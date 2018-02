35 nuove offerte di lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

ANNUNCI AGENZIE



MONTATORE MECCANICO

Per Azienda cliente del territorio si ricercano Montatori Meccanici.

Si richiede una qualifica come Perito Meccanico, con pregressa esperienza all'interno di aziende strutturate; in particolar modo

sono richieste la capacità di lettura del Disegno Meccanico e competenze in ambito oleodinamico.

Disponibilità a lavorare su turni, e in team. Possibilità di effettuare frequenti trasferte, sia nazionali che internazionali. Automuniti.

Orario di lavoro FULL TIME. Si offre inziale contratto di somministrazione scopo assunzione.

Luogo di lavoro: Fidenza



DISEGNATORE MECCANICO

Per Azienda cliente del territorio ricerchiamo un Disegnatore Meccanico.

La risorsa ideale deve avere maturato esperienza nella Progettazione e nel Disegno Meccanico, e avere passione per il

settore. Si richiede dunque ottima capacità di utilizzo dei programmi CAD 2D e 3D; è gradita la conoscenza delle macchine

CNC.

Studi minimi: diploma come Perito Meccanico. Automunita/o.

Orario di lavoro FULL TIME. Si offre inziale contratto di somministrazione scopo assunzione.

Luogo di lavoro: Fidenza.



CONDUTTORE DI LINEA ALIMENTARE

Per importante realtà alimentare in zona Fornovo, ricerchiamo dei CONDUTTORI DI LINEA per la produzione alimentare.

La risorsa ideale ha già maturato almeno 2 anni di esperienza in una produzione alimentare in qualità di conduttore, è

automunita, in possesso di diploma di maturità o laurea ed è disponibile a lavorare sui 3 turni, anche nei weekend.

REQUISITI: capacità di avviamento e conduzione delle macchine, capacità di organizzazione e gestione della produzione, controllo qualità del prodotto.

Completano il profilo la flessibilità, proattività e la capacità di lavorare in team.

Si offre inziale contratto di somministrazione scopo assunzione.

Luogo di lavoro: FORNOVO DI TARO



OPERAI/E PER CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE SCOPO ASSUNZIONE

Per importante Azienda cliente del settore alimentare, ricerchiamo ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO.

La risorsa ideale è in possesso di diploma, automunita, disponibile a lavorare sui 3 turni ed ha maturato almeno 2 anni di esperienza nel confezionamento all’interno di un'azienda alimentare.

Completano il profilo la massima serietà, disponibilità e flessibilità.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato.

Luogo di lavoro: PARMA



CUSTOMER CONTROLLER AREA FINANCE

Per importante Azienda cliente di Parma, ricerchiamo un CUSTOMER CONTROLLER che dovrà svolgere attività di supporto al business tramite attività di reporting e analisi di mercato con focus sulla GDO.

REQUISITI RICHIESTI:

- esperienza in ambito Finance di almeno 6-12 mesi

- laurea in materie economiche

- buona conoscenza della lingua inglese - proattività e curiosità

- buone doti relazionali

Si offre iniziale contratto di sostituzione maternità.

Luogo di lavoro: Parma



ANNUNCI PRIVATI

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca tecnici elettricisti, cablatori bordo macchina, esperti.

I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti

_ Pregressa esperienza nel settore imbottigliamento.

_ Gestione del lavoro in autonomia

Richiesta disponibilità a lavorare in cantieri esterni e/o ad effettuare eventuali trasferte.

Si offre:

_ Tipo Contratto: tempo determinato

_ Orario: Full time



Azienda metalmeccanica ricerca un meccanico industriale esperto.

Richiesta pregressa esperienza in montaggio e manutenzione di macchinari industriali.

Indispensabile disponibilità a trasferte e lavoro in cantieri esterni.



Agenzia in attività finanziaria ricerca diplomati o laureati, anche prima esperienza, da avviare alla carriera di agente.

Si richiede:

- voglia di intraprendere una carriera da libero professionista;

- dinamicità, entusiasmo e ambizione professionale;

- predisposizione al lavoro per obiettivi e capacità negoziali.

Si offre:

- sistema di provvigioni, incentivi mensili e premi annuali di sicuro interesse;

- possibilità di avere alle spalle un gruppo serio, strutturato e professionale;

- formazione tecnica e commerciale continua con progetto strutturato;

- programma di inserimento con contributi mensili a raggiungimento obiettivi;

- portafoglio clienti attivo;

- possibilità di crescita professionale.



Azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella locazione di immobili residenziali e commerciali cerca una figura da inserire come agente immobiliare per il potenziamento della propria struttura.

Cerchiamo persone motivate, dinamiche ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e relazionale, con buone abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro. Il nostro candidato ideale deve essere determinato nel raggiungimento degli obiettivi e il suo atteggiamento deve essere orientato alle soluzioni piuttosto che ai problemi. Serietà, costanza, orientamento al lavoro in team e capacità di operare in maniera autonoma, sono le caratteristiche che completano il profilo.

Si cercano candidati automuniti e in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.

Si offre:

- Formazione professionale e affiancamento.

- Inserimento in una realtà giovane, dinamica e in forte espansione.

- Interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi concordati.

- Assistenza ed esperienza decennale dei soci.

- Opportunità di auto-realizzazione personale ed economica

- Zona in esclusiva con trattamento provvigionale di sicuro interesse

Obiettivo: aprire la tua agenzia.

Sede di lavoro: Parma e provincia

La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77)



Azienda cerca magazziniere colorista per prodotti serigrafici. Il dipendente si occuperà di movimentazione merci, imballo prodotti, spedizioni, uso carrello elevatore.

Nello specifico, la posizione prevede la preparazione di miscele di colori e il maneggio di prodotti chimici; pertanto costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore chimico o serigrafico.

La zona di lavoro è Fidenza (PR).



Per Agenzia di Parma selezioniamo un/a impiegato/a assicurativo/a.

La risorsa si andrà ad inserire in una realtà giovane e dinamica come supporto all'apertura delle pratiche RCA e alla gestione dei sinistri.

Completano il profilo buone doti relazionali, ottime capacità organizzative e precisione sul lavoro.

Livello contrattuale e trattative economiche da valutare in base alle competenze ed esperienze maturate del candidato/a prescelto/a.



Agenzia di Parma ricerca candidati da avviare all’attività di intermediari assicurativi a cui offrire percorso di carriera strutturato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Si richiede diploma o laurea, ottime capacità relazionali e di lavoro in team.

È previsto corso di formazione in aula e training on the job.

Sede di lavoro: Parma e provincia.



Si ricerca personale in possesso di qualifica OSS (Operatore Socio Sanitario) da inserire presso propri servizi di assistenza domiciliare di Parma.



Cercasi addetto/a gelateria, contratto a chiamata, orario domenicale dalle 13.00 alle 20.00 (3 domeniche al mese), preferibilmente con esperienza. Ricerca urgente.



Gruppo leader da 10 anni nel settore immobiliare di Parma seleziona 3 candidati per il ruolo di responsabile di agenzia.

Si offre formazione continua con l'affiancamento di un tutor per apprendere il metodo lavorativo.

Si richiede diploma di scuola media superiore, patente B, età indicativa 25-45 anni.



Pizzeria da asporto in centro a Parma cerca fattorino per consegne a domicilio in scooter.

È necessario che i candidati sappiano guidare uno scooter 50 cc.



Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca account commerciale\ agente pubblicitario per importante testata nazionale. Compenso a provvigioni con ottime condizioni di guadagno.

Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali.



In un’ottica di implementazione della Direzione di Stabilimento ricerchiamo un MANUTENTORE MECCANICO che, rispondendo al Responsabile della Manutenzione, svolgerà le seguenti attività:

• Effettuare la manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria degli impianti e dei servizi di stabilimento;

• Realizzare gli interventi per il corretto andamento delle linee di produzione;

• Formare il personale preposto sul corretto funzionamento delle macchine e conduzione degli impianti;

• Redigere i rapporti di intervento o di incidenti.

REQUISITI:

Il candidato ideale è un perito meccanico con almeno 5 anni di esperienza in manutenzione meccanica di linee produttive per l’industria alimentare.

Sono richieste una buona conoscenza della logica di funzionamento degli impianti e dei principali processi produttivi; ottime tecniche di ascolto ed esame visivo delle macchine per l'individuazione delle anomalie di funzionamento; capacità e predisposizione all’utilizzo di saldatrici, di strumenti di lavoro e di misurazione.

Completano il profilo un’elevata affidabilità, precisione, analisi e sintesi, ottima capacità di gestione del tempo e delle priorità, apertura mentale e predisposizione al lavoro di squadra.

Sede di lavoro: Montechiarugolo, PR

La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77)



Per affrontare un nuovo ciclo di investimenti e di crescita all’interno del Plant Produttivo di Parma oggi ricerchiamo: MANUTENTORE ELETTRICO-ELETTRONICO

Il candidato ideale è un perito informatico o elettronico con cinque anni di esperienza nei ruoli di elettricista/elettronico all’interno di aziende di produzione industriali.

Si richiedono, esperienza di manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria; ottima capacità di lettura schemi elettrici e diagnostica dei guasti; competenza nel cablaggio di quadri elettrici e bordo macchina; buone conoscenze elettroniche, elettromeccaniche e di PLC;

Completano il profilo la predisposizione al lavoro di gruppo, precisione e disponibilità a lavorare su turni.

Sede di lavoro: Montechiarugolo, PARMA

La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77)



Pub è alla ricerca di personale di sala, lavoro notturno e nei fine settimana.

Si cercano persone solari, dinamiche e di bella presenza.



Società operante nel settore della consulenza in materia di Sicurezza, Ambiente e Qualità, cerca una figura di consulente da inserire nel proprio organico nel settore QUALITÀ (dovrà conoscere la normativa di riferimento, i sistemi di gestione ambientale, 9001:2015, 18001 e 14001) ed AMBIENTE. Il candidato dovrà avere una formazione compatibile con quanto richiesto, una buona capacità comunicativa, autonomia, e disponibilità all’apprendimento; richiesta patente B - automunito. Richiesta esperienza > 3 anni nel settore e residenza a Parma o zonelimitrofe.

Si seleziona un PROGRAMMATORE PLC TRASFERTISTA da inserire nell'organico aziendale. La persona si occuperà della programmazione PLC Siemens/allen bradley di commesse di grande e piccola entità.

Si richiede:

· Diploma o laurea triennale ad indirizzo elettrico/elettronico/elettrotecnico/informatico;

· Preferibile pregressa esperienza di 1 anno come programmatore plc (si valutano anche candidati alla prima esperienza ma con spiccate doti e voglia di fare il programmatore plc);

· Buone conoscenze informatiche in mondo particolare di: Siemens e Allen_Bradley;

. Buona conoscenza lingua inglese

· Disponibilità ad effettuare trasferte

Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere nel sito l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003).



Si seleziona MAGAZZINIERE per azienda cliente.

La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione preferibilmente all’interno di Aziende strutturate ed è in possesso del patentino per l’utilizzo del muletto. Dovrà occuparsi del prelievo dei prodotti, eseguire attività di carico-scarico della merce e stoccaggio della stessa, picking,controllando la corrispondenza documentale.

Si valutano anche candidati alla prima esperienza ma con spiccate doti e voglia di fare

Disponibilità a lavoro full time

Sede di lavoro: Montecchio Emilia

Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere nel sito l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003).



Studio dentistico a Noceto (PR) ricerca assistente alla poltrona.



Agenzia cerca due figure dai 24 ai 35 anni fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo.

Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, possibilità di fare carriera all’interno dell’azienda.



Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca la figura di un: TORNITORE CNC

Si richiedono:

- esperienza anche breve nella conduzione di macchine automatiche

- conoscenza dei princiapli strumenti di lavoro tradizionale

- ottima conoscenza del disegno meccanico

- disponibilità immediata

Si offre contratto iniziale a tempo determinato



Per ampliamento organico, ricerchiamo 1 saldocarpentiere esperto.

Il candidato ideale ha esperienza nella saldatura a TIG, ottima lettura ed interpretazione del disegno tecnico, esperienza in assiemaggio e puntatura dei pezzi e utilizzo dei macchinari da officina.

Sede di lavoro: provincia di Parma.

Disponibilità immediata.



Cercasi progettista/programmatore “Internet of Things”.

Cerchiamo un lavoratore con conoscenza ottima di tecnologie meccatroniche (in particolare Arduino e Raspberry) che conosca il mondo di stampa 3D e che abbia una spiccata propensione per le novità. Sarà indispensabile la capacità di lavorare a obiettivi e il rispetto delle consegne decise.

Orario di lavoro flessibile. Possibilità di lavoro autonomo (da concordare).



Azienda assume 2 apprendisti e 2 operai da inserire nel proprio organico con mansione di tornitore CNC - fresatore CNC.

Cercasi parrucchiera/e qualificata/o. Assunzione immediata, contratto full-time.

Sede di lavoro: Felino (PR).



Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca autisti pat. C+CQC su Parma e Piacenza.



Ristorante in pieno Centro a Parma, cerca con urgenza cameriere/a apprendista part-time dal martedì al sabato compresi. Richiesta minima esperienza.

Indispensabile conoscenza buona della lingua Inglese e avrà caratteristiche di preferenza anche la conoscenza del Francese. Età massima 29 anni.

Si offre contratto di Apprendistato dopo periodo di prova.



Ristorante in pieno Centro a Parma, cerca con urgenza cameriere/a a chiamata.

Richiesta esperienza.

Preferibilmente conoscenza della lingua Inglese e avrà caratteristiche di preferenza anche la conoscenza del Francese. Si offre contratto a chiamata.



Studio tecnico con sede a Parma seleziona giovani candidati ambosessi per eventuale collaborazione professionale.

Si richiede figura professionale abilitata alla professione di Geometra, Ingegnere, Architetto, con minima esperienza nel settore per lo svolgimento di mansioni tecniche sia da ufficio che di controllo in cantiere anche sotto l'aspetto sicurezza.

Sono richiesti massima serietà, capacità a lavorare sia in affiancamento che in autonomia.

Richiesto l'utilizzo dei principali software di settore (CAD, Pacchetto Office, etc.).



Ristorante elegante in Parma è alla ricerca di un lavapiatti da assumere con contratto full time.

La mansione richiede forza fisica e si svolge sia sul turno mattutino che serale. È requisito indispensabili essere automunito poiché non arrivano autobus nella zona.

Verrà privilegiato chi possiede esperienze pregressa nella stessa mansione.