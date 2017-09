79 offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

Alma spa, Filiale di Parma, ricerca per azienda di gestione rifiuti, un AUTISTA PATENTE B + patentino ADR per ritiro/trasporto prodotti/rifiuti medico/sanitari.

Si richiede disponibilità immediata a lavoro full- time dal lunedi al venerdi (con possibilità di straordinari) e buona conoscenza della città e della provincia di Parma.

Si valutano anche risorse della provincia di Reggio Emilia.

Indispensabile il possesso della patente ADR in corso di validità

Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta.

Luogo di lavoro: Parma



Alma spa, Filiale di Parma, ricerca per azienda di gestione rifiuti, un AUTISTA PATENTE C + patentino ADR per ritiro/trasporto prodotti/rifiuti medico/sanitari.

Si richiede disponibilità immediata a lavoro full- time dal lunedi al venerdi (con possibilità di straordinari) e buona conoscenza della città e della provincia di Piacenza

Indispensabile il possesso della patente ADR in corso di validità

Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta.

Luogo di lavoro: Piacenza



Alma spa, Filiale di Parma, ricerca per azienda di gestione rifiuti, un AUTISTA PATENTE E

per ritiro/trasporto prodotti/rifiuti, possibilmente con esperienza nell’utilizzo di camion con cassone scarrabile.

Si richiede disponibilità immediata a lavoro full- time dal lunedi al venerdi (con possibilità di straordinari) e buona conoscenza della città e della provincia di Parma.

Si valutano anche risorse della provincia di Reggio Emilia.

Indispensabile il possesso della patente E in corso di validità.

Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta.

Luogo di lavoro: Parma



Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda metalmeccanica di Brescello, n.2 DISEGNATORI/PROGETTISTI MECCANICI

I candidati ideali sono in possesso di Diploma Tecnico, oppure Laurea Tecnica (preferibilmente specializz. meccanica), anche senza esperienza nella mansione.

E’ richiesta conoscenza di almeno un programma di progettazione meccanica in 3D.

E’ richiesto domicilio in zone limitrofe Brescello.

Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali

Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione.



Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per Studio Tecnico della Provincia di Piacenza, un DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO

Il candidato ideale è in possesso di Diploma Tecnico, oppure Laurea Tecnica (preferibilmente specializz. meccanica), ed è una figura con una esperienza già consolidata di almeno 5 anni nella medesima mansione.

E’ richiesta conoscenza di almeno un programma di progettazione meccanica in 3D.

E’ richiesto domicilio in Piacenza o zone limitrofe.

Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, buon approccio al cliente.

Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali; possibili brevissime trasferte giornaliere presso clienti.

Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione.



ADDETTA BACK OFFICE COMMERCIALE ITALIA/ ESTERO per aziende clienti di Parma e provincia

REQUISITI : Diploma o o laurea. Esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, ottima conoscenza di office e della lingua inglese e francese o tedesco. Flessibilità e precisione.

RUOLO : La risorsa si occuperà di seguire tutto il processo dell'ordine:inserimento,evasione, spedizioni, assistenza post vendita, insoluti e reclami.

La persona riporterà al Direttore commerciale e Sales Manager .

orario di lavoro: full-time

Tipologia contrattuale:Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento.



MONTATORE MECCANICO

REQUISITI : Consolidata esperienza nella mansione, buona capacità di lettura del disegno tecnico e utilizzo strumenti d'officina.

RUOLO : La risorsa si occuperà del montaggio e collaudo interno di macchine alimentari

Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di inserimento definitivo.

LA RICERCA HA CARATTERE D'URGENZA.



PROGETTISTA MECCANICO

Ruolo: La persona sarà inserita all'interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di progettazione di macchine e particolari, verifica avanzamento della commessa in produzione, rapporti con i clienti concernenti gli aspetti tecnici del prodotto.

Requisiti:

Diploma di perito meccanico/Laurea in Ingegneria meccanica

ottima conoscenza di SOLIDWORKS, pregressa esperienza nella posizione di almeno 3 anni.

Sede di Lavoro: vicinanze San Secondo

Si offre assunzione diretta



2 ADDETTI/E BAR CAFFETTERIA - Punto Ristoro Autostradale

Le risorse ricercate hanno maturato precedente esperienza nella mansione di barista o addetto alla ristorazione veloce, automuniti, preferibilmente in età di apprendistato ed in possesso di attestato HACCP.

Richiesto domicilio in Parma o comuni limitrofi, AUTOMUNITI o moto muniti.

Si offre contratto part-time 20/24 ore con turni anche notturni.

Completano il profilo flessibilità oraria, massima serietà e professionalità

Zona di lavoro: Parma - Autostrada



FRESATORE o TORNITORE TRADIZIONALE

Requisiti:

· Esperienza in qualità di fresatore o tornitore tradizionale, lettura disegno tecnico.

RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto macchine utensili e si occuperà delle lavorazioni meccaniche di fresatura o tornitura .

Luogo di lavoro: Parma



MANUTENTORE MECCANICO

REQUISITI : Consolidata esperienza nella mansione, buona capacità di lettura del disegno tecnico, competenze pneumatiche ed oleodinamiche, utilizzo di torni, frese, basi di saldatura.

RUOLO : La risorsa si occuperà del montaggio/smontaggio e della manutenzione delle macchine, interventi sulle linee produttive, manutenzione ordinaria.

Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di inserimento definitivo.



ADDETTA PULIZIE INDUSTRIALI

Il/la candidato/a ideale ha maturato minima esperienza in analoga mansione, preferibilmente presso aziende di pulizie industriali.

Si richiede:

Disponibilità dalle 5.30 alle 8.00

Automunito/a e domicilio in zona.

Sede di Lavoro: vicinanze Fontevivo ( PR).

Si offre: contratto a termine con possibilità di proroghe.



ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO VETRO

Il/la candidato/a ideale ha maturato almeno un anno di esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore vetro o chimico.

Completano il profilo buona manualità, precisione.

Si richiede:

Disponibilità a lavorare su 2 turni (6-14 o 14-22) o orario spezzato (8-12 e 13-17)

Automunito/a

Sede di Lavoro: vicinanze Colorno ( PR).

Si offre: contratto a termine con possibilità di proroghe



IMPIEGATA UFFICIO GARE D'APPALTO

REQUISITI : Diploma o o laurea. Esperienza pregressa nella predisposizione di gare d'appalto pubbliche nel settore edile, flessibilità, disponibilità a contratti a termine.

RUOLO : La risorsa si occuperà di seguire la preparazione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, attività di segreteria amministrativa e centralino.

Luogo e orario di lavoro: Parma- full-time fino alle 18.00.

Tipologia contrattuale:Contratto di SOSTITUZIONE MATERNITA'



ADDETTO ALLA PIEGATURA LAMIERA

REQUISITI : Esperienza nella mansione, utilizzo di piegatrici automatiche, buona manualità, lettura disegno tecnico.

RUOLO : La risorsa si occuperà della piegatura delle lamiera nel reparto produzione e assemblaggi meccanici

Luogo di lavoro: Colorno

Tipologia contrattuale: contratto a termine con possibilità di inserimento



CABLATORE BORDO MACCHINA

REQUISITI : Diploma di perito elettrotecnico. Esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza schemi elettrici. Conoscenza dell'inglese.

Affidabilità e precisione.

RUOLO : La risorsa si occuperà di cablaggio a bordo macchina.

Luogo di lavoro: Parma, disponibile a trasferte estere ( max 70 gg l'anno)

Tipologia contrattuale: assunzione diretta finalizzata all'inserimento definitivo



IMPIEGATA APP. CATEGORIE PROTETTE P.TIME

Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza all'interno di un back office commerciale, possiede ottima conoscenza degli strumenti informatici: word, excel, posta elettronica ed internet. Completano il profilo buone capacità organizzative e precisione.

Automunito/a.

Ruolo: La risorsa si occuperà di inserimento dati, preparazione documentazione tecnica, segreteria generale, archiviazione e centralino.

Sede e orario di Lavoro: 8.30 /13.00,vicinanze Collecchio (PR)

Si offre: contratto a termine con possibilità d'inserimento.



DISEGNATORE INVENTOR JUNIOR

REQUISITI : Diploma tecnico. Esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, ottima conoscenza di inventor.

RUOLO : La risorsa si occuperà di sistemazione e messa in tavola di assiemi attraverso inventor

Luogo di lavoro: Parma.

Tipologia contrattuale: tempo determinato con scopo assuntivo.

Azienda in crescita, formazione e buon clima



FRESATORE CNC

Requisiti:

· ESPERIENZA PREGRESSA NELL'UTILIZZO DI FRESE A CONTROLLO NUMERICO, CAPACITA' DI ESEGUIRE LA PROGRAMMAZIONE (FRESE CON LINGUAGGIO FANUC)

· conoscenza del disegno meccanico;

· buona manualità

RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto macchine utensili e si occuperà delle lavorazioni meccaniche di tornitura o fresatura

Luogo di lavoro: Parma

Tipologia contrattuale: tempo determinato scopo assunzione



CONTABILE PER STUDIO

REQUISITI : Diploma di ragioneria o laurea in Economia. Consolidata esperienza nella mansione, ottima conoscenza della contabilità generale.

RUOLO : La risorsa si occuperà di seguire la contabilità ordinaria e semplificata di un pacchetto clienti e di segreteria generale

Luogo e orario di lavoro: Parma, full time o part time 30 ore settimanali

Tipologia contrattuale: tempo determinato con finalità assunzione



IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

REQUISITI : diploma o Laurea in materie economiche, esperienza nella gestione della contabilità clienti e fornitori, nella fatturazione e documenti di spedizione per estero, buona conoscenza della lingua inglese dovendo trattare quasi esclusivamente con clienti stranieri.

RUOLO : La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione delle banche (gestione online, presentazione RIBA e anticipo fatture;

-gestione fatture cliente sopratutto per estero dall'emissione fattura sino alla conclusione (dichiarazione doganale di uscita EX 1 e bolle doganali);

-gestione delle dichiarazione di intento , gestione plafond e credito IVA;

-rendicontazione ore per buste paga;

-preparazione pagamenti fornitori e scadenziario pagamenti ;

-gestione file previsionale flussi di cassa;

-gestione pagamenti clienti.

Tipologia contrattuale: tempo determinato con finalità assunzione



OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI CALZATURE

Requisiti: Buona manualità, motivazione all’apprendimento, breve esperienza di lavoro nel settore artigianato.

RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo ed apprenderà le varie fasi della lavorazione e produzione di calzature in pelle

Luogo di lavoro: Parma

Tipologia contrattuale: APPRENDISTATO



Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente nel settore Topografico:

IMPIEGATO TECNICO

Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di Geometra;

- esperienza minima nella mansione;

- disponibilità ad effettuare trasferte;

- conoscenza dell' AutoCad;

- inserimento dati;

- rilievi topografici.

Si offre contratto di somministrazione iniziale con possibilità di inserimento in azienda.

Zona di lavoro: SORAGNA

I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono invitati a leggere sul nostro sito l'informativa privacy (D.Lgs. 196/2003). Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403.



Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente nel settore impiantistica:

INSTALLATORE E SVILUPPATORE SOFTWARE

La risorsa dovrà necessariamente possedere la Laurea in ingegneria elettronica o automazione industriale.

Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- gestire in autonomia la mansione;

- buona conoscenza della lingua Inglese

- conoscenza del programma Siemes e Allen Bradley;

- disponibilità trasferte nazionali.

Si offre contratto di assunzione diretto in azienda.

Zona di lavoro: PARMA

I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono invitati a leggere sul nostro sito l'informativa privacy (D.Lgs. 196/2003). Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403.



Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente nel settore assicurativo:

IMPIEGATA SEGRETARIA AMMINISTRATIVA

La risorsa si occuperà dell'assistenza telefonica, della gestione richieste informazioni da parte degli assicurati e della relativa documentazione.

Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- registrazione delle pratiche assicurative;

- archiviazione;

- inserimento e apertura della pratica;

- spiccati doti comunicative e organizzative;

- predisposizione a lavorare in team.

- conoscenza dei sistemi operativi.

Si offre contratto di somministrazione iniziale.

Zona di lavoro: MODENA

I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono invitati a leggere sul nostro sito l'informativa privacy (D.Lgs. 196/2003). Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403.



Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente nel settore metalmeccanica:

ATTREZZISTA MECCANICO O PRESSOFONDITORE

La risorsa deve avere maturato alcuni anni di esperienza ed è indispensabile la provenienza nel settore meccanico.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- diploma o qualifica meccanica;

- esperienza e autonomia nella mansione;

- lettura del disegno meccanico

Si offre contratto di somministrazione iniziale

Zona di lavoro: PARMA

I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono invitati a leggere sul nostro sito l'informativa privacy (D.Lgs. 196/2003). Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403.



ADDETTI ALLA LOGISTICA

Per importante azienda operante nel settore logistico, ricerchiamo Addetti alla Logistica. I candidati/e ideali sono attualmente disoccupati, disponibili al lavoro su turni a ciclo continuo, auto muniti. Costituirà titolo preferenziale possedere un diploma e una buona conoscenza del pacchetto office. Zona di lavoro: provincia di Piacenza. Contratto di somministrazione.



ADDETTI CONFEZIONAMENTO

Per importante azienda operante nel settore alimentare, ricerchiamo addetti/e al confezionamento. I profili ideali sono in possesso di attestato HACCP per alimenti. Gradita esperienza nel settore. Orario spezzato. Zona di lavoro: Collecchio. Contratto di somministrazione.



MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA

Il nostro cliente, azienda metalmeccanica, ci ha incaricati di ricercare un: MONTATORE

MECCANICO TRASFERTISTA.

Il candidato ideale ha conseguito un titolo di studi tecnico/meccanico, possiede una buona

conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura. L'aver maturato esperienza di

montaggio, installazione e collaudo di macchine automatiche, settore farmaceutico/alimentare/tabacco, sarà valutato quale titolo preferenziale. E' richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte in Italia ed all'estero. Zona di lavoro: Provincia di Parma.

Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo indeterminato, inquadramento

contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati.





SALDATORE

Il nostro cliente, prestigiosa realtà metalmeccanica operante nel settore delle macchine

automatiche, ci ha incaricati di ricercare un: SALDATORE TIG - MIG – ELETTRODO. ll

candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo di saldatore ed in particolare possiede

dimestichezza nella saldatura TIG - MIG - ELETTRODO su acciaio inossidabile, ferro ed

alluminio. La risorsa si occuperà di saldare basamenti, mozzi, frange e componentistica

meccanica analoga. E' richiesta la conoscenza degli schemi di saldatura. Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati.







ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO / QUALITA'

Per azienda cliente operante nel settore automazione, ricerchiamo un/a ADDETTO GESTIONE

MAGAZZINO/QUALITA’. Il candidato ideale, preferibilmente con estrazione tecnica, ha

maturato esperienza pregressa in ruolo analogo (gestione magazzino / qualità). La risorsa si occuperà della gestione del magazzino, inserimento ordini, conto lavoro, valutazione stock, gestione logistica dei materiali in entrata ed in uscita, controllo dimensionale dei pezzi mediante strumenti di misura. E' richiesta la conoscenza della strumentazione di misura per il controllo qualitativo della merce. La conoscenza del gestionale SAP sarà considerata un PLUS.

Completano il profilo competenze gestionali, flessibilità ed orientamento al risultato. Zona di lavoro: Provincia di Parma. Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo

indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati.







DISEGNATORE MECCANICO

Per importante azienda nostra cliente, ricerchiamo un DISEGNATORE MECCANICO.

Il candidato ideale ha conseguito il Diploma di Perito Meccanico. La risorsa riportando

direttamente al Capo Macchina si occuperà di disegnare in 3d (Solid Edge e Pro E) gruppi

macchine. Gradita la provenienza dal settore alimentare, farmaceutico, automazione. Zona di

lavoro: Provincia di Parma. Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo

indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati.







PROGETTISTA ELETTRICO

Il nostro cliente è un’ importante realtà appartenente al settore industriale che ci ha incaricati di ricercare un Progettista schemi elettrici. La risorsa operando all'interno del Reparto Elettrico si occuperà della progettazione di schemi elettrici di macchinari industriali. Il candidato ideale, in possesso di un Diploma di Perito Elettrico/elettronico e/o similari, ha maturato 2 anni di esperienza in ruolo analogo presso società strutturate, ottima conoscenza del cad elettrico.

Zona di lavoro: Provincia di Parma. Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo

indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati



Manutentore Meccanico

Cerchiamo, per storica azienda attiva nel settore meccanico, un Manutentore Meccanico.

Il candidato avrà l'incarico di mantenere in piena efficienza le macchine della produzione.

Egli si occuperà di smontare, riparare e montare i pezzi meccanici che compongono le macchine;

utilizzerà, se necessario, tornio, fresa di tipo tradizionale;

eseguirà, se necessita, piccole saldature.

Si richiedono:

esperienza nella posizione; dinamismo ed intraprendenza. Il contratto, per sei mesi a tempo determinato, verrà trasformato a tempo indeterminato



Progettista Elettronico/Programmatore PLC

Cerchiamo, per azienda multinazionale, un progettista elettronico/programmatore plc senior.

Il candidato, inserito nell'ufficio di progettazione elettronica, si occuperà di:

sviluppo dei progetti elettronici per i dispositivi impiantistici; stesura della relativa documentazione tecnica;

sviluppo ed utilizzo di tecnologie relative al settore automazione; dimensionamento e verifica di reti elettriche ed elettroniche;

preparazione dei documenti richiesti; analisi dei modi di errore/guasto e dei loro effetti nelle macchine.

Si richiedono:

diploma o laurea di tipo tecnico; competenze in ambito automazione, software industriale;

competenze nella programmazione PLC Omron e Simens;

buona conoscenza della lingua inglese.

disponibilità ad alcune trasferte per circa 30/40 gg annui



Installatore PLC Trasfertista

Multinazionale attiva nel settore impiantistico ci ha incaricati di selezionare due installatori PLC trasfertisti.

I candidati, inseriti nel service, avranno il compito di recarsi presso i clienti per eseguire l'installazione del programma PLC delle macchine o degli impianti.

Essi si occuperanno anche di tutti gli aspetti che portano l'impianto a funzionare in base alle specifiche tecniche del cliente: collaudo, avviamento, training ed accettazione da parte del cliente.

Si richiedono:

diploma o laurea in elettronica o informatica;

esperienza di 1/3 anni nell'installazione del PLC;

disponibilità alla trasferta per 180/200 gg;

discreta conoscenza della lingua inglese



Ingegneri per PLC

Azienda produttrice di impianti automatizzati ci ha incaricati di selezionare due giovani ingegneri o elettronici o gestionali da avviare alla programmazione PLC.

I candidati verranno formati nella programmazione e progettazione del PLC.

Di loro competenza saranno la programmazione plc le modifiche al programma l'installazione e l'avviamento degli impianti.

L'azienda offre formazione, contratto a tempo indeterminato e crescita professionale.

Si richiedono; laurea in ingegneria elettronica o informatica; conoscenza base del PLC



Addetto Programmazione della Produzione

Per azienda multinazionale, attiva nel settore impiantistico, cerchiamo un Addetto alla Programmazione della Produzione.

Il candidato risponderà, direttamente, al responsabile di produzione e si occuperà delle seguenti mansioni:

elaborazione dei nuovi codici e relativo inserimento a gestionale;

gestione della distinta base;

pianificazione delle distinte base;

lancio MRP;

analisi sei risultati del gestionale;

approvazione degli ordini di acquisto e di produzione;

lanci di produzione;

gestione dei cicli di lavorazione;

analisi dei carichi previsti;

gestione delle scorte di magazzino, floor stock e conto deposito;

presidio all'industrializzazione di nuovi prodotti;

gestione dell'inventario;

supporto alla definizione dei cicli, al monitoraggio delle lavorazioni meccaniche.

Si richiedono:

esperienza nel ruolo di uno/due anni;

laurea in ingegneria meccanica o gestionale;

conoscenza dei cicli produttivi;

buona padronanza della lingua inglese;

buone capacità comunicative;

buona conoscenza dei sistemi ERP.



Capo Officina

Cerchiamo, per azienda di costruzioni meccaniche, un capo officina.

Il candidato avrà l'incarico di

organizzare il lavoro quattro persone;

seguire il corretto montaggio dei pezzi;

controllare il materiale in ingresso attraverso gli strumenti di misura;

seguire e partecipare attivamente al collaudo interno del prodotto finito.

Di sua competenza saranno anche la gestione delle revisioni sia interne sia presso i clienti; l'elaborazione dei report, le schede di funzionalità ed il rilascio del prodotto.

Si richiedono:

diploma di perito meccanico;

lettura del disegno meccanico;

provenienza dai settori officine di revisione di auto, pompe, pistoni ecc.







Manutentore Elettromeccanico

Cerchiamo, per società attiva nel settore della manutenzione, un manutentore elettromeccanico.

Il candidato, supportato da un collega, avrà il compito di recarsi presso i clienti per eseguire la manutenzione di impianti di sollevamento.

Egli si occuperà sia dei componenti meccanici sia di quelli elettrici, della parte pneumatica, oleodinamica, dei sistemi di sicurezza e di tutto ciò che costituisce l'impianto.

Si richiedono:

diploma di tipo tecnico;

esperienza di uno/due anni nella manutenzione;

buone doti comunicative.

L'area di competenza è costituita dalle province di Parma, Reggio Emilia, Piacenza.







Project Manager

Cerchiamo, per azienda attiva nel settore meccanico e facente parte di un gruppo consolidato, un Project Manager.

Il candidato si occuperà della gestione dei progetti di piccole e grandi dimensioni.

Tra le mansioni di sua competenza citiamo:

analisi del progetto per valutare le tipologie di prodotto;

contenimento dei costi e mantenimento degli standard qualitativi;

generazione degli ordini interni;

recupero e trasferimento delle informazioni;

monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori;

verifica dei materiali in fase di costruzione;

pianificazione e consegna dei materiali;

se previsto da contratto, pianificazione e monitoraggio delle attività di installazione fino al collaudo.

Si richiedono:

diploma o laurea in meccanica;

conoscenza dei programmi di Autocad, Word, Excel;

esperienza nell'ufficio tecnico come progettista;

capacità di lavorare in gruppo;

buona conoscenza dell'Inglese;

disponibilità alle trasferte.







Disegnatore Elettrico

Per strutturato e dinamico studio di engineering attivo nella progettazione elettronica ed elettrica di impianti farmaceutici, cerchiamo un progettista elettrico.

Il candidato avrà l'incarico di elaborare la progettazione elettrica, in base alle specifiche richieste dei clienti; egli si rapporterà con i programmatori plc e con gli altri progettisti; seguirà i progetti a lui assegnati dalla progettazione fino alla produzione ed al collaudo.

Si richiedono:

esperienza nella posizione di disegnatore/progettista elettrico;

esperienza su impianti automatizzati;

conoscenza di Spac.







Capo Cantiere Impianti Asettici

Cerchiamo, per realtà multinazionale attiva nel settore impiantistico, un Aseptic Field Coordinator.

Il candidato lavorerà sugli impianti asettici e si occuperà di gestire e coordinare i tecnici (meccanici, elettronici, tecnologi alimentari) assegnatigli.

Egli valuterà le necessità di cantiere; sarà operativo occupandosi della regolazione delle macchine e della parte meccanica post montaggio; valuterà quante risorse saranno necessarie; organizzerà, coordinerà e monitorerà i tecnici assegnati al cantiere;

gestirà tempistiche e definirà le mile stone; si rapporterà con i clienti per tutto ciò che concerne le problematiche;

elaborerà report di tipo tecnico; eseguirà l'analisi dei costi inerenti le sue responsabilità.

L'azienda richiede: esperienza maturata su impianti asettici (condizione sine qua non): farmaceutici o similari;

diploma o laurea in meccanica;

competenze nella gestione di un team;

buone capacità comunicative;

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità alle trasferte per, circa, 200 giorni annui.

Condizioni sine qua non: provenienza da impianti che lavorano in asettico; conoscenza dell'Inglese, laurea, disponibilità a, circa, 200 gg annui di trasferta.

L'azienda offre: formazione continua, crescita professionale, contesto internazionale.



Ingegnere elettronico/informatico neolaureato

Dinamica azienda attiva nell'ambito della programmazione PLC cerca un giovane Ingegnere Elettronico o Informatico da inserire in organico.

Il candidato, opportunamente seguito nel percorso di crescita, si occuperà della programmazione PLC e dell'installazione presso i clienti.

Si richiedono:

laurea in ingegneria,

disponibilità ad effettuare trasferte;

conoscenza, anche base, del PLC.



Progettista Meccanico

Cerchiamo, per azienda attiva nel settore meccanico, un Progettista meccanico.

Il candidato, inserito in ufficio tecnico, avrà i seguenti incarichi:

sviluppo di nuove macchine;

esecuzione dei necessari calcoli;

elaborazione di disegni e distinte per la messa in produzione;

gestione delle tempistiche e dei costi di produzione.

Il candidato si dovrà interfacciare con l'ufficio elettrico per le indicazioni di sviluppo del sw.

Si richiedono:

diploma o laurea in meccanica;

conoscenza di Inventor ed Autocad;

esperienza di 10 anni nell'ufficio tecnico nel ruolo di disegnatore progettista;

conoscenza della lingua inglese.



Ingegnere Meccanico ufficio tecnico

Azienda, attiva nel settore impiantistico, ci ha incaricati di selezionare un ingegnere meccanico da inserire nell'ufficio tecnico.

Il candidato si occuperà di standardizzare ed innovare le macchine. Egli, supportato da un ingegnere senior, dovrà sviluppare e portare a termine i progetti assegnatigli: dalla progettazione al contatto con i fornitori, alla messa in tavola dei particolari fino all'evasione delle distinte.

Di sua responsabilità sarà la gestione delle tempistiche.

Si richiedono:

laurea triennale in ingegneria meccanica;

conoscenza di un programma di disegno 3D, meglio Inventor;

esperienza di due/tre anni nel disegno.







Tecnico Commerciale/Area Manager

Cerchiamo, per strutturata azienda attiva nella produzione di componenti meccanici per vari settori, un Tecnico Commerciale.

Il candidato avrà il compito di valutare le esigenze delle aziende clienti, dare supporto tecnico, elaborare le offerte ed i contratti.

Di sua responsabilità sarà anche la ricerca di nuovi clienti.

L'area di sua competenza è compresa nelle province di Parma, Reggio Emilia e Mantova.

Si richiedono:

diploma di tipo meccanico;

esperienza nella gestione dei clienti di 2/3 anni;

buone competenze comunicative;

propensione alla soddisfazione del cliente.



Perito Meccanico per Ufficio Tecnico

Azienda, produttrice di macchine automatizzate, ci ha incaricati di selezionare un perito meccanico da inserire in ufficio tecnico.

Il candidato si occuperà di elaborare i disegni in base alle specifiche tecniche dei clienti; svilupperà assiemi, distinte base e tutti i documenti necessari alla produzione delle macchine.

Si rapporterà, se necessario, con i fornitori e ne valuterà i componenti.

Si richiedo:

diploma di perito meccanico;

conoscenza di Solidedge o solidworks;

esperienza nella posizione di, almeno, 3 / 4 anni.



Tecnico Installatore

Cerchiamo, per strutturata e dinamica azienda attiva nel settore elettromeccanico, un Tecnico Installatore.

Il candidato avrà i seguenti incarichi:

installazione delle macchine presso i clienti;

controllo dei parametri di funzionamento;

taratura delle macchine;

manutenzione, quando necessario;

formazione al cliente;

supporto tecnico post vendita.

La zona di competenza è il centro/nord Italia.

Si richiedono:

diploma di perito elettronico o elettrico o informatico o chimico;

buone doti comunicative;

disponibilità a viaggiare durante la settimana lavorativa.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org



Addetto Controllo Gestione

Cerchiamo, per azienda multinazionale, un addetto al controllo.

Il candidato

riceverà dai vari uffici i dati necessari per elaborare i report,

gestirà i processi di budgeting, di forecasting e di analisi degli scostamenti mensili

identificherà ed implementerà degli specifici KPI operativi da monitorare;

gestirà lo sviluppo del nuovo gestionale per ciò che riguarda la sua area di competenza.

Si richiedono:

laurea in materie economiche;

esperienza di 1/2 anni nel controllo gestione;

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità ad effettuare trasferte presso altre sedi del gruppo.



Responsabile Qualità ambito Meccanico

Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nella produzione di componentistica per il settore automotive, un Responsabile della Qualità.

Il candidato dovrà garantire il livello di qualità richiesto dai clienti internazionali attraverso il miglioramento dei processi aziendali.

Le mansioni di sua competenza saranno:

promozione, mantenimento ed implementazione dei sistemi normati di qualità;

gestione dei rapporti con gli Enti certificatori;

elaborazione dei piani annuali di miglioramento dei processi aziendali per ridurre i consti derivanti dalle non conformità;

partecipazione alla definizione dei metodi di lavoro standard per gli aspetti critici relativi alla qualità;

guidare e formare le risorse di qualità sui piani di controllo;

supportare nella valutazione dei fornitori esterni;

raccogliere ed analizzare i dati inerenti la non qualità relativa a clienti, fornitori ed interni;

gestire la comunicazione di tali dati all'interno dell'azienda.

Si richiedono:

laurea in ingegneria o meccanica o gestionale;

esperienza di 5/6 anni nella posizione in azienda meccaniche strutturate ed operanti a livello internazionale;

buona conoscenza della lingua inglese e, possibilmente, di una seconda;

ottima conoscenza dei sistemi normativi;

buona conoscenza del disegno meccanico.

T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma

tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org



SELEZIONE ORA S.a.s. di Stefano Gennari e C. – Via Lanfranco 9, Parma - società specializzata nella ricerca e selezione del personale, per conto di nostro cliente con sede a Parma, leader nel settore della distribuzione di prodotti e servizi per la pulizia e detergenza industriale, in forte potenziamento della propria struttura organizzativa interna per il progetto in area commerciale, cerca COMMERCIALE AREA SANITÀ.

Il candidato/a ideale possiede una Laurea in materie scientifiche quali Farmacia, Biologia, Chimica, Medicina, Veterinaria oltre a uno/due anni di esperienza nel settore vendite e sanità.

La figura selezionata, sarà guidata dalla Direzione Commerciale e si occuperà di sviluppare un nuovo progetto orientato alla distribuzione di prodotti per la detergenza e la disinfezione e attrezzature specializzate verso clienti quali farmacisti, poliambulatori, estetisti, tatuatori, fisioterapisti, veterinari, dentisti.

Nello specifico, il ruolo prevede, dopo un necessario periodo di affiancamento e formazione, un’autonomia operativa in tutte le fasi di contatto e avvicinamento con il cliente, la relativa mappatura di possibili nuovi contatti, fino all’elaborazione della proposta commerciale da sottoporre agli stessi.

Si richiede, oltre alle conoscenze in ambito scientifico sopra citate, spiccate doti comunicative e di gestione di situazioni complesse.

Sede di lavoro: Parma e provincia.



ANNUNCI PRIVATI - 27



Ufficio pubblicitario seleziona figura professionale che abbia dimestichezza con il computer, sia predisposta per il settore pubblicitario e la grafica, cordiale con i clienti e i fornitori (sia personalmente che telefonicamente). Inviare curriculum con foto a thempo@libero.it



Prean srl, azienda leader settore sicurezza sul lavoro, ambiente giovane e dinamico, presente su tutto il territorio nazionale con oltre 20 agenzie, seleziona agenti/venditori, anche senza esperienza, da inserire stabilmente nel proprio organico che abbiano ambizione e grande motivazione, con capacità organizzative e comunicative.

Si offre:

- sistema di provvigioni, incentivi mensili e premi annuali di sicuro interesse;

- possibilità di avere alle spalle un gruppo serio, strutturato e professionale;

- formazione tecnica e commerciale continua con progetto strutturato;

- programma d’inserimento con contributo mensile di 1000 euro;

- zona di competenza assegnata e portafoglio clienti attivo;

- possibilità di crescita professionale.

Caratteristica unica del gruppo è di poter erogare servizi di manutenzione, consulenza e formazione garantendo uno standard elevato di qualità, mettendo a disposizione dei propri clienti competenza e professionalità per garantire soluzioni adeguate a tutte le esigenze.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della legge 903/77 e 125/91.







Società operante nell’ambito della GESTIONE del PATRIMONIO IMMOBILIARE, in relazione all’ampliamento della propria rete di Consulenti di Gestione, cerca figura/e alla/e quale/i affidare la gestione del capitale immobiliare ed il coordinamento dei Partner Aziendali.

OFFRIAMO:

- Portafoglio clienti;

- Compenso rapportato agli immobili gestiti;

- Formazione finalizzata all'attività da svolgere;

- Area di lavoro: Parma e Comuni limitrofi.

RICHIEDIAMO:

- Preferibile pregressa esperienza nel settore immobiliare;

- Onestà, riservatezza, coerenza;

- Dinamismo, flessibilità, atteggiamento positivo;

- Autonomia di spostamenti.

Trattasi di Collaborazione Professionale, pertanto il candidato dovrà avere essere in possesso di propria partita IVA.







Dinamica Società in fase di espansione attiva nell’ambito della GESTIONE del PATRIMONIO IMMOBILIARE, offre un’esclusiva, innovativa opportunità a figure con spiccata inclinazione commerciale, che si relazioneranno con i proprietari di immobili (Aziende e Privati).

MANSIONI:

- conferimento di immobili in gestione amministrativa;

- cura del rapporto col cliente.

OFFRIAMO:

- Possibilità di operare in uno dei mercati a più alta capitalizzazione con una metodologia UNICA;

- Reale opportunità di guadagno al di sopra degli standard;

- Creazione di una Rendita nel breve periodo;

- Dedicata formazione;

- Tutoraggio e affiancamento sul campo;

- Reali prospettive di carriera meritocratica;

- Provvigioni crescenti, commisurate al conseguimento di obiettivi raggiungibili condivisi;

- Area di lavoro: Parma e Provincia.

RICHIEDIAMO:

- Onestà, riservatezza, coerenza;

- Forte motivazione personale e determinazione nel conseguire gli obiettivi;

- Capacità di lavorare per obiettivi;

- Dinamismo, flessibilità, atteggiamento positivo;

- Capacità organizzative;

- Diploma/Laurea;

- Padronanza della lingua Italiana;

- Autonomia di spostamenti.

“CORSIA“ PREFERENZIALE per:

- Pregressa esperienza commerciale a contatto con il pubblico.





Pizzeria da asporto a Parma cerca varie figure professionali: pizzaiolo, banconista, cameriere, cuoco, aiuto-cuoco, speedy pizza.



Cercasi riparatore con esperienza per riparazioni di smartphone e tablet.

Possibilmente specializzati in: micro saldature, cambio lcd e batterie, rigenerazione degli lcd (scollaggio a caldo o azoto e incollaggio con laminatrice e bubble remover).







Azienda metalmeccanica specializzata in lavorazioni di precisione ricerca per potenziamento proprio organico tornitori e fresatori CNC. Sede di lavoro: Parma







Azienda metalmeccanica settore alimentare in Lemignano di Collecchio (PR) ricerca un montatore meccanico con minimo di esperienza, possibilità di saldatura a TIG e utilizzo macchine utensili.







Azienda metalmeccanica settore alimentare in Lemignano di Collecchio (PR) ricerca un Young Sales Manager con minimo di esperienza nel settore per la promozione e lo sviluppo di una rete commerciale nazionale e internazionale.

Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta, disponibilità ad effettuare trasferte sia in Italia che all’estero.







Cercasi, a scopo inserimento nell’organico dell’Ufficio Tecnico, un/a candidato/a in possesso di diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica.

Esperienza pregressa nella disciplina piping, capacità di utilizzo del software Autocad e Office.

Buona conoscenza lingua inglese.

Completano il profilo doti di flessibilità, organizzazione e problem solving.







Magazziniere Junior

La risorsa si occuperà di ricezione merci, preparazione spedizioni e bollettazione.

Luogo ed orario di lavoro: Parma. Full-time.

Tipologia contrattuale: tempo determinato iniziale con possibilità di inserimento definitivo con apprendistato.

REQUISITI: Esperienza pregressa nella mansione nell’uso degli strumenti informatici per l’inserimento dati. Patente B. Automunito. Preferibilmente in possesso della patente C. Completano il profilo doti di precisione ed affidabilità.

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (D.Lgs n. 198/2006 art. 27) . L'interessato invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 196/03.



Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca account commerciale/agente pubblicitario per importante testata nazionale. Compenso a provvigioni con ottime condizioni di guadagno.

Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali. Si richiede partiva iva.







Osteocom srl, web company operante nel settore dentale della formazione online ricerca una figura commerciale (inside sales) per attività di vendita su portfolio contatti.

Orario di lavoro: part-time

Descrizione del lavoro:

- contattare nuovi potenziali clienti;

- condurre la negoziazione e la chiusura della trattativa telefonicamente;

- garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita telefonici.

Competenze richieste:

- almeno 2 anni di provata esperienza nella vendita telefonica in aziende come inside sales o telemarketing;

- conoscenza del web;

- attitudine ai rapporti interpersonali;

- buona capacità comunicativa;

- orientamento al risultato;

- diploma o laurea.







ABenergie S.p.A., per il consolidamento della propria Rete Vendita certificata ISO 9001, seleziona commerciali per la zona di Parma (PR). L'azienda offre contratto di assunzione da dipendente, sistema premiante e formazione iniziale e continua.

Requisiti: pregressa esperienza in attività di vendita; forte determinazione e incisività commerciale; spirito di iniziativa e orientamento al raggiungimento degli obiettivi; patente di guida. Alla risorsa sarà affidato il compito di creare e sviluppare una rete di relazioni commerciali B2B tramite la presenza continua sul territorio assegnato. Si valutano anche figure senza esperienza, ma con forte determinazione e spirito commerciale.



Cerco badante tempo pieno (vitto e alloggio) con patente, la macchina la forniamo noi, con referenze documentate, che parli l'italiano correttamente, per signora 83 anni autosufficiente residente vicino a Langhirano (PR).

Si richiede bella presenza e cura della persona. Due giorni liberi la settimana. Regolarmente assunta. Età 40/60 anni.



Pizzeria da asporto in centro a Parma cerca:

- speedy-pizza orari serali;

- aiuto pizzaiolo/banconista part-time o full-time.







Studio dentistico in Parma cerca assistente alla poltrona per tirocinio. Non si richiede esperienza. Orari: lunedì 9.30 - 16, martedì 13 - 21.30, mercoledì 10.30 - 20, venerdì 11 - 21.30, giovedì chiuso.



Aldebaran Srl, azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella locazione di immobili residenziali e commerciali cerca una figura da inserire come agente immobiliare per il potenziamento della propria struttura.

Cerchiamo persone motivate, dinamiche ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e relazionale, con buone abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro. Il nostro candidato ideale deve essere determinato nel raggiungimento degli obiettivi e il suo atteggiamento deve essere orientato alle soluzioni piuttosto che ai problemi. Serietà, costanza, orientamento al lavoro in team e capacità di operare in maniera autonoma, sono le caratteristiche che completano il profilo.

Si cercano candidati automuniti e in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.

Si offre:

- Formazione professionale e affiancamento.

- Inserimento in una realtà giovane, dinamica e in forte espansione.

- Interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi concordati.

- Assistenza ed esperienza decennale dei soci.

- Opportunità di auto-realizzazione personale ed economica

- Zona in esclusiva con trattamento provvigionale di sicuro interesse

Obiettivo: aprire la tua agenzia.

Sede di lavoro: Parma e provincia

La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77).





Risto-pub in centro a Parma cerca cameriere/a part-time, età max 29 anni.







Famiglia italiana residente a Bristol (UK) cerca ragazza alla pari. Ottimo compenso + vitto e alloggio in deliziosa camera in casa privata con giardino, ben collegata con centro (15 min. in bus) e aeroporto (10 min. in macchina). Eccellente opportunità per chi desidera studiare inglese con indipendenza economica.

Inizio fine novembre 2017

Età: dai 22 in su







Azienda metalmeccanica seleziona un meccanico industriale.

Richiesta pregressa esperienza nel montaggio di macchinari industriali e nella manutenzione degli stessi. Possibilità di lavori in cantieri, zona Parma. Inviare candidature a ufficiop153@gmail.com



Azienda metalmeccanica seleziona saldatore TIG esperto.

Il candidato, oltre a ottimo saldatore, dovrà essere autonomo nella preparazione e nell'assemblaggio di carpenteria e tubisteria. Possibilità trasferte.



Azienda metalmeccanica seleziona un tecnico elettricista, cablatore, bordo macchina esperto, che abbia maturato esperienza nel settore imbottigliamento.

Richiesta autonomia nella mansione. Possibilità di lavori in cantieri, zona Parma.



Per prossima apertura agenzia Coldwell Banker, network immobiliare internazionale, siamo alla ricerca di un/a giovane laureato/a che desideri svolgere un percorso formativo di 6 mesi nella funzione Marketing.

Si richiedono: laurea in comunicazione o Marketing e Digital Marketing o equiparabili, conoscenza base del pacchetto Office, conoscenza di una o più lingue straniere, conoscenze grafiche (pacchetti Adobe), proattività e voglia di lavorare in team.

Nell’ambito del nostro progetto di sviluppo dovrà occuparsi di: Content Marketing e gestione social media, ottimizzazione SEO e SEM, pianificazione e implementazione di strategie commerciali, redazione dei testi per la comunicazione aziendale attraverso canali digitali (social network e sito aziendale) e tradizionali (brochure, flyer e schede prodotto), implementazione delle campagne promozionali, gestione dei contatti inbound.

Le persone interessate (l. 903/77) ed in possesso dei requisiti richiesti, possono candidarsi allegando il proprio CV all'indirizzo mail indicato e dichiarando di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy (D.lgs. 196/2003).

Contratto di lavoro: Stage

Istruzione richiesta: Laurea breve o equivalente

Lingua richiesta: Inglese

Luogo del lavoro: Parma, Emilia Romagna







Per prossima apertura agenzia Coldwell Banker, network immobiliare internazionale, siamo alla ricerca di professionisti da inserire in organico come agenti immobiliari nelle posizioni junior e senior.

Le risorse opereranno in una fascia di clientela medio-alta e dovranno occuparsi inizialmente dell'acquisizione di nuovi immobili e clienti in linea con il target aziendale, al fine di ampliare il portafoglio dell'agenzia e verranno inseriti in un percorso formativo aziendale per completare il profilo professionale.

L'obiettivo è quello di formare agenti in grado di fornire alla clientela tutti i servizi di consulenza immobiliare offerti dall’agenzia.

Si offre un interessante compenso articolato su più incentivi e la possibilità di crescita professionale in una delle realtà con la crescita più alta nel settore.

La figura ricercata ha i seguenti requisiti:

- possesso almeno di diploma scuola superiore

- automunita

- grande passione per il mondo immobiliare

- ottime doti di comunicazione

- posizione portafoglio: target medio-alto

- propensione alle pubbliche relazioni

- capacità di lavorare in autonomia

- puntualità, dedizione e attitudine commerciale

Patentino da agente immobiliare e precedenti esperienze nel settore sono ben accette, ma non indispensabili.

Gradita la padronanza della lingua Inglese, parlata e scritta.







Selezioniamo operatrici professionali per manicure/pedicure/ricostruzione unghie.

Per info contattare il Centro Estetico Haleh Beauty Lab in Via Cairoli, 4 a Parma.







Cercasi aiuto cucina/lavapiatti per locale in centro a Parma.