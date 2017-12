Venti nuove offerte di lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.



1) PROGETTISTA MECCANICO SENIOR SETTORE IMPIANTISTICO

Azienda del settore impiantistico alimentare cerca diplomato o laureato in discipline tecniche meccaniche con consolidata esperienza nel ruolo e nel settore. La figura selezionata verrà inserita nell’Area Ufficio Tecnico e risponderà al Responsabile Ufficio Tecnico occupandosi dello sviluppo delle nuove soluzioni progettuali riguardanti la fluidodinamica a caldo per il settore food processing, e la lavorazione in asettico del processo alimentare. Il candidato ideale conosce preferibilmente i software di disegno tecnico 3D Inventor; inoltre si richiede un’ottima autonomia nello sviluppo dei progetti /disegni e dei prototipi. Completano il profilo ottime capacità organizzative, diligenza professionale, problem solving ed elevata attitudine al lavoro in team, buone capacità di comunicazione; inglese tecnico a buon livello.

La sede di lavoro: Parma.

2) PROJECT PROCUREMENT COORDINATOR

Azienda General Contractor di infrastrutture nel settore Oil & Gas ed Energia con sede a Parma, cerca Ingegnere o diplomato tecnico con esperienza di 7/10 anni nel settore Oil & Gas per coordinare e gestire l’approvvigionamento delle commesse. La figura selezionata verrà inserita infatti con l’incarico di Project Procurement Coordinator e si occuperà di tutte le attività legate agli acquisti e agli approvvigionamenti inerenti le commesse curando gli aspetti contrattuali, redigerà e gestirà le procedure di approvvigionamento e il corretto adeguamento agli standard richiesti, coordinando tutte le fasi di procurement. Si richiede la conoscenza fluente dell’inglese, la conoscenza avanzata delle applicazioni Office ed in via preferenziale, l’esperienza pregressa nell’area dei Paesi aderenti al CIS.

Luogo di lavoro: estero

3) IMPIEGATO ADDETTO QUALITÀ

Azienda multinazionale attiva nei settori del retail, del vending e dell’HORECA, cerca Laureato/a in Chimica o equivalente, con esperienza triennale in ruolo analogo in aziende strutturate. La figura selezionata sarà inserita nell’Area Qualità con il ruolo di Impiegato/a Addetto/a Qualità. La risorsa si occuperà della gestione documentale e verificherà la corretta applicazione delle procedure; aggiornando le stesse in relazione al rinnovo delle certificazioni. Inoltre, in ottica customer care, si occuperà dei reclami dei clienti e il monitoraggio delle azioni correttive. Eseguirà, infine, sulle linee produttive il controllo sulla conformità del prodotto rispetto alle specifiche tecniche. Costituirà titolo preferenziale aver maturato un’esperienza di controllo statistico ISO 2859. Completano il profilo dinamismo, flessibilità, ottime capacità organizzative ed analitiche, orientamento a lavorare per obiettivi e con scadenze. Sono necessarie spiccate doti comunicative e una naturale predisposizione ad interfacciarsi con le altre funzioni aziendali, proattività e determinazione. La persona che ricoprirà la posizione dovrà avere una buona conoscenza della lingua Inglese e un’ottima conoscenza dei principali strumenti informatici in particolare Excel.

Sede di lavoro: Provincia di Parma

4) TECNICO COMMERCIALE IN AMBITO ENOLOGICO

Azienda del settore della ricerca enologica-alimentare cerca Tecnico Commerciale con esperienza pregressa e autonomia nel ruolo, con una formazione scolastica a indirizzo enologico oppure laurea in biologia, chimica o agraria. La figura cercata sarà inserita con l’incarico di implementare un’efficace strategia commerciale, sviluppando la rete su area nazionale offrendo supporto tecnico ai clienti del mondo enologico. Si richiedono ottime capacità organizzative e approccio strutturato, forte orientamento al risultato e buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo capacità di analisti e sensibilità numerica.

Luogo di lavoro: Parma

5) SITE ADMINISTRATIVE

Azienda che si occupa di montaggi industriali, montaggi elettro-strumentali, costruzione impianti Oil & Gas and Power cerca laureato/a in Economia con 2/5 anni di esperienza nel ruolo in progetti internazionali e conoscenza delle lingue: inglese ottimo e un buon livello di francese o spagnolo o russo. La figura si occuperà della gestione quotidiana della contabilità generale, del reporting, della gestione dei pagamenti e della liquidità, affiancando lo sviluppo di procedure amministrative e iniziative di project finance. SI richiede disponibilità a lavorare all’estero.

Luogo di lavoro: Parma, Europe e Oltreoceano

6) GLOBAL MOBILITY MANAGER

Azienda leader internazionale nel settore del packaging in PET per bevande e alimenti, cerca, per la propria filiale di Parma un/una Global Mobility Manager. La figura selezionata è esperta nella gestione degli spostamenti dei dipendenti e in particolare dei processi di espatrio ed è un punto di riferimento per il Global Mobility Team del Gruppo e dei fornitori esterni. La risorsa avrà inoltre il compito di redigere un report mensile HR e partecipa ai progetti di Compensation & Benefit. In particolare la figura si occuperà degli spostamenti delle risorse umane nei diversi Paesi in cui è presenti il gruppo in coordinamento con il Team globale, gli espatri e i rimpatri anche a livello amministrativo e finanziario. Si richiede il possesso di un titolo di laurea e una significativa esperienza lavorativa in un contesto internazionale, in particolare nel settore HR o in società di consulenza. Si richiede capacità di gestire gli spostamenti delle persone in paesi diversi e una buona conoscenza delle principali normative sul lavoro, fiscali e previdenziali, dei sistemi di pagamento degli stipendi e dei principi contabili. Completano il profilo ottime competenze IT (in particolare, Power point, excel, Access), apertura mentale e doti comunicative. Si richiede conoscenza fluente della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua straniera.

Sede di lavoro: Parma

7) OPERAIO PROSCIUTTIFICIO

Azienda nel settore alimentare cerca operaio con esperienza in aziende del settore, per la movimentazione prosciutti, salatura, attività di magazzino del prosciuttificio. Costituisce titolo preferenziale il possesso del patentino del muletto.

Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.

8) ELETTRICISTI

Azienda del settore impiantistica per le Telecomunicazioni, seleziona con urgenza risorse per il ruolo di Elettricisti per la posa e il tiraggio di cavi da cantina a casa degli utenti, per l’installazione della fibra ottica. Si richiede esperienza come elettricista, buone competenze tecniche e manuali, precisione e affidabilità.

Sede di lavoro: Parma

9) INGEGNERE ELETTRONICO PROGETTISTA HARDWARE & SOFTWARE

Storica azienda elettromeccanica cerca un/a laureato/a magistrale in ingegneria elettronica e un forte interesse verso la progettazione di micro elettronica analogica e digitale. Si valutano candidati con esperienza, ma anche neolaureati. La figura lavorerà alle dirette dipendenze del Responsabile Tecnico e si occuperà della progettazione principalmente hardware e, in misura minore software, di schede elettroniche per strumenti di misura basati su microprocessore. In particolare svolgerà l’analisi delle specifiche tecniche e delle richieste dei clienti interni ed esterni; la progettazione hardware con la messa a punto dei prototipi e la successiva industrializzazione; le verifiche di prequalifica delle schede e le attività necessarie per la certificazione di prodotto; infine si occuperà del rilascio della documentazione di produzione. Completano il profilo la conoscenza di Matlab e Pspice e dell’inglese.

Sede di lavoro: Parma

10) DIGITAL MARKETING SPECIALIST

Gruppo metalmeccanico cerca laureato/a in marketing e comunicazione con conoscenza dei principali strumenti di grafica e editing video da inserire con l’incarico di Digital Marketing Specialist La figura selezionata parteciperà al lancio del sito web aziendale e dei suoi brand, gestira la piattaforma Dem e la relativa reportistica, si occuperà tra l’altro del lancio e dell’aggiornamento del nuovo blog nonché dell’analisi dei dati, monitoraggio e reportistica e della strategia SEO. Il candidato ideale possiede una laurea breve e un’esperienza minima di 1 o due anni, completano il profilo: un’ottima conoscenza dell’inglese.

Sede di lavoro: Parma

11) RESPONSABILE DI OFFICINA

Azienda multinazionale produttrice di impianti automatizzati, cerca diplomato/a perito meccanico da inserire col ruolo di Responsabile di Officina. La figura nel ruolo assicurerà la costruzione degli impianti e delle macchine attivate dalle commesse, coordinerà e controllerà il progresso delle lavorazioni interne e di subfornitura, gestirà i tempi di produzione, gli operai e verificherà le attrezzature e i materiali. Si richiede conoscenza dei prodotti meccanici, capacità di quantificare il fabbisogno dei materiali e di prevedere i tempi di realizzazione delle macchine. Il candidato ideale sa gestire il personale e fare da tramite tra gli uffici tecnici e l’officina, possiede una buona conoscenza dell’inglese.

Sede di lavoro: Parma

12) IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA

Importante azienda del settore alimentare cerca un impiegato ufficio logistica. Nel ruolo la figura lavorerà all'interno dell'ufficio logistica e si occuperà principalmente della gestione degli ordini fornitori. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del pacchetto Office e flessibilità oraria. Completano il profilo capacità di concentrazione sul proprio lavoro, ottima dialettica e capacità nei rapporti interpersonali.

Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.

13) SAFETY MANAGER CON QUALIFICA RSPP

Importante gruppo multinazionale manifatturiero cerca Safety Manager con qualifica RSPP per gestire e coordinare le attività del Servizio Prevenzione e Protezione. La figura inserita nel ruolo avrà il compito di assicurare l’applicazione delle disposizione di legge in materia di Sicurezza all’interno di uno stabilimento complesso per processo produttivo, macchine e impianti impiegati, ai fini dell’adozione di tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.) interni ed esterni di ogni genere e dei soggetti che comunque accedano all’azienda. Nel ruolo la figura inserita, che deve avere una decennale esperienza in ruoli simili e possedere un diploma o laurea magistrale a indirizzo tecnico-ingegneristico, avrà il compito di individuare e valutare i rischi, definire i piani di intervento e organizzare i relativi programmi di formazione, garantendo prima la diffusione della conoscenza e poi la corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché effettuando le relative azioni di monitoraggio. Il Safety Manager è inoltre responsabile del mantenimento degli obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale e concorre, in modo costante, insieme al Datore di Lavoro, alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure, ai fini del continuo miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda. Il candidato ideale ha maturato esperienza in aziende manifatturiere caratterizzate da una struttura operativa complessa e da un elevato livello tecnologico, appartenenti preferibilmente ai settori alimentare, chimico, farmaceutico. È gradita in particolare l’esperienza inerente l’implementazione di un sistema Uni En Iso 18001 in un contesto industriale. È necessaria l’effettiva buona conoscenza della lingua INGLESE oppure della lingua FRANCESE. Si richiedono infine spiccate doti relazionali, autonomia e concretezza, spirito di iniziativa, capacità di coinvolgimento, nonché un approccio culturale organizzativo orientato alla sicurezza.

La sede di lavoro sarà in Provincia di Parma.

14) TECHNICAL WRITER settore AUTOMOTIVE

Azienda del settore automotive cerca Technical Writer sett.Automotive, per la redazione dei manuali d’uso e di manutenzione dei macchinari, dello sviluppo grafico dei cataloghi ricambi. La figura inserita nel ruolo all’interno dell’area tecnica opererà in concomitanza con l’area commerciale e i tecnici progettisti. Il profilo ideale possiede un diploma/laurea ad indirizzo meccanico ed esperienza nella redazione di manualistica tecnica per macchinari. Si richiede conoscenza di programmi CAD e di elaborazioni immagini. Gradita la conoscenza della normativa ATEX. Completano il profilo la conoscenza fluente dell’inglese.

Luogo di lavoro: vicinanze Crevalcore (BO)

15) INDUSTRIAL SOURCING SENIOR BUYER

Azienda attiva nel settore chimico e petrolchimico cerca laureato/a in Economia o Ingegneria con esperienza nell’attività di procurement da inserire alla guida di 4 buyer di settore riportando direttamente al Head of procurement.

La risorsa si occuperà di minimizzare i rischi derivanti dalle forniture riducendo offrendo servizi e consulenza alle linee di produzione globale. La risorse inserita conosce i nuovi materiali ed equipaggiamenti ed è in grado di fornire valore aggiunto al business attraverso la corretta selezione dei materiali di approvvigionamento. Tra le responsabilità della risorsa inserita, vi sarà il compito di sviluppare e gestire strategie di approvvigionamento selezionando i fornitori e gestendo i processi di fornitura, incluso i termini di negoziazione e le migliori opzioni sul mercato. Il candidato ideale ha esperienza nel settore farmaceutico e chimico. Conosce molto bene le best practice ed ha eccellenti doti di comunicazione e negoziazione. Si richiede la conoscenza fluente dell’inglese.

Sede di lavoro: Parma

16) JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER

Aziende dell’industria alimentare cerca laureato in ingegneria elettronica o Automazione, con breve esperienza di alcuni mesi in ambito di automazione industriale per l’incarico di Junior Software Engineer. Si richiede solida competenza in elettrica e elettronica e nello sviluppo di software di macchine automatiche su PC, PLC o C#; buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo la propensione al problem solving, l’attitudine al lavoro in team ed in autonomia, capacità di reggere le situazioni di stress, flessibilità, orientamento al risultato.

Sede di lavoro di riferimento: Parma

17) RECRUITING SPECIALIST

Azienda General contractor internazionale nel settore delle infrastrutture oil & gas cerca un/una Recruiting Specialist. Il candidato ideale è laureato/a ed ha 3/5 anni di esperienza nel ruolo in azienda internazionale o società di consulenza di ricerca e selezione del personale. La figura selezionata avrà la responsabilità di gestire il processo di ricerca e selezione per le posizioni temporanee e a tempo indeterminato, gestire i rapporti con le società di ricerca del personale, gestendo a aggiornando il database dei candidati, collaborando alla realizzazione di progetti di attrazione dei talenti e di Employer Branding, in Italia e in Europa. Oltre alla conoscenza fluente dell’inglese, il candidato ideale ha competenze avanzate nell’utilizzo di ATS e Social Network per l’acquisizione di talenti, capacità di problem solving e di comunicazione, empatia e abilità nel gestire e costruire network di relazioni all’interno e all’esterno dell’azienda.

Sede di lavoro: Parma

18) SITE LOGISTIC SUPERVISOR

Azienda General Contractor internazionale nel settore delle infrastrutture per l’Oil & Gas cerca laureato in Ingegneria Meccanica o Gestionale con 2-5 anni di esperienza nel ruolo in aziende di Ingegneria e Costruzioni nel settore delle infrastrutture per l’Oil &Gas, da inserire con l’incarico di Site Logistic Supervisor. La figura si occuperà della gestione dell’area del deposito e stoccaggio in magazzino, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei trasporti, noleggi e acquisti. Si richiede inglese fluente, familiarità con le principali applicazioni Office e disponibilità ad incarichi all’estero.

Luogo di lavoro: Parma, Europa e Oltreoceano

19) INDUSTRIAL SOURCING SENIOR BUYER

Azienda del settore farmaceutico cerca per la funzione di Industrial Sourcing Buyer, figura senior con esperienza per la gestione dell’attività di approvvigionamento della materia prima e dell’attrezzatura industriale. La figura inserita risponderà direttamente al Head of Procurement e gestirà un team di 4 buyer di categoria. Nel ruolo, la figura inserita di occuperà di garantire la mitigazione del rischio nelle forniture in particolare con piani di contingentamento per i materiali più sensibili, a supporto del Global Manufacturing Division. La risorsa avrà il compito di mantenere il polso sul mercato dei materiali e delle attrezzature industriali per garantire valore aggiunto al business, l’ottimizzazione dei costi e l’efficienza del servizio. Costruirà e manterrà le relazioni con i fornitori, valutandone le performance e garantendo che vengano sempre mantenuti gli standard di qualità del servizio.

Si richiede il possesso del titolo di laurea in Economia o ingegneria e l’esperienza tecnica nelle attività di Procurement/Sourcing nel settore farmaceutico o chimico. Conoscenza delle best practice e doti comunicative e di negoziazione. Completano il profilo la capacità di gestire, ispirare e far crescere le persone. Si richiede inglese fluente.

Sede di lavoro: Parma

20) TECHNICAL TRAINING MANAGER

Azienda attiva nel settore del packaging industriale cerca manager esperto di formazione per l’ufficio training della funzione service per la pianificazione, organizzazione e promozione del business training. In particolare la figura inserita si occuperà di: identificare e valutare le esigenze di formazione attuali e future dei clienti e proporre le migliori offerte formative di concerto con i responsabili tecnici; disegnare piani di formazione ad hoc che rispondano alle esigenze e alle aspettative dei clienti; contribuire allo sviluppo del business training; negoziare con i “clienti interni” per offrire training ai clienti esterni; promuovere e pianificare attività di training presso i clienti; monitorare e valutare periodicamente l'efficacia, il successo e il ROI dei programmi di formazione e fornire feedback; gestire il budget del business training; fornire opportunità per uno sviluppo continuo ed aggiornato sulle nuove tendenze e le migliori pratiche di formazione; gestire i manuali di training. Si richiede familiarità con i metodi di formazione tradizionali e moderni (mentoring, coaching, in aula, e-learning, workshop, simulazioni ecc.); ottime capacità di comunicazione e leadership; ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Parma