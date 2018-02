Reggio Emilia, Walvoil assumerà 60 giovani precari

Alla Walvoil di Reggio Emilia, la seconda più grande azienda metalmeccanica della provincia con oltre 900 dipendenti, 60 lavoratori interinali saranno presto stabilizzati (20 da quest’anno), l’orario di lavoro verrà ridotto e sarà obbligatorio pagare con un salario dignitoso anche i lavoratori delle coop in appalto. Lo riportano Gazzetta di Reggio e Resto del Carlino.

L’accordo con Fiom e Uilm prevede anche 8.000 euro di premio di risultato nei prossimi quattro anni, con un anticipo annuo di mille euro e un aumento strutturale che, a regime, sarà di circa 700 euro annui grazie ad una nuova indennità oraria. Il patto è stato siglato con l’azienda di prodotti oleodinamici fondata da Ivano Corghi (192 milioni di ricavi nel 2016 e un utile di 22 milioni), passata nel 2015 sotto l’egida dell’Interpump di Fulvio Montipò, che ha creato un polo reggiano dell’oleodinamica in tempi di cessioni a gruppi esteri.

Walvoil si assicura dunque continuità produttiva di qualità stabilizzando 60 operai, buona parte giovani, al termine del contratto interinale. L’accordo è stato votato a larghissima maggioranza dai lavoratori che, con 717 voti favorevoli (circa il 93%), hanno approvato l’ipotesi di accordo raggiunta dopo quasi nove mesi di trattativa. «Togliere sessanta ragazzi dall’incertezza lavorativa è per noi il cuore del contratto - dicono Simone Vecchi (Fiom Cgil) e Jacopo Scialla (Uilm Uil) - E' un risultato significativo in questi anni post Jobs act, dove la precarietà non fa che aumentare. Abbiamo ottenuto anche una riduzione oraria annua di 24 ore a carico dell’impresa, perchè gli aumenti di produttività devono anche potersi trasformare in riduzioni di orario per i dipendenti. Con il nuovo accordo i lavoratori usciranno dieci minuti prima dal lavoro ogni giorno o, per i turnisti, guadagneranno tre giornate aggiuntive di permesso all’anno rispetto al contratto precedente. L’accordo si è chiuso senza scioperi e, per la prima volta, alla Walvoil l'accordo norma anche le condizioni dei lavoratori degli appalti: non si potrà andare sotto i minimi tabellari, garantendo un reddito dignitoso anche ai lavoratori delle coop».