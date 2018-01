Ecco 66 nuove offerte di lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

ANNUNCI AGENZIE

Per importante carrozzeria in zona Sissa (PR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA VERNICIATURA A SPRUZZO. È richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di assunzione.



Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 GRAFICO con conoscenza dei processi e metodi di stampa, esperienza pluriennale nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.



Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. A LAVORAZIONI MECCANICHE. Si richiede manualità o titolo di studio meccanico. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.



Per importante azienda alimentare in zona Collecchio (PR) cerchiamo n. 1 ADD. MAGAZZINO e ALLA CATENA DI PRODUZIONE. Si richiede esperienza nella mansione e manualità con il carrello elevatore. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta.



Per importante azienda in zona Traversetolo (PR) cerchiamo n. 1 MANUTENTORE MECCANICO con esperienza e disponibilità a lavorare su 3 turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.



Per importante azienda in zona Colorno (PR) cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza nel settore alimentare. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.



Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. WEB MARKETING & SOCIAL MEDIA. Si richiede esperienza e conoscenza del pacchetto Adobe. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento diretto in azienda.



Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CABLATORE. Si richiede esperienza nella mansione o titolo di studio inerente. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento diretto in azienda.



Per importante azienda di trasporti in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. IMPORT/EXPORT . Si richiede esperienza e ottima conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento in azienda.



Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR) cerchiamo n. 2 CAMERIERI/E che si occuperanno di servizio ai tavoli e banco bar. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità anche nei weekend.



Per importante azienda alimentare in zona Parma centro (PR) cerchiamo n. 1 ADD. BANCO PANETTERIA con esperienza, buone doti organizzative e ottime doti relazionali. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

Agenzia ricerca un/una DISEGNATORE MECCANICO per azienda appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio superiore tecnico

- ottima conoscenza di Solidworks

- ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D

- esperienza pregressa nella mansione

- conoscenza della lingua inglese

- conoscenza dei processi e delle dinamiche aziendali

Completano il profilo:

- doti organizzative e propensione al lavoro in team

- intraprendenza e autonomia, spirito di adattamento

- orientamento all’obiettivo e capacità di problem solving

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

Agenzia ricerca un ELETTRICISTA JUNIOR per azienda appartenente al settore elettrotecnico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- conoscenza degli impianti elettrici industriali

- conoscenza degli strumenti e degli schemi

- minimo di esperienza come elettricista industriale

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un FRESATORE CNC per azienda appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza nella conduzione e programmazione di frese a controllo numerico

- conoscenza linguaggi di programmazione

- ottima conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per azienda appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio superiore

- esperienza pregressa in attività amministrative

- esperienza di bollettazione, fatturazione, prima contabilità, gestione ordini

- competenze nella gestione di clienti e fornitori

- ottimo uso del pc e dei gestionali dedicati

Completano il profilo:

- ottime doti organizzative

- autonomia e spirito di adattamento

- ottime competenze di problem solving

- disponibilità a contratto a termine

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un MANUTENTORE MECCANICO SENIOR per azienda della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- esperienza pregressa nel ruolo

- conoscenza dell’impiantistica industriale

- conoscenza del disegno meccanico e dei programmi dedicati

- conoscenza degli strumenti di misura specifici

- disponibilità a trasferte

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un MECCATRONICO TARSFERTISTA ESPERTO per azienda appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

La risorsa dovrà occuparsi di montaggio di macchine automatiche complesse,

avviamento e collaudo all'interno dell'azienda, installazione e collaudo presso i clienti.

Requisiti richiesti:

- titolo di studio superiore in area meccanica, meccatronica, elettrotecnica

- ottima conoscenza del disegno meccanico

- ottima conoscenza degli schemi elettrici

- ottima conoscenza dell’impiantistica industriale

- conoscenza del PLC

- disponibilità a trasferte Italia ed estero

- conoscenza della lingua inglese

Completano il profilo:

- ottime doti organizzative e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- ottime competenze di problem solving

- orientamento all’obiettivo e alla qualità

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un MONTATORE MECCANICO JUNIOR per azienda appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- conoscenza del disegno meccanico e dell’impiantistica industriale

- conoscenza degli strumenti di misura

- disponibilità a trasferte (Italia ed estero)

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un/una PROGRAMMATORE PLC ESPERTO per azienda appartenente al settore elettrotecnico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza mansione

- ottime competenze nella programmazione PLC

- ottime capacità di installazione, collaudo e avviamento

- ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione

- conoscenza della lingua inglese

- disponibilità a trasferte (Italia ed estero)

- precisione e ottima manualità

Completano il profilo:

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- ottime competenze di problem solving

- flessibilità e capacità di adattamento

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



Agenzia ricerca un SALDATORE A TIG per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- conoscenza del disegno tecnico

- conoscenza degli strumenti di misura

- competenze nella saldatura a tig su acciaio, inox, alluminio

- preferibile conoscenza anche della saldatura a filo

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)



INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO JUNIOR: per posizioni in ufficio tecnico e in ambito ingegneria di produzione, cerchiamo brillanti neolaureati desiderosi di intraprendere un percorso professionale in note realtà strutturate della zona. Contratto di assunzione a tempo determinato. Parma/Reggio Emilia.



MAGAZZINIERI REGGIO EMILIA/PARMA: selezioniamo figure di magazzinieri con minima esperienza nel ruolo, buono standing e buone capacità relazionali. È preferibile il possesso di patentino per la guida del muletto. Disponibilità immediata. Reggio Emilia e Parma.



ADDETTI ASSISTENZA TECNICA: per una nota realtà leader nel settore elettronico/automazione cerchiamo figure sia junior che senior per attività di help desk/customer service. Le risorse si occuperanno di fornire supporto da remoto e on site, sono richieste conoscenze a livello informatico/sistemistico e/o di sviluppo/programmazione a livello industriale. La figura ideale mostra forte motivazione al ruolo e flessibilità di orari. Contratto a tempo indeterminato. Provincia di Reggio Emilia.



DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure in possesso di diploma tecnico e/o laurea triennale/magistrale in Ingegneria meccanica che abbiano maturato esperienza nel ruolo, in grado di utilizzare i principali software di disegno 2D e 3D, Solidworks è preferibile. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Contratto di inserimento finalizzato al tempo indeterminato. Provincia di Parma



1 ADDETTO/A COLLAUDO: selezioniamo giovani candidati con diploma tecnico e minima esperienza nel ruolo per nota multinazionale del territorio. Richiesta buona manualità e disponibilità immediata. Saranno presi in considerazione anche profili di candidati con esperienza in altri ruoli, purché motivati e volenterosi. Vicinanze Sorbolo.



1 MONTATORE MECCANICO – IMPIANTISTICA ALIMENTARE: La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo di almeno un anno, in possesso di buona manualità, utilizzo dei principali utensili meccanici e in grado di leggere il disegno tecnico. Richiesta disponibilità immediata. Parma.



TECNICI ELETTRONICI/MECCANICI TRASFERTISTI: La ricerca è rivolta a candidati con esperienza consolidata nel ruolo, maturata presso aziende del settore packaging/automazione. Le figure richieste sono montatori/manutentori meccanici e collaudatori/programmatori PLC con disponibilità a trasferte internazionali di lunga durata, le esigenze sono legate ad aziende strutturate del territorio di Parma e Reggio Emilia. Offerto contratto a tempo indeterminato.



MANUTENTORE ELETTRO MECCANICO: La figura richiesta deve possedere esperienza pregressa di almeno un anno nel ruolo di manutentore industriale. Richiesta la capacità di saper leggere gli schemi elettrici delle macchine, fare “ricerca guasti” tramite collegamento a PLC, conoscenza disegno meccanico. Disponibilità sui tre turni. Assunzione diretta a tempo indeterminato. Provincia di Parma.



1 TECNICO COMMERCIALE SENIOR: La selezione è rivolta a figure che abbiano maturato esperienze di vendita B2B e/o B2C, preferibilmente in ambito tecnico. La risorsa si occuperà di gestione e sviluppo di un pacchetto clienti già acquisito nelle province di Parma e Reggio Emilia. Saranno presi in considerazione anche candidati con Partita IVA. Parma/Reggio Emilia.



1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI: La risorsa selezionata sarà inserita all'interno dell'ufficio acquisti e si occuperà principalmente di Inserimento nel gestionale degli ordini d'acquisto, Invio degli ordini ai fornitori, controllo delle conferma ordine, archiviazione documentale, verifica data di spedizione/arrivo della merce. Richiesta minima esperienza nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese. Provincia di Parma.



1 IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO: la ricerca si rivolge a figure che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo di back office commerciale, richiesta la conoscenza di una o più lingue straniere, preferibile la conoscenza del gestionale SAP. Contratto iniziale a tempo determinato. Provincia di Parma.



1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A: la ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo. La risorsa selezionata sarà inserita in un importante studio di commercialisti e si occuperò di attività segretariali generiche oltre che di supporto alle attività amministrative/contabili. Richiesta buona conoscenza dei principali strumenti informatici, motivazione e predisposizione all’apprendimento. Contratto a tempo determinato iniziale. Parma.



1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA: la ricerca si rivolge a figure che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo di back office, in possesso di buone capacità relazionali e comunicative. Richiesto buon utilizzo del pacchetto office, titolo preferenziale conoscenza del gestionale SAP. Contratto a tempo determinato. Provincia di Parma.



Ne(e)twork - OPEN CALL: ricerca Sviluppatore Junior o Analista Sviluppatore

Se hai tra i 18 e i 29 anni e sei alla ricerca di un'esperienza di tirocinio in un contesto lavorativo aziendale professionalizzante, che ti aiuti ad esplorare i tuoi talenti, mettere in luce le tue abilità e implementare le tue competenze, il progetto regionale Ne(e)twork, a cura del Comune di Parma, sta cercando proprio te.

DI COSA SI TRATTA

Potrai essere inserito, attraverso un tirocinio retribuito della durata di 6 mesi, in un'importante azienda del territorio e partecipare a un percorso formativo sperimentale mirato al riconoscimento e allo sviluppo delle tue competenze, ai fini di un eventuale inserimento aziendale.

SAVE THE DATE

Non lasciarti sfuggire l'opportunità, hai tempo fino a lunedì 29 gennaio 2018 per inviare la tua candidatura.

Segui questi semplici step e partecipa:

- Leggi attentamente i requisiti elencati nella call;

- Confronta i requisiti con le tue competenze e attitudini;

- Elenca brevemente le motivazioni che ti spingono a partecipare e le competenze che ti rendono particolarmente idoneo per il profilo in oggetto.

La call aperta è la seguente:

si ricerca uno Sviluppatore Junior o Analista Sviluppatore da integrare nello sviluppo di sistemi integrati.

REQUISITI FONDAMENTALI

- 18/29 anni

- Iscrizione Garanzia Giovani

- Al momento della candidatura non essere impegnati in alcun percorso formativo o lavorativo

- Automunito

COMPETENZE RICHIESTE

Competenze comprovate in almeno uno di questi ambiti di programmazione:

- Programmatore C#

- Programmatore ASP.NET

- Programmatore C++ su ambiente Linux

- Conoscenza di Miscrosoft Sql Server

- Conoscenza approfondita di HTML5

- Conoscenza di progettazione di base dati

- Sviluppo su Microsoft Sharepoint 2013

Saranno inoltre valutate positivamente le seguenti abilità:

- Le capacità di analisi

- Attitudini alla interazione costruttiva con il cliente durante le fasi di analisi

- Conoscenza delle principali esigenze di reportistica per una piccola/ media impresa

- Conoscenze sistemiche di base

Il contesto lavorativo richiede come principali capacità personali

- La capacità di lavoro in gruppo

- Un buon contatto con i clienti

- Rispetto dei tempi e degli obiettivi

- Capacità di lavoro autonomo

Sede di lavoro: Parma

Invia una mail, allegando il tuo CV, con oggetto: Ne(e)twork_Richiesta di partecipazione_Sviluppatore Junior/Analista Sviluppatore all'indirizzo: neetwork@informagiovani.parma.it.

PER INFORMAZIONI CONTATTACI

mail: neetwork@informagiovani.parma.it

NOTE: Il progetto intende dare precedenza ai ragazzi che non siano inseriti in alcun percorso formativo né lavorativo, ma potranno essere pubblicate successive call, anche per chi sta lavorando e/o studiando. RESTA CONNESSO! Non lasciarti sfuggire l'opportunità!



Ne(e)twork - OPEN CALL: ricerca personale per salone di parrucchieri - settore taglio e barba uomo

Se hai tra i 18 e i 29 anni e sei alla ricerca di un'esperienza di tirocinio in un contesto lavorativo aziendale professionalizzante, che ti aiuti ad esplorare i tuoi talenti, mettere in luce le tue abilità e implementare le tue competenze, il progetto regionale Ne(e)twork, a cura del Comune di Parma, sta cercando proprio te.

DI COSA SI TRATTA

Potrai essere inserito, attraverso un tirocinio retribuito della durata di 3 mesi, in un'importante realtà lavorativa del territorio e partecipare a un percorso formativo sperimentale mirato al riconoscimento e allo sviluppo delle tue competenze.

SAVE THE DATE

Non lasciarti sfuggire l'opportunità, hai tempo fino a lunedì 15 gennaio 2018 per inviare la tua candidatura.

Segui questi semplici step e partecipa:

- Leggi attentamente i requisiti elencati nella call;

- Confronta i requisiti con le tue competenze e attitudini;

- Elenca brevemente le motivazioni che ti spingono a partecipare e le competenze che ti rendono particolarmente idoneo per il profilo in oggetto.

La call aperta è la seguente:

si ricerca personale per il settore taglio/barba uomo da inserire presso salone di parrucchieri di Parma.

REQUISITI

Si richiede una minima esperienza e una conoscenza di base delle principali tecniche del colore.

Sono gradite evidenze a sostegno delle esperienze lavorative o delle conoscenze e abilità tecniche inserite nel proprio curriculum vitae.

Invia una mail, allegando il tuo CV, con oggetto: Ne(e)twork_Richiesta di partecipazione_Personale per settore taglio/barba uomo all'indirizzo: neetwork@informagiovani.parma.it.

PER INFORMAZIONI CONTATTACI

mail: neetwork@informagiovani.parma.it

NOTE: Il progetto intende dare precedenza ai ragazzi che non siano inseriti in alcun percorso formativo né lavorativo, ma potranno essere pubblicate successive call, anche per chi sta lavorando e/o studiando. RESTA CONNESSO! Non lasciarti sfuggire l'opportunità!



ANNUNCI PRIVATI



Per il canale nazionale Piccole e Medie Imprese, con l'obiettivo di potenziare la propria rete commerciale per raccogliere tutte le nuove sfide della comunicazione digitale, Italiaonline cerca giovani dinamici, intraprendenti e desiderosi di crescere professionalmente attraverso il migliore percorso formativo del settore.

L'Account gestisce la relazione con le aziende del territorio, segnalate da Italiaonline, con l'obiettivo di interpretarne le esigenze di comunicazione e costruire la migliore soluzione multimediale possibile, mixando strumenti tradizionali con le più avanzate tecniche di web marketing. Il lavoro proposto è totalmente incentrato sulla relazione e sul costante contatto con il cliente.

Il candidato Account ideale ha i seguenti requisiti:

- ha uno spiccato spirito imprenditoriale;

- è appassionato del mondo della comunicazione multimediale, soprattutto quella web;

- è automunito;

- studi: Diploma;

- ASSOLUTAMENTE DETERMINANTE: VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO PER IMPARARE, CRESCERE E GUADAGNARE!

Offriamo un inquadramento contrattuale come agente di commercio, che necessita la partita iva, un portafoglio di prodotti di altissima qualità con marchi di prestigio, una formazione a cura di Italiaonline Academy. La retribuzione prevista è in parte fissa ed in parte variabile.

ZONA DI LAVORO: province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Contratto di lavoro: Partita IVA







Azienda leader nel settore farmaceutico, ricerca Informatori Scientifici del Farmaco, nella zona di PARMA.

Il candidato curerà l'informazione scientifica presso Medici di Medicina Generale, Pediatri e Specialisti.

SI OFFRE:

- Contratto di Agenzia monomandatario Enasarco

- Incentivo fisso mensile

- Provvigioni calcolate sui dati IMS

- Premi al raggiungimento degli obiettivi

- Area di competenza in esclusiva

- Formazione scientifica continua e supporto iniziale ed in itinere

SI RICHIEDE:

- Residenza o domicilio nell'area di lavoro

- Spiccata predisposizione alla vendita, forte motivazione e ottime doti relazionali

- Preferibilmente Laurea in materie scientifiche (Valuteremo anche candidati fortemente motivati ed ambiziosi in possesso di diploma o di lauree conseguite in ambiti diversi da quello scientifico)

- Disponibilità Full Time

- Partita IVA

- Residenza nella zona richiesta



In zona Fidenza (PR) selezioniamo CARRELLISTA sia con utilizzo carrello frontale sia carrello retrattile, con PATENTINO muletto aggiornato.

La risorsa verrà inserita presso sedi logistiche e si occuperà di

- carico/scarico merci,

- controllo bolle di accompagnamento

- preparazione ordini/picking.

Obbligatorio

- patentino del muletto in corso di validità

- Haccp in corso di validità

- buon uso pistola barcode

- ottima flessibilità

- disponibilità a lavorare su turni dal lunedì al sabato

- automunito

- residenza in zona Fidenza (PR) e zone limitrofe

Richiesta massima serietà ed affidabilità.



Importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca meccanico manutentore/conduttore esperto con esperienza conduzione linee confezionamento industria alimentare.

Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la campagna del pomodoro (luglio-ottobre), disponibile anche a turni festivi. Automunito.

Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC)



Importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani diplomati in ambito meccanico industriale per ruolo di meccanico manutentore/conduttore di linee JUNIOR.

Anche alla prima esperienza, purché motivati.

Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la campagna del pomodoro (luglio-ottobre), disponibile anche a turni festivi. Automunito. Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine.

Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).



HR Internship

The HR Intern will work closely to the HR Director on a daily basis.

Under continuous supervision, the HR Intern will follow projects regarding the HR Management of the Company.

The internship will be part-time (20 hours per week) and based at Fidenza Village.

Internship Projects

1. Change management from HR Local Admin to central People Service: learning admin HR process workflow, participating in building up the new process with the aim to shape and find synthesis to the results of the meeting.

2. Internal events organization: learning how to organize corporative events.

3. Training and Recruitment: learning to develop and deploy a training plan and a recruitment plan, taking part to the open recruitment processes and work with the HR Director on the 2018 training plan.

Skills & Qualifications

• Master students or educated to degree level

• Familiar with Microsoft Office programs (i.e. Excel, Power Point).

• Communication skills

• Good organisation skills and eye for detail

• Able to work as part of a team

• Able to multi-task

• Fluent in English and Italian both written and spoken, other European languages would be a plus.



Ditta operante nelle Tlc e sicurezza ricerca operaio apprendista, preferibilmente diplomato ITIS o IPSIA, disponibilità immediata. Conoscenza pc.

Pizzeria da asporto a Parma cerca:

- banconista;

- pizzaiolo/aiuto pizzaiolo;

- fattorino per consegne a domicilio (scooter/auto).



Ristorante in centro storico a Parma, cerca urgentemente cameriere/a di sala, bella presenza, max 29 anni.

Si richiede esperienza obbligatoria nel settore, diploma di maturità, buona conoscenza dei vini italiani ed esteri, disponibilità a lavorare in team e velocità di apprendimento.



Azienda artigiana con sede a Sissa Trecasali (PR) cerca impiegato/a full time.

Richiesti: diploma, esperienza in attività di ufficio, residenza in zona (Sissa Trecasali, Colorno, Roccabianca, San Secondo, Fontanellato, Torrile, Parma nord-ovest)



Agenzia in attività finanziaria cerca addetta/o al call-center.

Si richiede età max 28 anni e diploma di scuola superiore o laurea.

Si offre contratto di apprendistato.



Risto-pub a Parma cerca cameriere/a part-time, età max 29 anni (apprendistato).



Cercasi ragazzo/a con scooter o auto per consegne a domicilio a mezzogiorno o alla sera.



Studio ortodontico in provincia di Parma ricerca stagiste assistenti alla poltrona.



Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca autisti pat. C su Parma



Azienda ricerca impiegato tecnico commerciale da inserire nella sala mostra di piastrelle in ceramica e arredo bagno.



Azienda di Parma, occupata nella realizzazione di impianti e componenti di processo per l’industria farmaceutica, chimica e alimentare, ricerca un Ingegnere meccanico da inserire in organico.

La figura si occuperà di seguire e di redigere la documentazione per la validazione degli impianti.

Esperienza pregressa e capacità di progettare saranno considerati requisiti preferenziali.

Si richiede un’ottima conoscenza dei software di progettazione SolidWorks e Autocad 3D.



Storica realtà assicurativa parmigiana, è alla ricerca di 5 profili da inserire nella propria rete commerciale in qualità di consulenti assicurativi.

Nel contesto attuale il ruolo del consulente assicurativo ha assunto una grande rilevanza sociale, perché è colui che guida i propri clienti verso soluzioni mirate e personalizzate in tema di previdenza, di investimento e di tutela della persona, della famiglia e dell'attività.

MANSIONI

- Acquisizione di nuova clientela.

- Sviluppo del portafoglio.

- Assistenza ai clienti e costante analisi dei bisogni relativi alla previdenza/patrimonio.

REQUISITI

- Diploma/Laurea.

- Buone doti comunicative e relazionali.

- Leadership.

- Mentalità imprenditoriale.

- Capacità di lavorare per obiettivi.

- Ambizione, intraprendenza e dinamicità.

- Doti organizzative e commerciali indispensabili per la gestione della clientela.

- Automunito.

- Domicilio Parma e Provincia.

COSA OFFRIAMO

- Corso di formazione tecnico-commerciale finalizzato all’iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi).

- Affiancamento e formazione sul campo.

- Contributo di avviamento e provvigioni.

- Sistema incentivante volto a premiare sia le prestazioni dei singoli che quelle dei team.

- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante, che offre spazio alle ambizioni, premiando i risultati e la qualità del lavoro.

- Percorso di carriera meritocratico.



Società leader nel settore assicurativo, con l’obiettivo di potenziare la propria rete commerciale, ricerca e seleziona 4 professionisti per l’acquisizione e lo sviluppo di clienti potenziali e per poter dare risposte tempestive alle persone ed alle aziende sul territorio.

OFFRIAMO:

Possibilità di crearsi una posizione professionale riconosciuta;

- Corso di formazione finalizzato all’iscrizione al R.U.I. (registro unico Intermediari);

- Tutoraggio ed affiancamento sul campo;

- Concrete prospettive di crescita con piano di carriera personalizzato;

- Formazione continua;

- Possibilità di gestire portafoglio clienti;

- Rimborso spese, Provvigioni ed Incentivi crescenti commisurati al raggiungimento di obiettivi.

RICHIEDIAMO:

- Forte motivazione personale;

- Spiccato approccio commerciale e forte orientamento ai risultati;

- Predisposizione a lavorare in team;

- Ambizioni manageriali;

- Interesse sul tema Previdenziale;

- Dinamismo;

- Voglia di mettersi in gioco;

- Flessibilità, creatività, atteggiamento positivo;

- Diploma o Laurea;

- Automunito.

Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con fototessera e consenso privacy (D.Lgs. 196/2003).



Multinazionale con filiali in 70 paesi in tutto il mondo e operante nel settore della panificazione e della pasticceria che si rivolge agli utilizzatori professionali, seleziona VENDITORE - SETTORE ALIMENTARE zona MANTOVA, CREMONA E PARMA.

I professionisti inseriti si occuperanno della gestione e dello sviluppo del portfolio clienti, costituito da utilizzatori professionali, maestri panificatori e pasticceri. Attraverso un approccio tecnico e consulenziale sapranno consigliare il migliore mix di prodotto, servizio e tecnologia.

OFFRIAMO:

Fisso mensile ed interessante sistema provvigionale

Formazione altamente specializzata e affiancamento on the job per la consulenza di vendita e la pianificazione commerciale

Azienda storica, solida ed inserita in un mercato in continua crescita ed espansione

Ambiente dinamico, stimolante ed orientato al miglioramento continuo in termini organizzativi e in materia di certificazioni qualità

Strumenti aziendali di supporto all'attività commerciale

Concreta possibilità di crescita professionale

RICHIEDIAMO:

Pregressa esperienza in ambito vendite

Iscrizione Enasarco

Buona familiarità con le nuove tecnologie informatiche e abitudine all'utilizzo di sistemi di reporting (CRM)



Cercasi Educatore con esperienza anche minima in casi di disturbo dello spettro autistico in età adolescenziale. Si offre contratto part-time (5 ore al giorno, lun-ven).



Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo LAUREATO/A IN ECONOMIA per attivazione stage della durata di 6 mesi. La figura sarà di supporto al dipartimento Service and Aftermarket nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- Preparazione offerte ricambi e Service

- Inserimento offerte di vendita a gestionale

- Trasformazione offerte in ordini

- Gestione ordini di vendita

- Preparazione Ordini di Servizio

- Controllo ore e fatture

- Preparazione contratti per esterni

Requisiti richiesti:

- Laurea in Economia

- Conoscenza pacchetto Microsoft Office

- Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola

- Conoscenza base della contabilità

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali

- Capacità di gestione dei carichi di lavoro

È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.



Ristorante bio energetico di Parma, ricerca persona per consegna pasti a domicilio con bicicletta da trasporto (fornita dal datore di lavoro), dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30. Ideale per studenti universitari.

Regolare assunzione. Patente guida "B" obbligatoria.



Ristorante pizzeria in centro a Parma ricerca le seguenti figure:

1. cuoco/aiuto cuoco;

2. pizzaiolo/aiuto pizzaiolo;

3. speedy pizza (consegne a domicilio in scooter).



Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca tecnico programmatore PLC.

I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti:

- Pregressa esperienza nella mansione.

- Conoscenza HMI, PLC Siemens (eventualmente SCADA)

- Gestione del lavoro in autonomia

- Disponibilità a trasferte

- Conoscenza della lingua inglese

Orario: full time.



Azienda leader nella gestione dei sistemi informativi bancari - Prodotti Software/System Integration/Project Management; parte di un prestigioso Gruppo vanta tra i propri clienti i maggiori Istituti di Credito sul territorio italiano ed ha ottenuto, anno dopo anno, una crescita di fatturato costante.

Nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: SOFTWARE DEVELOPER

Selezioniamo brillanti neolaureati in discipline ad indirizzo tecnico/scientifico (Matematica, Informatica, Ingegneria informatica) per attività di sviluppo software da avviare ad un percorso professionale e formativo all’interno di SiGrade SpA.

REQUISITI

- conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione in ambiente open/web (Java, C, C++, etc.)

- passione per le nuove tecnologie

- gradita conoscenza della piattaforma .NET (in particolare del linguaggio di programmazione C#)

- gradita conoscenza della programmazione su sistemi centrali (in particolare del linguaggio Cobol)

- Interesse per la programmazione, attitudine all’analisi tecnica e/o funzionale, ambizione e motivazione alla crescita, buone capacità relazionali e di problem solving

Durante il percorso di inserimento sono previsti interventi formativi in aula e OTJ volti all’acquisizione di competenze in ambito informatico/bancario su specifiche tecnologie

L'azienda offre un ambiente giovane, dinamico con opportunità di crescita e formazione costanti oltre a interessanti percorsi retributivi e di carriera

Sede di lavoro: Parma (zona autostrada)

Gli interessati possono inviare la propria candidatura a job@sigrade.it

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.



Cercasi stagista per pianificazione finanziaria e controllo di gestione.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità.

Oggetto della mail indicare: Rif.0069



Cercasi 5/6 persone per servizio vendita panini/merende a ricreazione presso il bar dell'ITIS Leonardo Da Vinci di Parma. 1 ora al giorno, al mattino, dal lunedì al sabato.



Cercasi ragazzo/a per lavoro part-time di consegne a domicilio, ideale per studenti universitari. È richiesto l'uso dello scooter ed il possesso della patente B.

Turni a giorni alterni.

Cercasi a Fidenza (PR) saldo-carpentiere con le seguenti caratteristiche:

- provenienza dai settori di costruzione in acciaio inox, preferibilmente alimentare o farmaceutico;

- conoscenza del disegno meccanico;

- capacità di saldatura a TIG e ripristino della finitura superficiale;

- capacità di relazionarsi in un lavoro di gruppo.

Torneria cerca personale per potenziamento proprio organico (CNC).