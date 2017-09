Venti offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.



1) DEPARTMENT STORE MONOBRAND

Noto marchio leader nel settore sportivo, cerca Department Manager Store Monobrand da inserire all'interno dello store. La risorsa si occuperà della gestione quotidiana di un reparto, con coinvolgimento diretto nell'attività di vendita e nel servizio al cliente. Sarà responsabile del visual e dell'allestimento del reparto secondo le linee guida aziendali. Lavorerà a stretto contatto con l'Assistant Manager e lo Store Manager del negozio nella gestione dello staff del reparto e nelle dinamiche di vendita e servizio al cliente. Si richiede esperienza pregressa di almeno 1 anno in ruolo gestionale all'interno di uno store, in aziende strutturate. Gradita una buona conoscenza della lingua inglese. Necessario utilizzo di Microsoft Office. La passione per il prodotto e il mondo dello sport completano il profilo.

Sede di lavoro: Parma



2) RESPONSABILE LOGISTICO

Realtà della provincia ricerca un Responsabile Logistico diplomato con esperienza pregressa nel ruolo di almeno due anni. La risorsa di occuperà di organizzare le operazioni e i sistemi di trasporto e stoccaggio, per ottimizzare il flusso delle merci; gestire l’organizzazione del personale autista; dell’organizzazione e gestione dei centri di distribuzione per il ricevimento e lo smistamento delle merci; della verifica delle consegne effettuate; della soluzioni dei problemi inerenti al trasporto delle merci. Il candidato ideale è dotato di buona capacità di leadership, problem solving e flessibilità.

Sede di lavoro: Provincia di Parma



3) PERITO INFORMATIVO HELP DESK

Azienda cerca Perito Informatico diplomato con almeno tre anni di esperienza pregressa in contesti aziendali strutturati o in società di consulenza informatica da inserire all’interno dell’ufficio IT/help desk. La risorsa si occuperà della configurazione dei PC, della gestione file server, del pacchetto office 365, dell’antivirus, della gestione parco telefonia mobile e degli strumenti HW utenti (archivio, manutenzione, assistenza, sostituzione, gestione licenze). Inoltre darà supporto alle attività di networking (monitoraggio apparati) e monitoraggio backup server/dati e firewall.

Il candidato ideale ha conoscenze tecniche in Networking, virtualizzazione, backup professionali, Pacchetto Office (incluso Outlook 365), sistemi operativi, Client Server (Windows, Linux) e conoscenze base di sistemi di connessione remota. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di Apparati Storage Netapp, Dbase Microsoft SQL, Sistemi virtualizzazione VMware, Linguaggi di programmazione: C++, C#, VB/VBA, Java Script, TSQL, conoscenze apparati Cisco, conoscenze antivirus Trend Micro. Inoltre è richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte settimanali di 1 o 2 giorni presso altra sede operativa in Veneto.

Luogo di Lavoro : Boretto, RE



4) PERITO MECCANICO

Azienda operante nel settore metalmeccanico cerca perito meccanico neodiplomato. La risorsa, attraverso un percorso iniziale di formazione, verrà inserita prima in produzione come addetta al montaggio e magazzino e successivamente in ufficio tecnico. Si valutano candidature di neodiplomati in possesso di diploma ad indirizzo meccanico o titoli di studio equivalenti, che conoscano il disegno meccanico.

Sede di lavoro: Busseto, PR



5) ANALISTA PROGRAMMATORE COBOL

Azienda di servizi e consulenza informatica cerca dipolomata/o a indirizzo tecnico scientifico o laureata/o in informatica o ingegneria con ottime conoscenza di Cobol/CICS/DB2 da inserire come Analista programmatore Cobol. Completano il profilo la buona conoscenza di JCL e SQL e della lingua inglese, proattività, problem solving e orientamento al team-working

Sede di lavoro: Parma



6) CARPENTIERE CON ESPERIENZA

Azienda cerca carpentiere con esperienza in saldature, da inserire per lavorare in autonomia nelle operazioni di costruzione e lavorazione di strutture di lamiera

Luogo di lavoro Corcagnano (Pr)

7) RESPONSABILE QUALITÀ INSACCATI

Azienda del settore alimentare cerca laureato, preferibilmente in scienze alimentari o in agraria o in biotecnologie o in chimica, con ottimo curriculum studiorum e preparazione tecnica e normativa del settore da inserire come Responsabile Qualità Insaccati. La risorsa sarà in grado di svolgere in completa autonomia l’audit completo per la verifica di tutti i prodotti, i processi e gli standard qualitativi e di compliance; validando procedure, processi. Il Candidato inoltre gestirà le relazioni con clienti, fornitori ed enti di controllo (es. veterinari ASL), in tema di qualità e garantirà il completo rispetto delle normative, dei regolamenti interni, della sicurezza e di tutte le prescrizioni di compliance. Il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo in aziende strutturate e modernamente organizzate operanti nella produzione e distribuzione di alimenti. Elemento preferenziale è l’esperienza maturata in materia di ricerca e sviluppo. Si richiede un consolidato background nella gestione delle procedure e nella vigilinaza in materia di qualità, nonché approfondita conoscenza degli standard di qualità HACCP, BRC, IFS. Completano il profilo la fluente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e l’eventuale conoscenza di una seconda lingua europea, preferibilmente il francese; inoltre si richiede la conoscenza dei principali applicativi informatici.

Sede di lavoro: Provincia di Parma oppure di Cremona

8) SENIOR ACCOUNT

Azienda del settore farmaceutico cerca senior account con solida esperienza nel settore amministrativo e contabile e buone doti di lavoro sia in team che in autonomia. La risorsa si occuperà principalmente della gestione contabile ed amministrativa (flussi di cassa, banche, recupero crediti, gestione del credito, fatturazione, prima nota) fino alla chiusura del bilancio. Completano il profilo capacità di utilizzo di sistemi ERP e Excel e un'ottima conoscenza della lingua inglese.

Luogo di lavoro: Parma



9) MONTATORE MECCANICO JUNIOR

Azienda cliente del settore oleodinamico desidera incrementare il suo organico con l’inserimento in area produzione di una figura di Montatore Meccanico Junior per l’attività di assemblaggio meccanico e riparazioni. Il candidato ideale ha una buona manualità, una passione per la meccanica, buone doti comunicative e relazionali completano il profilo. La risorsa sarà affiancata per una crescita professionale che gli consentirà di imparare anche i processi di tornitura e verniciatura. Gradita la conoscenza dei normali strumenti di misura e di montaggio a banco.

Sede di lavoro: Parma



10) ADDETTO CONTROLLO QUALITA’

Azienda alimentare cerca laureato/a in Tecnologie alimentari o diplomato con titolo di studio equivalente (tecnico controllo qualità alimentare) con almeno un anno di esperienza in un prosciuttificio/salumificio, da inserire come addetto/a controllo qualità. La risorsa riporterà direttamente al Responsabile Qualità e si occuperà del controllo qualità in processo, a campione ed accettazione, lavorando quotidianamente a contatto con il personale di produzione e l’amministrazione. Nello specifico la figura inserita effettuerà analisi e controlli durante tutte le fasi del processo di produzione degli alimenti, dall'approvvigionamento delle materie prime, alle lavorazioni, all'uscita dei prodotti finiti garantendo la conformità legislativa dei prodotti. Si occuperà di gestire le non conformità, i reclami e gli audit interni. Il candidato ideale possiede ottime doti relazionali e comunicative ed è in grado di interfacciarsi con i clienti; è predisposto al lavoro di squadra, è flessibile e dinamico, nello svolgimento delle mansioni; possiede buone capacità organizzative.

Sede di lavoro: Provincia di Parma.



11) INGEGNERE MECCANICO CHIMICO O IDRAULICO

Gruppo industriale e commerciale, avente un organico di circa 200 dipendenti per l’inserimento nella propria area tecnica industriale giovani ingegneri meccanici, chimici o idraulici di potenziale, già in possesso di 2 anni di esperienza in ambito di progettazione e dimensionamento impianti industriali. Sono richieste doti di flessibilità, disponibilità alle trasferte, tempi contenuti di inizio del rapporto, buona conoscenza della lingua inglese e residenza o domicilio in provincia di Parma (o in zone della provincia di Piacenza prossime a quella di Parma).

Sede di lavoro: Parma



12) PRODUCT MANAGER

Azienda cerca Product Manager con esperienza nello sviluppo piani di lancio nuovi prodotti, nel coordinamento del team di progetto per definire costi e tempistiche, pricing, analisi marginalità e profitti, sviluppo nuovi prodotti, gestione budget e spese, sviluppo packaging e materiale di comunicazione, organizzazione eventi e fiere. Gestione rapporti con agenzie di comunicazione. Si richiede fluente conoscenza della lingua inglese (colloquio condotto in lingua)

Sede di lavoro: Casalmaggiore (CR)



13) INGEGNERE MECCANICO

Azienda metalmeccanica cerca Ingegnere Meccanico da inserire in area tecnica con un percorso di crescita all'interno dell'azienda, in particolare nel comparto Sviluppo Prodotti.Si richiede un'ottima conoscenza della Lingua Inglese e, nel tempo, disponibilità a spostamenti. Il candidato ideale è una persona disposta al dialogo, capace di collaborare in team ma anche di organizzare il proprio lavoro.

Zona di lavoro: Montecchio Emilia, RE



14) OPERATORE LINEA DI PRODUZIONE

Azienda cerca Operatore Linea Di Produzione da inserire all’interno del reparto produttivo con l’incarico di condurre le linee di prosuzione, il cambio formato e il controllo qualità prodotto. Il candidato ideale possiede conoscenze di base di meccanica ed è disponibile a lavorare su due turni

Zona di lavoro: Montecchio,Emilia, RE



15) MAGAZZINIERE

Azienda del settore alimentare cerca automunito, disponibile nell’immediato da inserire con l’incarico di magazziniere. Il candidato ideale ha già maturato esperienza nel ruolo. Le principali mansioni saranno: movimentazione merce, carico e scarico, imballaggio, gestione degli ordini. Completano il profilo buona manualità e flessibilità oraria.

Luogo di lavoro: Traversetolo PR



16) ADDETTI ALLA CAMERA BIANCA

Azienda del settore alimentare cerca delle figure di addetti alla camera bianca, con esperienza nel ruolo. Le principali mansioni saranno la composizione di vaschette per il confezionamento di affettati.

Luogo di lavoro: Traversetolo PR



17) ADDETTI ALLA RIFILATURA

Azienda del settore alimentare, cerca addetti alla rifilatura da inserire per la rifilatura del prosciutto. Si cercano candidati con esperienza nel ruolo, buona manualità e flessibilità oraria

Luogo di lavoro: Traversetolo PR



18) GIUNTISTA FIBRA OTTICA JUNIOR

Azienda cerca diplomato/a perito in telecomunincazioni o perito elettronico, o perito elettrico con ottima conoscenza della matematica e capacitò di utilizzo di smartphone e tablet, da inserire come Giuntista Fibre Ottiche. Il candidato non deve soffrire di vertigini e si occuperà di fare dei giunti sulle facciate delle case per cavi aerei. Solo automuniti.

Luogo di lavoro: Bologna



19) TECNOLOGO STAMPANTI A INIEZIONE

Società di consulenza cerca persona di buona esperienza, affidabile, organizzata, orientata al lavoro per obiettivi, con ottime doti relazionali, di leadership e coordinamento e, infine, pregressa esperienza di gestione di figure di vendita, da inserire come Area Manager – Coordinatore Reti Vendita. La figura selezionata si occuperà delle seguenti attività: ricerca e attivazione di nuova clientela presso Medie e Grandi aziende con una rete vendita strutturata tramite Agenzie/Agenti indiretti; gestione delle fase di Start up e continuativa della Rete Vendita nelle Aree di competenza; selezione, formazione, affiancamento sul campo degli Agenti; controllo performance agenti e venditori; gestione della reportistica; responsabilità sui Target e Budget assegnati. Il candidato ideale ha pregressa esperienza nello Start Up reti vendita, preferibilmente nei settori Energia e Tlc; ottima dimestichezza con MS Excel e MS Outlook. Completano il profilo la disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Sede di lavoro: Parma



20) SISTEMISTA

Azienda IT cerca Sistemista Applicativo con conoscenza dei sistemi operativi Linux/Windows

Il candidato deve avere dimestichezza con gli application server; WebLogic, WebSphere, Jboss.

Sede di lavoro: Parma