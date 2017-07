Lavoro: 39 annunci per chi cerca un'occupazione

ANNUNCI AGENZIE - 22

Direzione Lavoro Group S.p.a. Filiale di Parma ricerca per importante azienda cliente un ADDETTO CARICO/SCARICO.

Si richiede:

- Pregressa esperienza (anche minima) nella mansione;

- Disponibilità a lavorare su turni o orario spezzato;

- Dimistichezza con utensili per montaggio; Essere automuniti.

Sede di lavoro: provincia di Parma

Rif. PR005/19

Direzione Lavoro Group SpA

Via Volturno, 61 - 43125 Parma

tel. 05211476999 - 05211476998

e-mail: parma@direzionelavorogroup.it

sito web: www.direzionelavorogroup.it



Direzione Lavoro Group S.p.a. Filiale di Parma ricerca per importante azienda cliente un SALDATORE A TIG

Si richiede:

- Esperienza pregressa nella mansione;

- Ottima conoscenza delle saldatura a tig;

- Buona conoscenza nella lettura del disegno meccanico;

- Essere automuniti.

Sede di lavoro: Parma

Rif. PR005/20

Direzione Lavoro Group S.p.a. Filiale di Parma ricerca per importante azienda cliente un OPERAIO GENERICO ART.18 L.68/99 CATEGORIE PROTETTE

Si richiede:

- Appartenenza alle categorie protette come Art 18 (Orfani caduti sul lavoro, figli di grandi invalidi sul lavoro, profughi)

- Essere automuniti

- Essere disponibili a lavorare su turni

Sede di lavoro: vicinanze Parma

Rif. PR005/21

SELEZIONE ORA S.a.s. di Stefano Gennari e C. - Via Lanfranco 9, Parma - società specializzata nella ricerca e selezione del personale, per conto di una Cooperativa Sociale di Parma, specializzata in servizi di manutenzione di aree verdi pubbliche e private, in potenziamento nella propria struttura organizzativa interna, cerca RESPONSABILE OPERATIVO SETTORE VERDE. Il/la candidato/a ideale si occuperà dell’organizzazione del lavoro delle squadre della cooperativa nei cantieri di pertinenza nel settore manutenzione verde pubblico e privato. Dovrà curare i rapporti con i referenti tecnici dei committenti e agire, ove necessario, in prima persona negli interventi operativi. Si occuperà inoltre della stesura dei preventivi, tecnici e commerciali. Si occuperà della programmazione degli interventi ordinari e straordinari e della buona esecuzioni dei lavori stessi. Nella sua figura risponderà direttamente al responsabile dei settori operativi della cooperativa.

Sono richieste buone capacità operative di coordinamento di persone e ottime capacità relazionali. Il candidato dovrà avere una spiccata sensibilità per le tematiche ambientali e sociali, specie l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Sono richieste inoltre buone abilità nell’utilizzo base del pc (pacchetto office, mail ecc)

Sede di lavoro: PARMA

Le persone interessate ambosessi (L.903/77) possono trasmettere il proprio Cv dettagliato citando i riferimenti indicati all’indirizzo stefanogennari@selezioneora.it con l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 D.lgs. 196/03.



Alma spa, Filiale di Parma, ricerca per azienda settore logistica 8 MAGAZZINIERI ADDETTI ALLA RIBALTA

Su diversi cantieri: CHIOZZOLA DI SORBOLO, FONTEVIVO, BASILICANOVA, VIAROLO.

La persona sarà inserita con contratto di somministrazione per tutta la stagione estiva, per picco di lavoro stagionale fino a Ottobre. La risorsa si occuperà di accogliere i camion, effettuare il carico scarico con il transpallet, utilizzo del barcode.

Orario di lavoro: sono previsti 3 turni di lavoro 6.00 - 14.00, 14.00 - 22.00, 22.00 – 06.00, per 6 giorni la settimana, con riposo turnante. Essendo un inserimento STAGIONALE è richiesta MASSIMA DISPONIBILITA' per tutto il periodo estivo, compresi festivi e week end, e ad effettuare straordinari giornalieri.

Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it

ALMA – FILIALE DI PARMA

VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 - PARMA

TEL 0521/1511442

Alma spa, Filiale di Parma, ricerca per azienda settore logistica ADDETTI/ AL CONFEZIONAMENTO

Per stabilimento in zona Traversetolo. Automuniti.

Le persone sarà inserita con contratto di somministrazione per tutta la stagione estiva, per picco di lavoro stagionale fino a Ottobre. Orario di lavoro: spezzato oppure due turni diurni, dal lunedi al venerdi.

Essendo un inserimento STAGIONALE è richiesta MASSIMA DISPONIBILITA' per tutto il periodo estivo, compresi festivi e week end, e ad effettuare straordinari giornalieri.

Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per Studio Tecnico della Provincia di Piacenza, un/una DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO.

Il candidato ideale è in possesso di Diploma Tecnico, oppure Laurea Tecnica (preferibilmente specializz. meccanica), ed è una figura con una esperienza già consolidata di almeno 5 anni nella medesima mansione.

E’ richiesta conoscenza di almeno un programma di progettazione meccanica in 3D.

E’ richiesto domicilio in Piacenza o zone limitrofe.

Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, buon approccio al cliente.

Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali; possibili brevissime trasferte giornaliere presso clienti.

Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione.

Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it

Alma spa, Filiale di Parma, ricerca per azienda metalmeccanica sita in Provincia di Parma, un RESPONSABILE DI PRODUZIONE/STABILIMENTO.

Il candidato ideale ha già maturato consolidata esperienza nella mansione, ha uno spiccato carisma decisionale e di personalità e doti manageriali. Ha maturato attitudine a lavorare per il magazzino. Ha conoscenza dei metodi di ottimizzazione della produzione per "lotti", in grado di valutare a seconda delle criticità se è più economica la produzione interna o esternalizzata.

Alcune delle mansioni che saranno affidate: gestione programmazione della produzione, rispetto del Sistema Qualità, gestione del personale di produzione e manutenzione, gestione dei report scarti/rendimenti.

Molto gradita esperienza su acciai e/o alluminati di piccolo spessore.

Molto gradita la conoscenza delle caratteristiche tecniche di macchinari robotizzati automatizzati per la lavorazione della lamiera.

Completano il profilo predisposizione al lavoro in team, ed esperienza nel coordinare collaboratori.

Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it

Direzione Lavoro Group S.p.A (Agenzia per il Lavoro_ Aut. Min. 0000290 del 04/10/2016) ricerca per azienda

cliente CARRELLISTI USO MULETTO RETRATTILE.

Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso del patentito del muletto;

- Esperienza pregressa nella mansione;

- Esperienza nell’uso del carrello retrattile;

- Disponibilità a lavorare su tre turni;

- Essere automuniti.

zona di lavoro: vicinanze Parma

Rif. PR005/22

Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 2 ADD. ASSEMBLAGGIO A BANCO da adibire a mansione di montaggio meccanico e collaudo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CABLAGGIO QUADRI e COLLAUDO da adibire a mansione di cablatore e addetto collaudo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Sissa Trecasali (PR), ricerchiamo 1 MANUTENTORE ELETTROSTRUMENTISTA da adibire a mansione di addetto alla manutenzione di impianti. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CUSTOMER CARE in ambito risoluzione problematiche tecniche elettroniche per assistenza clienti. Richiesto titolo di studio ambito elettrico/elettronico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda alimentare in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO con esperienza nell’ambito ed utilizzo solid works. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per azienda operante nel settore terziario, cerchiamo in zona Parma (PR), 1 ADDETTO/A RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE. Il/La candidato/a si occuperà principalmente dello sviluppo dei rapporti con le aziende clienti nell'ambito della gestione del personale temporaneo, dell'accoglienza dei candidati in filiale e della ricerca di figure professionali. Si richiedono doti di relazione e di coordinamento, forte orientamento al risultato, conoscenza del tessuto economico locale. Completano il profilo capacità organizzative, e flessibilità. Si offre inserimento in una realtà consolidata, dinamica e in forte espansione, un percorso formativo teorico e pratico e prospettive di crescita nell'ambito della gestione delle risorse umane.

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE/CONTABILE PART TIME da adibire a mansione di addetto amministrazione, fatturazione, prima nota ed utilizzo home banking. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 AIUTO IDRAULICO come supporto per installazione impianti. Necessaria esperienza, anche minima, nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 INGEGNERE DI PROCESSO da adibire a mansione di gestione della produzione tramite lean production, gestione dei cicli di lavoro, gestione tempi e metodi. Richiesta esperienza ambito metalmeccanico. Si offre contratto e retribuzione commisurato all’esperienza del candidato.

Per importante famiglia in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CUSTODE CONVIVENTE. E’ richiesta esperienza come custode e giardiniere. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

IDRAULICI JUNIOR

Ricerchiamo candidati con esperienza anche minima su impianti industriali.

Immediatamente disponibili ad un contratto iniziale in somministrazione di 3 mesi.

Età max preferibilmente 29 anni per futuro contratto in apprendistato

Luogo di lavoro: Fontevivo

MANPOWER PARMA Gramsci

Via Gramsci, 5 - 43100 Parma (PR)

tel. 0521/94.16.19 - Fax 0521/94.14.43 - parma.gramsci@manpower.it



ADDETTO/A CASSA

Ricerchiamo candidati disponibili part time nei soli weekend per l’intero periodo estivo.

Ideale studenti.

Luogo di lavoro: Parma città

OPERATORI DI LINEA

Ricerchiamo candidati preferibilmente con diploma di tipo tecnico e con esperienza in produzione su macchine automatizzate

Si richiede disponibilità su turni e ad un contratto iniziale in somministrazione

Luogo di lavoro: Mezzani (gradito domicilio in zona)

ANNUNCI PRIVATI - 17

L'Agenzia Euler Hermes Assicurazione crediti, Recupero crediti e Cauzioni di Parma è alla ricerca di uno/a stagista (durata 6 mesi) da introdurre poi successivamente all’interno dell’organico in ambito amministrativo/commerciale.

Inviare curriculum all’indirizzo mail: ag_gen_parma@eulerhermes.com

Super Gym Body Temple è alla ricerca di un istruttore/istruttrice qualificato/a per sala fitness con competenze anche nell'ambito di ginnastica funzionale e corsi.

Inviare candidature a palestra.supergym@gmail.com

Siamo alla ricerca di una brillante risorsa che, in stage, occuperà il ruolo di back officer, con spiccata determinazione, autonomia decisionale e capacità gestionale, che dovrà interfacciarsi con tutte le funzioni aziendali e con il cliente finale.

Profilo

Titolo di studio minimo: Laurea 1° livello

Età: 25-35 anni

Competenze: - Motivazione e focus sull’obiettivo

- Flessibilità, dinamismo e proattività

- Problem solving e gestione dello stress

- Empatia con la clientela

- Buon utilizzo del pacchetto office e del gestionale SAP

Dopo un opportuno training di 6 mesi presso la sede operativa, il candidato si occuperà di gestire operativamente l’area geografica di competenza, monitorando il buon esito delle richieste dei clienti e, nello specifico, seguendo la procedura interna di inserimento ordini.

In particolare andrà a svolgere le seguenti mansioni:

1. Area commerciale: assistenza commerciale e gestione ordini sulla base delle necessità dei clienti; monitoraggio dell’andamento vendite in termini di volumi e fatturato; supporto strategico e operativo alle iniziative commerciali; assistenza post vendita e customer care

2. Area amministrativa: verifica (fidi e solvibilità del cliente); avvisi di c/assegno; controllo fatture; note di credito; calcolo provvigioni dell’agente dell’area

3. Area gestionale: logistica in uscita (programmazione delle spedizioni, gestione dei vettori di consegna); gestione del processo di vendita, urgenze e ordini speciali; controllo qualità del servizio erogato; verifica che la gestione sia svolta secondo i criteri di economicità.

Inviare candidature a miranda_barbaria@arquati.it

Siamo alla ricerca di una risorsa che, in stage, occuperà il ruolo di front officer, con spiccata determinazione, autonomia decisionale e capacità gestionale, che dovrà interfacciarsi con tutte le funzioni aziendali e con clienti e fornitori

Profilo

Titolo di studio minimo: Diploma di scuola media superiore / Laurea 1° livello

Età: 25-35 anni

Competenze: - Motivazione e focus sull’obiettivo

- Flessibilità, dinamismo e proattività

- Problem solving e gestione dello stress

- Empatia

- Buon utilizzo del pacchetto office e excel

- Potenziali attitudini commerciali

Inviare candidature a miranda_barbaria@arquati.it

Generali Italia spa, Agenzia di Parma via Farini, storica realtà assicurativa parmigiana, è alla ricerca di 5 profili da inserire nella propria rete commerciale in qualità di consulenti assicurativi.

Nel contesto attuale il ruolo del consulente assicurativo ha assunto una grande rilevanza sociale, perché è colui che guida i propri clienti verso soluzioni mirate e personalizzate in tema di previdenza, di investimento e di tutela della persona, della famiglia e dell'attività.

MANSIONI

- Acquisizione di nuova clientela.

- Sviluppo del portafoglio.

- Assistenza ai clienti e costante analisi dei bisogni relativi alla previdenza/patrimonio.

REQUISITI

- Diploma/Laurea.

- Buone doti comunicative e relazionali.

- Leadership.

- Mentalità imprenditoriale.

- Capacità di lavorare per obiettivi.

- Ambizione, intraprendenza e dinamicità.

- Doti organizzative e commerciali indispensabili per la gestione della clientela.

- Automunito.

- Domicilio Parma e Provincia.

COSA OFFRIAMO

- Corso di formazione tecnico-commerciale finalizzato all’iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi).

- Affiancamento e formazione sul campo.

- Contributo di avviamento e provvigioni.

- Sistema incentivante volto a premiare sia le prestazioni dei singoli che quelle dei team.

- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante, che offre spazio alle ambizioni, premiando i risultati e la qualità del lavoro.

- Percorso di carriera meritocratico.

Inviare candidature a selezione@generaliparma.it

Piccolo ristorante in centro a Parma cerca un/a cuoco/a e un/a cameriere/a.

Inviare candidature a mail@borgo20.it

Cercasi, a scopo inserimento nell’organico dell’Ufficio Tecnico, un candidato preferibilmente neodiplomato ITIS, con capacità di lettura e redazione di disegno tecnico, spiccato senso pratico e buona manualità. Inviare candidature a g.vigna@cliviosrl.it

Trattoria Antichi Sapori cerca aiuto cameriere/a per il week end.

Inviare curriculum alla mail info@trattoria-antichisapori.com

Pizzeria da asporto a Parma cerca pizzaiolo, aiuto pizzaiolo e banconista.

Inviare candidature a giorgiospagna@libero.it

Per una sostituzione di maternità all’interno della Direzione Amministrativa del gruppo Mutti ricerchiamo un/una: CONTABILE PREMI E CONTRATTI ITALIA.

All’interno dell’Ufficio Contabilità Clienti, si occuperà delle seguenti attività:

• Formalizzazione degli accordi commerciali per i clienti Italia;

• Registrazione delle fatture passive premi;

• Registrazione e verifica periodica dei premi e relativa emissione di NC ai clienti;

• Richiesta di documenti per verifica contestazioni;

• Invio dati statistici e contabili a clienti ed agenti;

• Calcolo, comunicazione e caricamento a sistema delle provvigioni.

Il/la candidato/a ideale possiede un diploma in Ragioneria e/o laurea in Economia con eccellente percorso di studi; è una persona organizzata, precisa e riservata, con ottima padronanza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici. Si richiedono esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni in società di medio-grandi dimensioni, conoscenze pertinenti al ciclo passivo, preferibile buona conoscenza della lingua inglese e/o francese.

SEDE DI LAVORO: Montechiarugolo, Parma

CONTRATTO: Tempo determinato in sostituzione di maternità

La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77)

Inviare dettagliato CV, completo del consenso al trattamento dei dati personali a: selezione@muttispa.it indicando nell’oggetto “CONTABILE PREMI E CONTRATTI ITALIA - MATERNITY COVER”

Per una sostituzione temporanea all’interno della Direzione Generale del gruppo Mutti ricerchiamo un/una: RECEPTIONIST.

Rispondendo all’Executive Assistant, si occuperà delle seguenti attività:

• Accoglienza ospiti;

• Smistamento telefonate e mail aziendali;

• Gestione corrispondenza cartacea in entrata e in uscita via posta, corrieri o altri servizi;

• Supporto nelle attività di spedizione omaggi e nella gestione delle relazioni esterne;

• Controllo delle sale riunioni e degli spazi comuni dell'azienda in termini di ordine, disponibilità dei materiali di consumo, funzionamento delle attrezzature;

• Gestione richieste di servizi su prenotazione quali taxi, fattorini, spedizioni;

• Approvvigionamento materiali di consumo per gli uffici;

• Controllo del rispetto delle procedure di assegnazione e delle condizioni del parco auto aziendale;

• Gestione attività di programmazione di viaggi e trasferte e controllo dei relativi costi;

• Supporto nelle attività di controllo dei servizi di pulizie degli ambienti aziendali;

• Collaborazione nelle attività di relazione e controllo della funzione portineria.

Il candidato ideale è una persona proattiva, organizzata, con spiccate capacità di problem solving. Sono richieste un’ottima propensione ai rapporti interpersonali, flessibilità, riservatezza. Fondamentale la perfetta conoscenza dell’inglese e preferibilmente del francese o di una seconda lingua.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo determinato, full time

INSERIMENTO: Luglio 2017

SEDE DI LAVORO: Montechiarugolo, Parma

La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77)

Inviare dettagliato CV, completo del consenso al trattamento dei dati personali a: selezione@muttispa.it indicando nell’oggetto “RECEPTIONIST”

Storica azienda immobiliare da oltre dieci anni sul territorio di Parma seleziona un candidato da avviare a responsabile di filiale. Professione imprenditoriale. È richiesta la patente B. Inviare cv a m.nicoli@tecnorete.it

Cercasi cuoco e aiuto cuoco con esperienza. Inviare cv a giorgiospagna@libero.it

Bistrot biologico in Parma cerca ragazza/o per aiuto cucina/bar, anche prima esperienza, disponibile da subito.

Inviare cv a info@humusfood.bio

Ricerchiamo per punto vendita un ottico abilitato. Desideriamo entrare in contatto con risorse dotate di una naturale propensione nel lavoro a contatto con il pubblico, disponibili ad orari flessibili.

Il candidato ideale è in possesso del diploma di ottico con relativa abilitazione alla professione. L'abilitazione alla professione di Ottico è un requisito indispensabile per poter accedere alle selezioni.

Inviare candidature a otticoabilitato4@gmail.com

Solo per il sabato mattina cercasi badante o OSS esperta con pazienti affetti da parkinson per anziano non autosufficiente. Si cerca una persona seria, robusta, umana. Esperta in alzate, igiene, pasti, ausili. Obbligatorio saper utilizzare il sollevatore. Preferibilmente domiciliata a Parma e di età non superiore ai 40 anni (per via dell'impegno fisico). Orario di lavoro 7-9 / 12-14. Mandare sms con refenze, età, esperienze al 3479147778. Contattare solo se esperta parkinson, no perditempo.

Programmatore web, prestazioni occasionali ma ripetitive e permanenti, partita Iva o ritenuta d'acconto, cerchiamo per siti web già quasi totalmente pronti per essere inseriti in rete, gestione e info schede dati specialistici e generali. Se interessati inviare candidature a specialschede@libero.it

EcoGeo S.r.l., società operante nel settore della consulenza in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro, Ambiente e Qualità, cerca due figura tecniche da inserire nel proprio organico rispettivamente nel settore Qualità (sistemi di gestione, 9001, 18001 e 14001) e nel settore Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08 e D.Lgs 231/01). Il candidato dovrà preferibilmente avere una formazione di tipo tecnico-scientifico, una buona capacità comunicativa, autonomia, e disponibilità all’apprendimento; richiesta patente B - automunito. Inviare curriculum al seguente indirizzo: amministrazione@ecogeo.it, specificando quale oggetto “Selezione del personale 170630-QS”