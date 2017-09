Le offerte di lavoro di questa settimana

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

1 PROGRAMMATORE PLC. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano maturato esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente nel settore automazione industriale. Preferibile la conoscenza di: Sistemi Realtime, OS Unix e Linux, Sistemi Embedded, C & C++ Development, HMI Develpoment. Contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato. Provincia di Parma.



INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO JUNIOR: per posizioni in ufficio tecnico e in ambito ingegneria di produzione, cerchiamo brillanti neolaureati desiderosi di intraprendere un percorso professionale in note realtà strutturate della zona. Contratto di assunzione a tempo determinato. Parma/Reggio Emilia.



1 MAGAZZINIERE: per nota azienda del territorio selezioniamo una figura di magazziniere con minima esperienza nel ruolo, buono standing e buone capacità relazionali. È preferibile il possesso di patentino per la guida del muletto. Disponibilità immediata. Provincia di Reggio Emilia.



1 PERITO ELETTRONICO/MECCANICO JUNIOR: selezioniamo giovani candidati con diploma tecnico e minima esperienza nel ruolo per nota realtà del territorio. Richiesta conoscenza del disegno tecnico e buona manualità. Saranno presi in considerazione anche i profili di brillanti neodiplomati. Richiesta disponibilità immediata. Provincia di Reggio Emilia.



1 RESPONSABILE NEGOZIO PASTICCERIA: Il candidato/a si occuperà di gestire il punto vendita coordinandosi con il laboratorio e con la direzione della società rispondendo dei risultati commerciali ed economici e della qualità del servizio offerto alla clientela. Selezioniamo risorse con esperienza nel ruolo e disponibili in tempi brevi. Parma



1 CONTROLLER: per nota azienda di Reggio Emilia selezioniamo una figura esperta nel controllo di gestione, richiesta la conoscenza di SAP e ottima padronanza di excel. La figura si occuperà di forecast, budget, statistiche commerciali, analisi marginalità, KPI’S. Disponibilità a breve. Reggio Emilia..



MONTATORE MECCANICO: La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo di almeno un anno, in possesso di buona manualità, utilizzo dei principali utensili meccanici e in grado di leggere il disegno tecnico. Assunzione diretta a tempo indeterminato. Provincia di Parma.



1 SOFTWARISTA: La ricerca è rivolta a candidati laureati in Ingegneria Elettronica/Informatica/Telecomunicazioni che abbiano maturato minima esperienza nella programmazione di microprocessori e microcontrollori. È richiesta conoscenza della lingua inglese e dei principali linguaggi Visual Basic, C# .NET. La figura sarà inserita nell’ufficio R&D di un’azienda leader nel proprio settore. Provincia di Reggio Emilia.



PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure in possesso di diploma tecnico e/o laurea triennale/magistrale in Ingegneria meccanica che abbiano maturato minima esperienza nel ruolo, in grado di utilizzare i principali software di disegno 2D e 3D. La risorsa sarà inserita all’interno di uno studio tecnico che collabora con note realtà del territorio. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Contratto di inserimento diretto a tempo determinato. Provincia di Parma



OPERAIO SPECIALIZZATO – CATEGORIA PROTETTA (LEGGE 68/99) La risorsa sarà inserita all’interno di una solida realtà del territorio con mansioni di operaio specializzato. Vicinanze Parma.



INGEGNERE DI PRODUZIONE: La ricerca è rivolta a brillanti ingegneri meccanici/gestionali con minima esperienza in ambito produttivo. La figura si occuperà di programmazione della produzione, controllo/monitoraggio cicli produttivi, analisi miglioramento prodotto in ottica Lean relazionandosi con l’ufficio tecnico. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Parma e provincia.



MANUTENTORE MECCANICO: La figura richiesta deve possedere esperienza pregressa di almeno un anno nel ruolo di manutentore industriale. Conoscenza disegno tecnico, Deve conoscere i principi fondamentali di fluido dinamica e pneumatica. Assunzione a tempo indeterminato. Provincia di Parma.



MANUTENTORE ELETTRO MECCANICO: La figura richiesta deve possedere esperienza pregressa di almeno un anno nel ruolo di manutentore industriale. Richiesta la capacità di saper leggere gli schemi elettrici delle macchine, fare “ricerca guasti” tramite collegamento a PLC. Disponibilità tre turni. Assunzione diretta a tempo indeterminato. Provincia di Parma.



1 HELP DESK: Per importante azienda cliente leader nel proprio settore cerchiamo una figura di tecnico informatico che sarà inserito nell'area IT e si occuperà di configurazione PC, gestione file server, gestione telefoni aziendali, gestione strumenti HW utenti. Richiesta disponibilità immediata. Provincia di Reggio Emilia.



1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE: La figura richiesta si occuperà di cablaggi e piccoli montaggi/assemblaggi elettrici/elettronici. Richiesto diploma tecnico e conoscenza degli schemi elettrici. Disponibilità immediata. Parma

Kelly Services



ADDETTA BACK OFFICE COMMERCIALE ITALIA/ ESTERO (INGLESE E FRANCESE)

REQUISITI: Diploma o laurea. Esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, ottima conoscenza di office e della lingua inglese e francese. Flessibilità e precisione.

RUOLO: La risorsa si occuperà di seguire tutto il processo dell'ordine: inserimento, evasione, spedizioni, assistenza post vendita, insoluti e reclami.

La persona riporterà al Direttore commerciale e Sales Manager .

Luogo e orario di lavoro: Colorno, PR- full-time fino alle 18.00.

Tipologia contrattuale: Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento.



MONTATORE MECCANICO

REQUISITI : Consolidata esperienza nella mansione, buona capacità di lettura del disegno tecnico e utilizzo strumenti d'officina.

RUOLO : La risorsa si occuperà del montaggio e collaudo interno di macchine alimentari

Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di inserimento definitivo.

LA RICERCA HA CARATTERE D'URGENZA.



PROGETTISTA MECCANICO

Ruolo: La persona sarà inserita all'interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di progettazione di macchine e particolari, verifica avanzamento della commessa in produzione, rapporti con i clienti concernenti gli aspetti tecnici del prodotto.

Requisiti:

Diploma di perito meccanico/Laurea in Ingegneria meccanica

ottima conoscenza di SOLIDWORKS, pregressa esperienza nella posizione di almeno 3 anni.

Sede di Lavoro: vicinanze San Secondo

Si offre assunzione diretta



FRESATORE o TORNITORE TRADIZIONALE

Requisiti:

· Esperienza in qualità di fresatore o tornitore tradizionale, lettura disegno tecnico.

RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto macchine utensili e si occuperà delle lavorazioni meccaniche di fresatura o tornitura .

Luogo di lavoro: Parma

Tipologia contrattuale: tempo determinato/Tempo indeterminato



ADDETTA PULIZIE INDUSTRIALI

Il/la candidato/a ideale ha maturato minima esperienza in analoga mansione, preferibilmente presso aziende di pulizie industriali.

Si richiede:

Disponibilità dalle 5.30 alle 8.00

Automunito/a e domicilio in zona.

Sede di Lavoro: vicinanze Fontevivo ( PR).

Si offre: contratto a termine con possibilità di proroghe.



ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO VETRO

Il/la candidato/a ideale ha maturato almeno un anno di esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore vetro o chimico.

Completano il profilo buona manualità, precisione.

Si richiede:

Disponibilità a lavorare su 2 turni (6-14 o 14-22) o orario spezzato (8-12 e 13-17)

Automunito/a

Sede di Lavoro: vicinanze Colorno ( PR).

Si offre: contratto a termine con possibilità di proroghe



OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI CALZATURE

Requisiti: Buona manualità, motivazione all’apprendimento, breve esperienza di lavoro nel settore artigianato.

RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo ed apprenderà le varie fasi della lavorazione e produzione di calzature in pelle

Luogo di lavoro: Parma

Tipologia contrattuale: APPRENDISTATO



IMPIEGATA UFFICIO GARE D'APPALTO

REQUISITI : Diploma o o laurea. Esperienza pregressa nella predisposizione di gare d'appalto pubbliche nel settore edile, flessibilità, disponibilità a contratti a termine.

RUOLO : La risorsa si occuperà di seguire la preparazione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, attività di segreteria amministrativa e centralino.

Luogo e orario di lavoro: Parma- full-time fino alle 18.00.

Tipologia contrattuale:Contratto di SOSTITUZIONE MATERNITA'



ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERA

REQUISITI : Esperienza nella mansione, utilizzo di piegatrici automatiche, buona manualità, lettura disegno tecnico.

RUOLO : La risorsa si occuperà della piegatura delle lamiera nel reparto produzione e assemblaggi meccanici

Luogo di lavoro: Colorno

Tipologia contrattuale: contratto a termine con possibilità di inserimento



Addetti/e al confezionamento: ci rivolgiamo a candidati automuniti,

disponibili a lavorare su due turni e a contratti di breve durata. Richiesta

buona manualità, gradita pregressa esperienza nella mansione.

Orario di lavoro: 2 turni

Luogo di lavoro: Gattatico (RE)



Addetti/e al confezionamento: ricerchiamo per azienda settore cosmetico

addetti/e al confezionamento con esperienza nella mansione. Disponibilità

anche a contratti di breve durata.

Orario di lavoro: spezzato dalle 8,30-17,00

Luogo di lavoro: Mezzani



Allestitori stands fieristici: ricerchiamo n.3 allestitori di stands fieristici. Il

candidato ideale ha già svolto attività analoghe, è una persona versatile con

competenze nel montaggio di strutture e nella falegnameria; è in grado di

eseguire collegamenti elettrici e di supporti tecnologici. Completa il profilo la

predisposizione al lavoro in squadra. Gradita conoscenza della lingua inglese.

Si richiede disponibilità a trasferte in tutto il territorio nazionale ed europeo.



Verniciatore a spruzzo: ricerchiamo per azienda metalmeccanica un

verniciatore esperto. Richiesto ottimo utilizzo della pistola a spruzzo ed

esperienza nella lucidatura finale.

Orario di lavoro spezzato.

Zona di lavoro: Parma



Tornitore CNC: ricerchiamo per azienda cliente un tornitore esperto

programmazione Fanuc. Livello e tipologia contrattuali in base alle

esperienze.

Orario di lavoro: spezzato

Zona di lavoro: Brescello



Operatori di produzione – meccanica di precisione: ricerchiamo per

azienda multinazionale. Le risorse verranno inserite in produzione per

operazioni di finitura, controllo e lavorazioni in linea.

Gradita la conoscenza del disegno tecnico e della programmazione a

controllo numerico.

Si valuteranno anche candidature senza pregresse esperienze lavorative,

purchè disponibili ad iniziale contratto di stage (6 mesi con rimborso spese di

580 euro netti).

Orario di lavoro: 3 turni

Zona di lavoro: Fornovo



Addetti/e al picking: Si richiede pregressa esperienza nel prelievo e nella

gestione degli ordini, utilizzo radiofrequenza, muletto e transpallet.

Orario di lavoro: spezzato o 2 turni a seconda delle esigenze di produzione

Zona di lavoro: Fontevivo



Magazziniere – stage: ricerchiamo per azienda multinazionale. La risorsa si

occuperà di attività di prelievo, sistemazione e inventari.

Si richiede buona conoscenza del PC.

Si valuteranno preferibilmente candidati con diploma tecnico (ITIS, IPSIA,

ITSOS...). Si offre iniziale contratto di stage di 6 mesi, scopo assunzione

Orario di lavoro su 3 turni

Zona lavoro: Fornovo



Operai metalmeccanici: ricerchiamo per azienda cliente settore

metalmeccanica; gradite la conoscenza della programmazione a controllo

numerico e competenze sull'utilizzo di tornio e fresa. Dopo iniziale contratto di

somministrazione è previsto l'inserimento diretto.

Orario di lavoro: 2 turni

Zona di lavoro: Lesignano Bagni



Montatore meccanico trasfertista: ricerchiamo per azienda settore

metalmeccanico in zona Fornovo n° 1 Montatore meccanico trasfertista.

La risorsa si occuperà di montaggio di macchine automatiche complesse,

preparazione pezzi meccanici, utilizzo macchine utensili, misurazioni tramite

strumentazione, preparazione materiali per impianti in collaborazione con

magazzino, saltuarie operazioni di saldatura e verniciatura.

Si richiede disponibilità a trasferte Italia/Estero.

Verranno valutati anche profili junior senza esperienza.



Manutentore elettromeccanico: ricerchiamo per azienda cliente un

manutentore elettromeccanico per linee di produzione e confezionamento.

Richiesta esperienza come manutentore elettromeccanico su macchine

industriali, provenienza anche da altri settori.

Disponibilità immediata.

Orario di lavoro: spezzato 8 - 12 / 14 - 18 da lunedì a venerdì

Zona di lavoro: Montechiarugolo (PR)



Operatore linee di produzione: ricerchiamo per azienda cliente un/una

operatore da inserire su linee di produzione; richiesta anche breve esperienza

in mansione analoga. Si offre contratto a tempo determinato di 2 mesi

Orario di lavoro: 2 turni

Zona di lavoro: Montechiarugolo



Meccanico auto d'epoca: si richiede pregressa esperienza nella mansione di

almeno 6 mesi/1 anno, disponibilità immediata.

Orario di lavoro: full-time

Zona di lavoro: Fornovo



Manutentore impianti climatizzazione: ricerchiamo per azienda cliente un

manutentore per impianti di climatizzazione; richiesta esperienza nella

mansione. Zona di lavoro: Parma e provincia



Infermiere professionale disponibilità immediata: ricerca per struttura

cliente sita nelle vicinanze di Traversetolo 1 infermiere/a professionale.

Gradita esperienza specifica con pazienti geriatrici e disponibilità a turni

avvicendati.

Si offre contratto a tempo determinato di 2 mesi.

Zona di lavoro: vicinanze Traversetolo



O.S.S.: da inserire presso case protette. Si richiedono: qualifica

professionale, pregressa esperienza nel settore di almeno 6 mesi/1 anno,

disponibilità al lavoro su turni. Si valuteranno solo candidature AUTOMUNITE.

Orario di lavoro: turni diurni e notturni.

Zona di lavoro: Traversetolo/Felino



Operatori di cucina e di sala: ricerchiamo per ristorante in centro città

personale di sala e cucina con esperienza.

Orario di lavoro: full-time

Zona di lavoro: Parma



Impiegato/a customer service: ricerchiamo per strutturata azienda

multinazionale - settore metalmeccanico. Si richiede ottima conoscenza della

lingua inglese. La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio revisione ordini si

occuperà di presa in carico ordini e comunicazione date di consegne,

monitoraggio arrivi rispetto fcs e budget, gestione ordini, aggiornamento

fatturato, call settimanali o periodiche con clienti, supporto ufficio tecnico per

revisioni ordini e lancio commesse di produzione per i prodotti standard.

Orario di lavoro: full-time

Zona di lavoro: Fornovo



Ufficio acquisti tecnico – stage: ricerchiamo per importante azienda del

settore metalmeccanico n. 1 stagista da inserire presso ufficio acquisti

tecnico. Ci rivolgiamo a giovani neodiplomati/neolaureati con titolo di studi ad

indirizzo tecnico; richiesta capacità di lettura del disegno meccanico per

estrapolazione specifiche di produzione e buone capacità comunicative.

Gradita una buona conoscenza della lingua inglese.

Si offre tirocinio formativo della durata di 6 mesi.



Segreteria commerciale - stage: selezioniamo per importante azienda

cliente uno/a stagista da inserire presso ufficio commerciale.

La persona si occuperà dell'archiviazione elettronica di documenti

commerciali e di supporto nelle attività di segreteria.

Ci rivolgiamo a giovani diplomati e laureati che desiderino svolgere

un'esperienza formativa all'interno di un'azienda strutturata.

Si offre tirocinio formativo della durata di 3/6 mesi.



Neolaureato/a economia: selezioniamo per studio professionale un/una

neolaureato/a in economia da inserire in stage.

Il ruolo prevede l'affiancamento del personale esperto in attività in ambito

contabile e fiscale, e lo svolgimento di attività di segreteria.

Si offre tirocinio formativo di 6 mesi

Zona di lavoro: Langhirano



Impiegato/a amministrativo-contabile: La figura dovrà gestire la contabilità

delle aziende clienti sino alla chiusura di bilancio. Richiesta disponibilità a

mobilità territoriale nella zona della bassa parmense. Il/la candidato/a ideale

ha maturato significativa esperienza in analogo ruolo all'interno di studi

professionali, possiede ottime capacità relazionali ed è in grado di organizzare

il proprio lavoro in autonomia.

Orario di lavoro: full time (lunedì – venerdì)

Zona di lavoro: Sorbolo



Dottore commercialista: selezioniamo per studio professionale di Parma n. 1

dottore commercialista. Ci rivolgiamo a professionisti che desiderino svolgere

la propria attività all'interno di uno studio già strutturato.

Richiesta esperienza pluriennale nel ruolo.

Orario di lavoro: full time (lunedì - venerdì)

Contratto di lavoro: tipologia contrattuale e retribuzione verranno valutati in

base all'esperienza manifestata in sede di colloquio.

Zona di lavoro: Langhirano



Impiegato/a contabile per sostituzione di maternità: ricerca per studio

professionale di Parma n° 1 Impiegata contabile per sostituzione di maternità

Si richiedono:

- Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche;

- Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, con autonomia in

contabilità, scritture pre - bilancio e dichiarazioni dei redditi

Si valuteranno preferibilmente profili provenienti da altro studio professionale.

Orario di lavoro: full time (lunedì - venerdì)

Contratto di lavoro: tempo determinato (sostituzione di maternità fino alla fine

del 2018)

Luogo di lavoro: Parma



Impiegato/a ufficio commerciale part-time: la risorsa sarà inserita, a

supporto dell'impiegata commerciale già presente, con mansioni di back

office. I requisiti richiesti sono: laurea, conoscenza di lingua francese e

inglese, precisione e capacità di rapportarsi con i clienti.

Orario di lavoro: part-time 20 ore settimanali

Zona di lavoro: Noceto



OPERAIO DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE, ALL' ASSEMBLAGGIO E AL MAGAZZINO.

Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti:

- esperienza nella mansione in linee produttive e nell'assemblaggio;

- conoscenza del disegno meccanico;

- in possesso del patentino muletto;

- diploma di maturità;

- inoltre è richiesto, ma non necessaria, esperienza nell'utilizzo di macchinari a controllo numerico;

- disponibilità a lavorare su turni;

Si offre contratto di somministrazione iniziale.

Zona di lavoro: Parma



GRAFICO PUBBLICITARIO

Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti:

- Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria;

- Produzione di grafiche e materiale pubblicitario;

- Esperienza nella mansione;

Si offre contratto di somministrazione iniziale.

Zona di lavoro: Parma



Cerchiamo Giovani periti industriali per inserimento in multinazionale di Parma, area produttiva

Luogo di lavoro: Parma



Cerchiamo Operatori addetti alle linee di confezionamento settore chimico

Si richiede diploma tecnico (chimico) e precedente esperienza in analoga mansione.

Luogo di lavoro: Parma



Ricerchiamo candidati con esperienza ANCHE MINIMA maturata presso officina tuo / camion immediatamente disponibile a contratto in somministrazione. La mansione prevederà le seguenti mansioni:

-LAVORAZIONI MECCANICHE RIGUARDANTI TAGLIANDI, FRENI E PASTIGLIE, TIRANTERIA, MONTAGGIO FRIZIONI E CATENE DI DISTRIBUZIONE

-LAVORAZIONI ELETTRONICHE E DIAGNOSI

Luogo di lavoro: Parma

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura esclusivamente tramite l’indirizzo parma.gramsci@manpower.it inserendo nell’oggetto la posizione cui ci si candida.



CONDUTTORE DI LINEA ALIMENTARE

Per importante realtà alimentare in zona Fornovo, ricerchiamo dei CONDUTTORI DI LINEA per la produzione alimentare.

La risorsa ideale ha già maturato almeno 2 anni di esperienza in una produzione alimentare in qualità di conduttore, è

automunita, in possesso di diploma di maturità o laurea ed è disponibile a lavorare sui 3 turni, anche nei weekend.

REQUISITI: capacità di avviamento e conduzione delle macchine, capacità di organizzazione e gestione della produzione, controllo qualità del prodotto.

Completano il profilo la flessibilità, proattività e la capacità di lavorare in team.

Si offre inziale contratto di somministrazione scopo assunzione.

Luogo di lavoro: Fornovo di Taro



OPERAI/E PER CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Per importante Azienda cliente del settore alimentare, ricerchiamo ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO.

La risorsa ideale è in possesso di diploma, automunita, disponibile a lavorare sui 3 turni ed ha maturato almeno 2 anni di esperienza nel confezionamento all’interno di un'azienda alimentare.

Completano il profilo la massima serietà, disponibilità e flessibilità.

Si offre iniziale contratto in somministrazione.



MANUTENTORE ELETTRICO

Per importante realtà del settore alimentare, ricerchiamo un TECNICO ELETTRICO addetto alla MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRALI.

La risorsa ideale ha già maturato esperienza nel ruolo, preferibilmente in ambito alimentare o in campo impiantistico nell'assemblaggio e montaggio di linee produttive o di confezionamento. Conoscenze tecniche richieste: CONOSCENZA DEGLI SCHEMI ELETTRICI PROGRAMMAZIONE SU PLC (SIEMENS S7) Completano il profilo la flessibilità la proattività e la capacità di lavorare in team.

Società leader nel settore assicurativo, con l’obiettivo di potenziare la propria rete commerciale, ricerca e seleziona 4 professionisti per l’acquisizione e lo sviluppo di clienti potenziali e per poter dare risposte tempestive alle persone ed alle aziende sul territorio.

OFFRIAMO:

- Possibilità di crearsi una posizione professionale riconosciuta;

- Corso di formazione finalizzato all’iscrizione al R.U.I. (registro unico Intermediari);

- Tutoraggio ed affiancamento sul campo;

- Concrete prospettive di crescita con piano di carriera personalizzato;

- Formazione continua;

- Possibilità di gestire portafoglio clienti;

- Rimborso spese, provvigioni ed incentivi crescenti commisurati al raggiungimento di obiettivi.

RICHIEDIAMO:

- Forte motivazione personale;

- Spiccato approccio commerciale e forte orientamento ai risultati;

- Predisposizione a lavorare in team;

- Ambizioni manageriali;

- Interesse sul tema previdenziale;

- Dinamismo;

- Voglia di mettersi in gioco;

- Flessibilità, creatività, atteggiamento positivo;

- Diploma o Laurea;

- Automunito.

Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con fototessera e consenso privacy (D.Lgs. 196/2003).





Locale in centro a Parma cerca barista-cameriere/a part-time o full-time (pranzo e cena).

Cercasi, a scopo inserimento nell’organico dell’Ufficio Tecnico, un/a candidato/a diplomato/a ITIS (sez. Meccanica), con capacità di lettura e redazione di disegno tecnico, spiccato senso pratico e buona manualità. Sede di lavoro Noceto (PR).

PIU’ MUTUI CASA, back office operativo con sede in Parma, seleziona, per ampliamento struttura, nuovi collaboratori da avviare alla professione di mediatore creditizio.

Il candidato ideale deve avere buone capacità di relazionarsi con la potenziale clientela. Costituisce requisito preferenziale esperienza pregressa in ambito commerciale. Si offre la possibilità di avere portafoglio clienti. Si ricercano candidati preferibilmente automuniti

Gruppo leader settore immobiliare a Parma seleziona 3 candidati per ricoprire il ruolo di responsabile di agenzia. Si richiede: diploma di scuola media superiore, patente B.

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo JUNIOR BUYER per attivazione stage. È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.

La figura verrà inserita nel team Sourcing e sarà dedicata principalmente alle seguenti attività:

- Gestione ordini di acquisto dalla pianificazione al ricevimento della merce attraverso l’utilizzo del sistema gestionale JDedwards (oracole)

- Attività di expediting ordini

- Gestione del fornitore e valutazione in base ai risultati da esso raggiunti in collaborazione con il Quality control

- Ricerca nuovi fornitori ed attività di co-design con i fornitori e nostro ufficio tecnico in ottica di miglioramento continuo della qualità e costi

- Attività di reportistica per ufficio acquisti

Requisiti richiesti:

- Laurea in Economia o Ingegneria gestionale

- Conoscenza della lingua inglese

- Determinazione ed orientamento al risultato

- Pregressa esperienza nello stesso settore (preferibile)

- Buone doti di negoziazione, curiosità per la ricerca di nuovi prodotti

- Capacità di lavorare in gruppo

Società di brand design ricerca account manager per la gestione clienti per progetti di branding e industrial design.

Si richiede laurea in economia o scienze della comunicazione, buona proprietà lingua inglese, dinamismo e capacità di lavorare in team.

Nashi Argan è un brand in forte crescita che offre una linea di trattamenti professionali per i capelli e per il corpo.

Nel 2014 il brand italiano ha deciso di lanciare una sfida rivoluzionaria nel mercato: aprire negozi monomarca interamente dedicati al marchio e vanta ad oggi 7 punti vendita in tutto il territorio italiano.

In Nashi Argan abbiamo creato un ambiente di lavoro in cui i nostri dipendenti sono chiamati a dare il meglio. L’azienda è dinamica e in continua evoluzione e coltiviamo queste qualità assumendo persone che condividano la nostra passione nella qualità, nella bellezza e nella ricerca del continuo miglioramento.

In cambio offriamo programmi di formazione che incoraggiano la creazione di una cultura aperta con la possibilità di crescita professionale.

Stiamo cercando un’addetta/o vendite appassionata per il nostro Store in centro a Parma che abbia una predisposizione ad apprendere nuove conoscenze.

Requisiti:

esperienza nel mondo retail o nel servizio al cliente

ottima capacità comunicativa e relazionale

genuino interesse nei confronti degli altri

La conoscenza della lingua inglese sarà considerata come un forte vantaggio.

Pizzeria da asporto a Parma cerca addetto/a consegne a domicilio munito/a di patente.

Orario dalle 19 alle 21.

Cercasi barista/barman per locale alle porte di Parma.

Richiesta disponibilità immediata, autonomia nel lavoro, bella presenza, serietà. Fondamentale essere automuniti. Gradita esperienza pregressa.

Cerchiamo per stage presso ufficio commerciale di Parma, spedizioniere internazionale, buono/ottimo inglese, ottimo Pc. Possibilità di assunzione futura.

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo

Addetto/a Ufficio Tecnico, laureato/a in Ingegneria Gestionale o Economia per attivazione stage della durata di 6 mesi.

È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.

La figura, inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico, si occuperà principalmente di:

• Codifica componenti commerciali

• Creazione ed inserimento distinte parti di ricambio

• Integrazione alla documentazione tecnica: planning di commessa, fascicoli tecnici, documentazione ISO 9000

• Supporto Ufficio Service ed Aftermarket

• Supporto Ufficio Acquisti

Requisiti richiesti:

• Laurea in Ingegneria Gestionale/Economia

• Conoscenza del pacchetto Microsoft office

• Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola

• Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali (il candidato dovrà relazionarsi sia con risorse interne che esterne all’azienda)

• Capacità di gestione dei carichi di lavoro

• Gradite piccole esperienze di lavoro precedenti

Marketing Intern (internship)

The Marketing Intern will work closely to the Marketing Managers, supporting the Marketing Team on a daily basis. Under the continuous Team supervision, the Marketing Intern will be involved in the development of product campaigns, promotions and events.

Key Roles

Support Marketing Team to achieve annual footfall and sales targets by:

• Providing operational support for Marketing events

• Checking the Marketing materials shared in Fidenza Village

• Checking the current level of Marketing storage

• Collecting and organising Marketing Village Newsletter

• Providing translations of Brands material – Letters and PPT presentation

• Managing the collection and traffic of (graphic) materials

• Archiving allprinted material

• Uploading Marketing data on Company online platform

• Reporting on dedicated areas of analysis.

Skills & Qualifications

• Educated to degree level

• Familiar with Microsoft Office programs (i.e. Excel, Power Point).

• Strong understanding of Marketing trends

• Reporting skills on local campaign analysis and for email campaigns, display advertising, buzz, online PR and partnerships

• Communication skills

• Good organisation skills and eye for detail

• Able to work as part of a team

• Able to multi-task

• Fluent in English and Italian both written and spoken, other European languages would be a plus.





Punto vendita ricerca personale come addetti/e ai reparti.

Si richiede:

- disponibilità nei weekend e nei festivi

- residenza in zone limitrofe

Il curriculum può essere:

- Consegnato a mano presso il punto vendita

Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino auto/moto-munito (preferibile auto alimentata a metano o GPL), con buona conoscenza delle vie della città e munito di patente B per consegne a domicilio.

Si richiede disponibilità per turni serali part-time (da martedì a domenica).

Per pizzeria da asporto a Parma cercasi banconista per contatto diretto con la clientela ed eventuale supporto al pizzaiolo per la preparazione o la consegna delle pizze. Si richiede disponibilità per turni serali part-time (da martedì a domenica).

Requisiti: auto/moto-munito (preferibile auto alimentata a metano o GPL), patente B, bella presenza, cortesia, correttezza, gentilezza e predisposizione a rapportarsi con il pubblico. Gradita esperienza pregressa nella vendita.

Cercasi badante o OSS esperta/o con pazienti affetti da parkinson per anziano non autosufficiente. Si cerca una persona seria, robusta, umana. Esperta in alzate, igiene, pasti, ausili. Obbligatorio saper utilizzare il sollevatore.

Preferibilmente domiciliata/o a Parma e di età non superiore ai 40 anni (per via dell'impegno fisico).

Ristorante bio energetico di Parma ricerca persona per consegna pasti a domicilio con bicicletta da trasporto (fornita dal datore di lavoro), dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30. Ideale per studenti universitari. Regolare assunzione. Patente guida "B" obbligatoria.

Bar di Parma cerca giovane barista con esperienza.

Ristorante elegante in Parma è alla ricerca di un commis di sala da assumere con contratto di apprendistato full time. Requisiti indispensabili: automunito, diploma della scuola alberghiera, conoscenza di almeno una lingua a livello b1 o superiore.

Ristorante elegante in Parma è alla ricerca di un lavapiatti da assumere con contratto full time.

Requisiti indispensabili: automunito, esperienze pregressa nella stessa mansione di almeno due anni.

Privato cerca aiuto per lavoro temporaneo di archiviazione documenti cartacei e catalogazione libri/dischi. Il lavoro verrà svolto manualmente. Non sono necessarie competenze informatiche.

È richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana.

Ristorante in pieno centro a Parma, cerca con urgenza cameriera/e e cuoco/a.

Richiesta minima esperienza, proattività, disponibilità a orari serali e weekend, conoscenza buona della lingua Inglese.

Età massima 29 anni

Si offre contratto di Apprendistato Full Time

Offresi lavoro part time di promozione editoriale

Orario: mattina 7.30-9.00

Contratto di lavoro occasionale accessorio

Periodo: gennaio-febbraio 2018

Durata: 3-4 settimane

Compenso: 250,00-300,00€

Necessari internet, automobile e telefono cellulare.

Ristorante in centro a Parma cerca personale part-time per le mansioni di lavapiatti e aiuto cuoco. No perditempo.

Privato cerca persona per assistenza signora disabile non autosufficiente, da sabato pomeriggio a domenica sera, orario continuato. Inizio lavoro, fine settembre. Parma città.

Ristorante pizzeria in centro a Parma cerca aiuto cucina-cuoca/o con esperienza per svolgere le seguenti mansioni in orario serale: cucinare, preparazione e lavaggio.

Ristorante pizzeria in centro a Parma cerca fattorino porta pizze, munito di patente, con esperienza.