimmobiliare@libero.it

CHATEAU D'AX cerca giovani diplomati/e da inserire nei propri negozi con mansioni di vendita mobili.

Indispensabile forte motivazione e disponibilità weekend e festivi.

Consegnare curriculum con foto e breve presentazione manoscritta al negozio di via Emilio Lepido a Parma o alla mail style.parma@gmail.com

Ibisoft Srl cerca le seguenti figure professionali:

• Consulente applicativo SW fiscali

Requisiti: Laurea in economia o equivalente, padronanza applicativi MS-Office, conoscenze contabili e fiscali, capacità di autoapprendimento, predisposizione per i rapporti interpersonali e al lavoro in team. Gradita breve esperienza presso Studi Commercialisti.

• Consulente applicativo Erp junior

Dovrà gestire la formazione dei nuovi clienti ed il supporto al parco per i software gestionali in uso.

Requisiti: padronanza applicativi MS-Office, conoscenze contabili e gestionali, capacità di autoapprendimento, predisposizione per i rapporti interpersonali e al lavoro in team. Gradita conoscenza applicativi Erp e database SQL.

Inviare candidature a job@ibisoft.it

Famiglia cerca persona seria per svolgere la mansione di tata - baby sitter. Tel. 3382822730

Gastone CRM Italia Srl ricerca un/a SVILUPPATORE di APP NATIVE da inserire nel proprio team. Il candidato/a dovrà aver maturato esperienza nello sviluppo di app per dispositivi android e/o iOS.

REQUISITI RICHIESTI:

Buona conoscenza delle problematiche relative all'utilizzo di applicazioni mobile.

Buona capacità di analisi, proattività e autonomia nella progettazione/realizzazione.

Capacità di portare avanti un progetto dall'analisi dei requisiti alla pubblicazione e aggiornamento sugli store.

GRADITE:

Disponibilità per saltuarie e limitate attività di grafica, che prevedono l'utilizzo di Illustrator e Photoshop.

Gli interessati possono inviare il proprio CV, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, ESCLUSIVAMENTE tramite email all’indirizzo: personale@gastonecrm.it

Per informazioni, visitare il nostro sito: www.gastonecrm.it

Ristorante giapponese a Parma cerca fattorino auto-moto munito per lavoro di consegne a domicilio da svolgersi in turni serali dalle 19 alle 22. Tel. 327-7363655

Azienda operante nel Retail ricerca per il punto vendita di Parma un apprendista addetto/a vendita e reparto.

Requisiti:

- diploma o laurea

- minima esperienza di lavoro o tirocinio preferibilmente in ambito commerciale, gdo

- ottime doti relazionali

- resistenza allo stress e al lavoro manuale

- buona conoscenza del pacchetto Office

- dinamicità, flessibilità e affidabilità

- disponibilità full time dal lunedì alla domenica su turni

- in possesso di patente B - automuniti

Si offre un contratto di apprendistato professionalizzante.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Inviare candidature a Bersani Ilaria al seguente indirizzo mail: selezione.ilnido@gmail.com

Azienda operante nel Retail ricerca per il punto vendita Baby Bump di Parma n. 1 addetto/a alla vendita con esperienza nel settore abbigliamento.

Requisiti:

- diploma

- pregressa esperienza nella mansione nel settore abbigliamento

- ottime doti relazionali e attitudine alla relazione con il cliente

- buona conoscenza del pacchetto Office

- dinamicità, flessibilità e affidabilità

- disponibilità full time dal lunedì alla domenica

- in possesso di patente B

- automuniti

Si offre un iniziale inserimento tramite contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

Sede di lavoro: PARMA

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

Inviare candidature a Bersani Ilaria al seguente indirizzo mail: selezione.ilnido@gmail.com

Azienda di Parma operante nel settore automotive cerca addetto al magazzino da inserire per il periodo giugno–settembre.

Richieste:

- Precedente esperienza

- Patentino Carrellista

Inviare candidature a info@ctr-srl.com

Agenzia pubblicitaria di Parma cerca una persona per le seguenti mansioni: minimo un giorno alla settimana per sostituire la segretaria; altri giorni della settimana per la visita alla clientela.

Requisiti: automunita; pratica in lavori di ufficio vari (la conoscenza di grafica pubblicitaria costituisce un titolo preferenziale). Inviare curriculum con foto a thempo@libero.it

Tirocinio area commerciale

Inserito nell'area commerciale, il tirocinante si formerà e sarà di supporto nelle attività di vendita, preparazione delle quotazioni, inserimento ordini e servizio clienti; sarà di supporto nelle attività di gestione aziendale e analisi vendite e si rapporterà con clienti e fornitori esteri.

Indispensabile ottima conoscenza inglese scritto e parlato. Ulteriore elemento richiesto ove possibile buona conoscenza tedesco parlato e scritto.

Si richiede predisposizione a lavorare in gruppo, ai rapporti con le persone, capacità di sintesi e comprensione delle priorità.

Requisiti preferenziali: buona conoscenza supporti informatici, conoscenza software gestionale Zucchetti, capacità comunicative e duttilità.

Si offre un tirocinio di 6 mesi scopo assunzione.

Luogo: Parma

Data di inizio: Giugno 2017

Rimborso spese presentato in fase di colloquio.

Titolo di studio richiesto: laurea breve, diploma di Laurea o percorso per conseguire Laurea.

Inviare candidature a pratico.amministrazione@admvetro.it

Offro lavoro a Parma per assistenza e cura personale (notturna e diurna) ad una persona con disabilità grave.

Requisiti richiesti: età compresa tra i 28 e 55 anni, massima disponibilità a fare turni di lavoro, massima serietà, alto senso pratico, costanza, pazienza e responsabilità.

Se sei interessato/a invia e-mail a: ivanparma2017@gmail.com o contatta il numero 320 3321151

dal lunedì al venerdì tassativamente dalle ore 14:30 alle 16:30. Al di fuori dagli orari indicati non è garantita la risposta al telefono.



Ristorante a Fontevivo (PR) seleziona personale per le mansioni di:

- cuoco / capo partita / commis di cucina;

- lavapiatti.

Si richiede serietà, puntualità, esperienza minima. No perditempo.

Inviare candidature a info@12monaci.it



Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo STAGISTA HR.

Il candidato ideale è laureato/a in discipline umanistiche, economiche/giuridiche o sociali per attivazione stage della durata di 6 mesi. È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nell’ambito delle Risorse Umane.

La figura sarà di supporto al dipartimento HR nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- gestione dei corsi di formazione;

- screening e archiviazione curricula;

- colloqui di selezione e inserimento profili junior;

- relazioni con gli enti e agenzie di lavoro;

- elaborazione report;

- supporto al responsabile per la sicurezza e ambiente.

Requisiti richiesti:

- Laurea;

- Conoscenza pacchetto Microsoft office;

- Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola;

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali; spiccate doti organizzative, capacità di problem solving, dinamismo e flessibilità.

Inviare candidature a francesco.simeone@jbtc.com



Studio di consulenze in materia di Sicurezza/Qualità/Ambiente cerca un/a tirocinante.

Requisiti richiesti: diploma o laurea in materie tecniche o scientifiche, buona padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office). Buona capacità di lavorare in team.

Inviare candidature a olmi@email.it