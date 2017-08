64 nuovi annunci per chi cerca un'occupazione

ANNUNCI AGENZIE - 53



Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Parma, ricerca per prestigioso Cliente Direzionale, leader nei servizi della ristorazione per chi viaggia, con oltre 100 punti vendita sul territorio nazionale

5 ADDETTI/E BAR CAFFETTERIA

– Punto Ristoro Autostradale

Le risorse ricercate hanno maturato precedente esperienza nella mansione di barista o addetto alla ristorazione veloce, automuniti, preferibilmente in età di apprendistato ed in possesso di attestato HACCP.

Richiesto domicilio in Parma o comuni limitrofi, AUTOMUNITI o moto muniti.

Si offre contratto part-time 20/24 ore con turni anche notturni.

Completano il profilo flessibilità oraria, massima serietà e professionalità

Zona di lavoro Parma – Autostrada

LAVORINT

P.zza Meuccio Ruini, 15/A - 43126 - Parma

Tel. 0521 235530 - Inviare cv a parma@lavorint.it



1 ADDETTO AMMINISTRATIVO richiesta pregressa esperienza nella mansione, autonomia nello svolgimento di attività di prima amministrazione, automunito. Disponibile a contratto di lavoro full time. Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe. Zona: Parma.

GiGroup

VIALE FRATTI 38/E – 43121 PARMA (PR)

TEL. 0521942491 – FAX: 0521292823

E-MAIL: parma.fratti@gigroup.com



1 MONTATORE MECCANICO richiesta precedente esperienza nella medesima mansione, buona conoscenza del disegno meccanico, diploma di maturità perito meccanico/meccatronico, automunito. Disponibilità a contratti di lavoro full time da lunedì a venerdì. Durata contratto: tre mesi con possibilità di proroga. Zona: Parma.

GiGroup

VIALE FRATTI 38/E – 43121 PARMA (PR)

TEL. 0521942491 – FAX: 0521292823

E-MAIL: parma.fratti@gigroup.com



5 ADDETTI VENDITE gradita esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo compensativo, disponibilità sia al full time che al part time. Durata contratto. 1 mese con possibilità di proroga. Zona: Provincia di Parma.

GiGroup

VIALE FRATTI 38/E – 43121 PARMA (PR)

TEL. 0521942491 – FAX: 0521292823

E-MAIL: parma.fratti@gigroup.com



10 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO: gradita esperienza pregressa nella medesima mansione, disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo, disponibilità part time, automunita. Durata contratto: 2 settimane + proroghe. Zona: Parma.

GiGroup

VIALE FRATTI 38/E – 43121 PARMA (PR)

TEL. 0521942491 – FAX: 0521292823

E-MAIL: parma.fratti@gigroup.com



1 MAGAZZINIERE gradita pregressa esperienza nella mansione, in possesso di patentino del carrello elevatore in corso di validità, disponibilità a lavoro su tre turni, automunito. Durata contratto: 2 settimane + proroghe con possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: Parma.

GiGroup

VIALE FRATTI 38/E – 43121 PARMA (PR)

TEL. 0521942491 – FAX: 0521292823

E-MAIL: parma.fratti@gigroup.com



1 ADDETTO ALLE PULIZIE gradita esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a contratti part-time e nei weekend, automunito. Durata contratto: 2 settimane + proroghe. Zona: Parma.

GiGroup

VIALE FRATTI 38/E – 43121 PARMA (PR)

TEL. 0521942491 – FAX: 0521292823

E-MAIL: parma.fratti@gigroup.com



1 ADDETTO RISTORAZIONE minima esperienza pregressa, disponibilità part-time e nei weekend, automunito. Durata contratto: 2 settimane + proroghe. Zona: Parma.

GiGroup

VIALE FRATTI 38/E – 43121 PARMA (PR)

TEL. 0521942491 – FAX: 0521292823

E-MAIL: parma.fratti@gigroup.com



Oggi Lavoro srl, Filiale di Parma, ricerca per azienda cliente IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

La risorsa si occuperà di tutte le registrazioni contabili.

Nello specifico si occuperà di fatturazione, bollettazione e registrazioni contabili in prima nota e partita doppia fino alla predisposizione di bilancio.

Si richiede.

- diploma e/o laurea ad indirizzo economico;

- precedente esperienza maturata nel ruolo all'interno di aziende strutturate;

- buona conoscenza della lingua inglese.

Si offre contratto iniziale in somministrazione finalizzato all'inserimento diretto in azienda-

Zona di lavoro: dintorni di Parma

Filiale di Parma

Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma

Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43

e-mail: parma1@oggilavoro.eu



Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente TECNICO MANUTENTORE IMPIANTI

Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti:

- buona capacità organizzativa;

- conoscenza della mansione;

-titolo di studio tecnico.

- disponibilità a lavorare su turni;

Si offre un contratto di lavoro diretto in azienda.

Zona di lavoro: Parma

Filiale di Parma

Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma

Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43

e-mail: parma1@oggilavoro.eu



Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente FRESATORE CNC

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza di 3/5 anni;

- Buona conoscenza del disegno meccanico;

Si offre contratto di somministrazione iniziale finalizzato all'assunzione.

Zona di lavoro: PARMA

Filiale di Parma

Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma

Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43

e-mail: parma1@oggilavoro.eu



Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente ADDETTO ELETTROEROSIONE A FILO.

Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti:

- titolo di studio tecnico;

- esperienza nella mansione;

- conoscenza del disegno meccanico 2D;

- disponibilità a lavorare su turni.

Si offre contratto di somministrazione iniziale.

Zona di lavoro: Parma

Filiale di Parma

Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma

Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43

e-mail: parma1@oggilavoro.eu



Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente PROJECT MANAGEMENT

Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti:

– Laurea in Ingegneria meccanica o gestionale

– ottima conoscenza Autocad 3D Inventor

– ottima conoscenza Inglese

– esperienza nella progettazione.

Si offre un contratto di lavoro diretto in azienda.

Zona di lavoro: Parma

Filiale di Parma

Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma

Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43

e-mail: parma1@oggilavoro.eu



Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente AUTISTA C-E

Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti:

– esperienza nella mansione e utilizzo del bilico;

– disponibile a trasferte nazionali;

Si offre contratto di somministrazione iniziale finalizzato all'assunzione.

Zona di lavoro: Parma

Filiale di Parma

Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma

Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43

e-mail: parma1@oggilavoro.eu



Per importante azienda in zona Pilastro di Langhirano (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITA’ da adibire a mansione di addetto amministrazione, fatturazione, prima nota ed utilizzo home-banking. Richiesto utilizzo gestionale AD HOC REVOLUTION. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda alimentare in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 RESPONSABILE DI RIBALTA/MAGAZZINO da adibire ad attività di preparazione ordini e controllo spedizioni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante famiglia in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ASSISTENTE FAMIGLIARE CONVIVENTE con esperienza nell’assistenza famigliare. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 2 ADD. ASSEMBLAGGIO A BANCO da adibire a mansione di montaggio meccanico e collaudo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. AIUTO TORNIO CNC con esperienza anche minima nella mansione e buona lettura disegno meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 NEO DIPLOMATO AMBITO MECCANICO da inserire in azienda con percorso di formazione in ambito TORNIO CNC. Richiesta buona lettura disegno meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 AUTISTA PATENTE E. Richiesta disponibilità per tratte del Nord Italia. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 AUTISTA PATENTE C/CQC. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 TAGLIATORE DI PELLI da adibire a mansione di operaio/a generico/a tagliatore con conoscenza pelli. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Cerchiamo giovani periti industriali per inserimento in multinazionale di Parma, area produttiva

Luogo di lavoro: Parma

CCNL: Settore Chimico

Iscrivetevi sul sito www.e-workspa.it o passate in filiale!

E-WORK SPA via Carducci 26- 43100 Parma

welcome.parma@e-workspa.it

tel. 0521 - 942505



Cerchiamo operatori addetti alle linee di confezionamento settore chimico

Si richiede diploma tecnico (chimico) e precedente esperienza in analoga mansione.

Luogo di lavoro: Parma

Iscrivetevi sul sito www.e-workspa.it o passate in filiale!

E-WORK SPA via Carducci 26- 43100 Parma

welcome.parma@e-workspa.it

tel. 0521 - 942505



MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA

Il nostro cliente, azienda metalmeccanica, ci ha incaricati di ricercare un: MONTATORE

MECCANICO TRASFERTISTA.

Il candidato ideale ha conseguito un titolo di studi tecnico/meccanico, possiede una buona

conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura. L'aver maturato esperienza di

montaggio, installazione e collaudo di macchine automatiche, settore

farmaceutico/alimentare/tabacco, sarà valutato quale titolo preferenziale. E' richiesta la

disponibilità ad effettuare trasferte in Italia ed all'estero. Zona di lavoro: Provincia di Parma.

Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo indeterminato, inquadramento

contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati.

Manpower Group – Filiale di Collecchio

Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092

collecchio.grassi@manpower.it



SALDATORE

Il nostro cliente, prestigiosa realtà metalmeccanica operante nel settore delle macchine

automatiche, ci ha incaricati di ricercare un: SALDATORE TIG - MIG – ELETTRODO. ll

candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo di saldatore ed in particolare possiede

dimestichezza nella saldatura TIG - MIG - ELETTRODO su acciaio inossidabile, ferro ed

alluminio. La risorsa si occuperà di saldare basamenti, mozzi, frange e componentistica

meccanica analoga. E' richiesta la conoscenza degli schemi di saldatura. Inserimento diretto in

azienda, scopo assunzione tempo indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle

reali competenze dei candidati.

Manpower Group – Filiale di Collecchio

Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092

collecchio.grassi@manpower.it



ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO / QUALITA'

Per azienda cliente operante nel settore automazione, ricerchiamo un/a ADDETTO GESTIONE

MAGAZZINO/QUALITA’. Il candidato ideale, preferibilmente con estrazione tecnica, ha

maturato esperienza pregressa in ruolo analogo (gestione magazzino / qualità). La risorsa si

occuperà della gestione del magazzino, inserimento ordini, conto lavoro, valutazione stock,

gestione logistica dei materiali in entrata ed in uscita, controllo dimensionale dei pezzi

mediante strumenti di misura. E' richiesta la conoscenza della strumentazione di misura per il

controllo qualitativo della merce. La conoscenza del gestionale SAP sarà considerata un PLUS.

Completano il profilo competenze gestionali, flessibilità ed orientamento al risultato. Zona di

lavoro: Provincia di Parma. Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo

indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati.

Manpower Group – Filiale di Collecchio

Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092

collecchio.grassi@manpower.it



ADDETTO ALLA MANUALISTICA/FASCICOLI TECNICI

Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un/a ADDETTO/A

FASCICOLI TECNICI. lL candidato ideale ha conseguito il Diploma o Laurea in Ing. Meccanica.

La risorsa si occuperà di sviluppare fascicoli tecnici di macchine nel rispetto delle normative

vigenti: direttiva macchine 2006/42/CE; sicurezza dei sistemi di comando e controllo ISO

13849; regolamento 1935/2004. Si offre contratto a tempo indeterminato, Ccnl

Metalmeccanica Industria. Zona di lavoro: Provincia di Parma. Inserimento diretto in azienda,

scopo assunzione tempo indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle reali

competenze dei candidati.

Manpower Group – Filiale di Collecchio

Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092

collecchio.grassi@manpower.it



DISEGNATORE MECCANICO

Per importante azienda nostra cliente, ricerchiamo un DISEGNATORE MECCANICO.

Il candidato ideale ha conseguito il Diploma di Perito Meccanico. La risorsa riportando

direttamente al Capo Macchina si occuperà di disegnare in 3d (Solid Edge e Pro E) gruppi

macchine. Gradita la provenienza dal settore alimentare, farmaceutico, automazione. Zona di

lavoro: Provincia di Parma. Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo

indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati.

Manpower Group – Filiale di Collecchio

Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092

collecchio.grassi@manpower.it



PROGETTISTA ELETTRICO

Il nostro cliente è un’ importante realtà appartenente al settore industriale che ci ha incaricati

di ricercare un Progettista schemi elettrici. La risorsa operando all'interno del Reparto Elettrico

si occuperà della progettazione di schemi elettrici di macchinari industriali. Il candidato ideale,

in possesso di un Diploma di Perito Elettrico/elettronico e/o similari, ha maturato 2 anni di

esperienza in ruolo analogo presso società strutturate, ottima conoscenza del cad elettrico.

Zona di lavoro: Provincia di Parma. Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo

indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati

Manpower Group – Filiale di Collecchio

Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092

collecchio.grassi@manpower.it



BUYER

Il nostro cliente, prestigiosa realtà metalmeccanica operante nel settore delle macchine

automatiche, ambito farmaceutico, ci ha incaricati di ricercare un/a: BUYER. Il candidato

ideale, preferibilmente in possesso di un titolo di studi / tecnico - indirizzo gestionale o

equipollente, ha maturato esperienza nel ruolo di Buyer / uffici acquisti, all'interno di un

contesto metalmeccanico. La risorsa, riportando al direttore acquisti, si occuperà di gestione e

scouting fornitori, negoziazioni, gestione degli ordini, solleciti, lettere di credito, codifiche. E'

richiesta la provenienza dal settore metalmeccanico e la conoscenza della lingua inglese. La

conoscenza di SAP sarà valutata quale titolo preferenziale. Zona di lavoro: Provincia di Parma.

Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo indeterminato, inquadramento

contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati.

Manpower Group – Filiale di Collecchio

Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092

collecchio.grassi@manpower.it



Operatori linee confezionamento: ricerchiamo per azienda cliente operatori

da inserire su linee di confezionamento. Richiesta pregressa esperienza nella

mansione.

Orario di lavoro: 2 turni

Luogo di lavoro: Mezzani



Addetti/e al confezionamento: ci rivolgiamo a candidati automuniti,

disponibili a lavorare su due turni e a contratti di breve durata. Richiesta

buona manualità, gradita pregressa esperienza nella mansione.

Orario di lavoro: 2 turni

Luogo di lavoro: Gattatico (RE)



Allestitori stands fieristici: ricerchiamo n.3 allestitori di stands fieristici. Il

candidato ideale ha già svolto attività analoghe, è una persona versatile con

competenze nel montaggio di strutture e nella falegnameria; è in grado di

eseguire collegamenti elettrici e di supporti tecnologici. Completa il profilo la

predisposizione al lavoro in squadra. Gradita conoscenza della lingua inglese.

Si richiede disponibilità a trasferte in tutto il territorio nazionale ed europeo.



Operaio metalmeccanico: ricerchiamo per azienda metalmeccanica

artigianale n° 1 Operaio addetto allo stampaggio lamiera. Richiesta esperienza

in produzione nel settore metalmeccanico, anche minima.

Orario di lavoro: spezzato da lunedì a venerdì

Zona di lavoro: Parma



Magazziniere: ricerchiamo un magazziniere per azienda cliente. Si richiede

pregressa esperienza nella mansione, patentino per la conduzione dei carrelli

elevatori, buon utilizzo PC, disponibilità immediata.

Orario di lavoro: orario spezzato.

Luogo di lavoro: Mezzani



Verniciatore a spruzzo: ricerchiamo per azienda metalmeccanica un

verniciatore esperto. Richiesto ottimo utilizzo della pistola a spruzzo ed

esperienza nella lucidatura finale.

Orario di lavoro spezzato.

Zona di lavoro: Parma



Tornitore CNC: ricerchiamo per azienda cliente un tornitore esperto

programmazione Fanuc. Livello e tipologia contrattuali in base alle

esperienze.

Orario di lavoro: spezzato

Zona di lavoro: Brescello



Operatori di produzione – meccanica di precisione: ricerchiamo per

azienda multinazionale. Le risorse verranno inserite in produzione per

operazioni di finitura, controllo e lavorazioni in linea.

Gradita la conoscenza del disegno tecnico e della programmazione a

controllo numerico.

Si valuteranno anche candidature senza pregresse esperienze lavorative,

purchè disponibili ad iniziale contratto di stage (6 mesi con rimborso spese di

580 euro netti).

Orario di lavoro: 3 turni

Zona di lavoro: Fornovo



Addetti/e al picking: Si richiede pregressa esperienza nel prelievo e nella

gestione degli ordini, utilizzo radiofrequenza, muletto e transpallet.

Orario di lavoro: spezzato o 2 turni a seconda delle esigenze di produzione

Zona di lavoro: Fontevivo



Magazziniere – stage: ricerchiamo per azienda multinazionale. La risorsa si

occuperà di attività di prelievo, sistemazione e inventari.

Si richiede buona conoscenza del PC.

Si valuteranno preferibilmente candidati con diploma tecnico (ITIS, IPSIA,

ITSOS...). Si offre iniziale contratto di stage di 6 mesi, scopo assunzione

Orario di lavoro su 3 turni

Zona lavoro: Fornovo



Addetto/a alla produzione: ricerchiamo per azienda alimentare un operaio

minima esperienza su linee di produzione.

Orario di lavoro: 2 turni

Zona di lavoro: Langhirano



Disegnatore meccanico – stage: ricerchiamo per strutturata azienda

multinazionale settore metalmeccanico.

Si richiede diploma/Laurea settore meccanico, conoscenza di SolidWorks.

Si offre iniziale contratto di stage di 6 mesi, scopo assunzione

Orario di lavoro: full time

Zona di lavoro: Fornovo



Meccanico auto d'epoca: si richiede pregressa esperienza nella mansione di

almeno 6 mesi/1 anno, disponibilità immediata.

Orario di lavoro: full-time

Zona di lavoro: Fornovo



Animatore sociale: ricerchiamo per struttura cliente. Richieste qualifica

professionale di animatore sociale ed esperienza in case protette. Si offre

contratto full-time a tempo determinato.

Orario di lavoro: full-time

Zona di lavoro: Traversetolo



O.S.S.: da inserire presso case protette. Si richiedono: qualifica

professionale, pregressa esperienza nel settore di almeno 6 mesi/1 anno,

disponibilità al lavoro su turni. Si valuteranno solo candidature AUTOMUNITE.

Orario di lavoro: turni diurni e notturni.

Zona di lavoro: Traversetolo/Felino



Operatori di cucina e di sala: ricerchiamo per ristorante in centro città

personale di sala e cucina con esperienza.

Orario di lavoro: full-time

Zona di lavoro: Parma



Impiegato/a customer service: ricerchiamo per strutturata azienda

multinazionale - settore metalmeccanico. Si richiede ottima conoscenza della

lingua inglese. La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio revisione ordini si

occuperà di presa in carico ordini e comunicazione date di consegne,

monitoraggio arrivi rispetto fcs e budget, gestione ordini, aggiornamento

fatturato, call settimanali o periodiche con clienti, supporto ufficio tecnico per

revisioni ordini e lancio commesse di produzione per i prodotti standard.

Orario di lavoro: full-time

Zona di lavoro: Fornovo



Impiegato/a amministrativo-contabile: La figura dovrà gestire la contabilità

delle aziende clienti sino alla chiusura di bilancio. Richiesta disponibilità a

mobilità territoriale nella zona della bassa parmense. Il/la candidato/a ideale

ha maturato significativa esperienza in analogo ruolo all'interno di studi

professionali, possiede ottime capacità relazionali ed è in grado di organizzare

il proprio lavoro in autonomia.

Orario di lavoro: full time (lunedì – venerdì)

Zona di lavoro: Sorbolo



Impiegato/a amministrativo-contabile: ricerca per studio professionale n° 1

Impiegato/a contabile esperto/a. Si richiedono diploma di ragioneria/Laurea in

Economia, pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, con autonomia in

contabilità, scritture pre - bilancio e dichiarazioni dei redditi.

Livello e tipologia contrattuale verranno valutati in base all'esperienza.

Orario di lavoro: full time (lunedì - venerdì), con disponibilità ad eventuali

straordinari anche il sabato mattina.

Zona di lavoro: Langhirano



Impiegato/a ufficio commerciale part-time: la risorsa sarà inserita, a

supporto dell'impiegata commerciale già presente, con mansioni di back

office. I requisiti richiesti sono: laurea, conoscenza di lingua francese e

inglese, precisione e capacità di rapportarsi con i clienti.

Orario di lavoro: part-time 20 ore settimanali

Zona di lavoro: Noceto



Adecco Italia S.p.A. ricerca un CARRELLISTA ESPERTO

per azienda cliente appartenente al settore alimentare della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- consolidata esperienza pregressa nella mansione;

- patentino del carrello elevatore;

- disponibilità su turni.

Completano il profilo:

- attenzione e precisione;

- puntualità e disponibilità;

- predisposizione al lavoro in team.

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

ADECCO FILIALE Di FORNOVO

Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (Pr)

tel.: 0525–401264 - fax: 0525–401072 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it



Impiegato tecnico amministrativo

Mansione/Posizione: Impiegato tecnico amministrativo

Età: max 27

Residente a Parma

Requisiti: Diploma

Patente B – automunito

Patente C

Attività da svolgere: Piccoli lavori di ufficio, gestione magazzino, gestione parco mezzi.

Settore lavorativo: Audiovisivo

Livello inquadramento proposta: Contratto a tempo indeterminato (con periodo di prova)

Periodo di inserimento: Agosto 2017

Per candidarsi inviare CV a thetrumanshow.tv@gmail.com



Cooperativa sociale di servizi educativi, con ventennale esperienza nel territorio di Parma e provincia, cerca educatrici/educatori per assunzione part-time, da settembre, in diversi servizi scolastici.

Titoli di studio: maturità magistrale, liceo socio-pedagogico o delle scienze umane, oppure laurea triennale in scienze della formazione o scienze dell’educazione o in psicologia.

Requisiti preferenziali: esperienza di gestione di gruppi di bambini, esperienza educativa anche in ambito non formale e informale, capacità manuali e laboratoriali, capacità di sapersi rapportare con adulti. Inviare candidature a curriculum@coopeide.org



Società di consulenza di Parma, specializzata nel supporto commerciale alle aziende in Italia e all’Estero, ricerca per il proprio organico un'impiegata Back office commerciale e Customer care part time.

Mansioni

La risorsa si occuperà di: fissare appuntamenti di qualità per la rete di vendita interna ed esterna. Le sessioni telefoniche saranno inoltre finalizzate a: qualificazione del target cliente, indagini di mercato, analisi dei bisogni e indagini di customer satisfaction.

La candidata ideale ha già maturato una significativa esperienza in attività di telemarketing, customer care e/o teleselling e gode di: ottime doti comunicative, capacità di gestione dello stress, flessibilità, proattività e forte orientamento all’obiettivo. È richiesta infine un’ottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare di MS Excel.

Offerta:

- Contratto a progetto Part Time Orizzontale (20 ore settimanali)

- Fisso mensile

- Formazione continua in ambiente di lavoro stimolante e in forte crescita

Per candidarsi contattare gli uffici di Sinapsi Group

tel.0521.774646

selezione@sinapsigroup.com



Azienda leader nella movimentazione industriale, situata in provincia di Parma, cerca un fresatore CNC.

Il candidato dovrà essere in grado di utilizzare un centro di lavoro verticale a controllo numerico, secondo le specifiche del disegno.

Dovrà anche essere in grado di utilizzare il tornio e avere nozioni di base di saldatura.

Sono gradite precedenti esperienze lavorative nel ruolo.

Orario full time.

Requisiti:

Conoscenza di fresatrici CNC

Nozioni di base di saldatura

Forte motivazione professionale

Buone capacità di problem solving

Per candidarsi inviare CV a veab@veabitalia.com

Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con consenso privacy (D.Lgs. 196/2003).



Azienda leader nella movimentazione industriale, situata in provincia di Parma, cerca un disegnatore progettista con buona conoscenza di Solidworks.

Il candidato dovrà occuparsi della progettazione di parti relative a macchinari meccanici, alla messa in tavola dei disegni ed alla realizzazione di esplosi per i manuali d’uso e manutenzione.

Sono gradite precedenti esperienze lavorative nel ruolo.

Orario full time.

Requisiti:

Buona conoscenza di Solidworks

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office

Forte motivazione professionale

Buone capacità di problem solving

Per candidarsi inviare CV a veab@veabitalia.com

Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con consenso privacy (D.Lgs. 196/2003).



Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca account commerciale\ agente pubblicitario per importante testata nazionale. Compenso a provvigioni con ottime condizioni di guadagno.

Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali. Si richiede partiva iva.

Candidature tramite invio cv via fax 0521/1917001 o email info@b-sidezone.it



Tirocinio presso Fidenza Village

POSITION SUMMARY:

The Retail Intern supports the Village Retail Team with the coordination of all the retail activities and initiatives for Fidenza Village, with the objective of improving store productivity, maintenance, hospitality and sales targets.

KEY RESPONSIBILITIES:

Support in the implementation and administration of the Retail strategy and activities

Provide day-to-day support to the Retail team to reach Business Village goals

Provide weekly sales reports for Retail Managers and Visual Merchandisers

Follow up on every administrative process requested by the Retail Team

Suppliers: administration of the documents required, purchase orders for the Retail Team

Participation in the creative process of the Village Weekly Newsflash

Liaise with the Digital team for online Brands promotions

Retail meetings: rooms booking, agenda and minutes

Support the Food & Beverage Retail Manager in activities related to the F&B of the Village

Weekly update of the Retail calendar

Participation in any ad-hoc projects.

BACKGROUND & SKILLS:

Degree educated or relevant experience gained in a fashion environment

Fluent in English and local Village language. Any other European language advantageous

Strong analytical skills

Strong computer literacy, in particular Excel

Passion for Fashion and Luxury

Excellent eye for detail and organisational skills.

Excellent work ethic and ability to multi-task

Strong written, verbal, and interpersonal communication skills

Process oriented and customer-centric solution driven.

Per candidarsi inviare CV a RecruitmentFV@valueretail.com



Parma Italy Tour Srl, tour operator incoming di Parma, è alla ricerca di un/a neolaureato/a (la data della laurea deve essere entro 12 mesi dall’attivazione del tirocinio) entusiasta e volenteroso/a per attivare un tirocinio postlaurea retribuito presso la nostra azienda.

L’azienda si occupa di accogliere a Parma e dintorni turisti stranieri che vogliono conoscere le bellezze del nostro territorio ed in particolare il suo patrimonio enogastronomico.

Stiamo cercando un/a ragazzo/a che abbia voglia di unirsi al nostro team e che si occuperà di promozione dei nostri prodotti (tour enogastronomici, cooking class, tour artistici e molto altro) su canali stranieri, contatti con i clienti e con buyer stranieri, gestione social networks, organizzazione dei tour e tante altre attività per le quali è fondamentale un’ottima conoscenza della lingua inglese.

La conoscenza di altre lingue sarà considerata un "plus”.

Se interessati e/o volete saperne di più, inviate i vostri CV e le vostre domande a info@maestrotravelexperience.com



Bar di Parma cerca personale full-time ed extra, principalmente per lavoro pausa pranzo, pomeridiano e serale. È richiesta esperienza nel settore e massima serietà.

Inviare candidature e disponibilità via mail a curriculumvitaeparma@gmail.com



Cerco addetto/a per segreteria/vendite per impresa escursioni a Formentera fino al 30 settembre. Imprescindibile Spagnolo e Inglese B1. Mandare cv con foto a Info@laislaflotante.com



Ristorante birreria di Parma cerca un/a cameriere/a e un/a aiuto cuoco.

Inviare candidature a franck11@live.it