20 offerte per chi cerca lavoro

1 RESPONSABILE RISTORAZIONE

Azienda italiana attiva nella ristorazione commerciale, cerca Responsabile Ristorazione con esperienza di almeno 2 o 3 anni nel ruolo e solida cultura di base (diploma di scuola alberghiera / laurea in discipline gastronomiche o economiche) La figura nel ruolo si occuperà degli ordini di acquisto del locale, della gestione ricezione merci e stoccaggio, dell’analisti del PMIX del punto vendita. Svolgerà l’analisi del food e del labour cost, gestirà i turni del personale e supervisionerà le attività di cucina, cassa, aperture e chiusure fiscali e sui versamenti. Dovrà garantire gli standard di servizio e di immagine del punto vendita. Verificherà la corretta applicazione del piano HACCP e delle norme antinfortunistiche, con particolare riguardo all’utilizzo dei DPI e delle attrezzature. Il candidato ideale ha una forte predisposizione all’apprendimento. Sono considerati indispensabili doti di leadership, sensibilità commerciale, attitudine alla gestione a 360° di un locale, passione per la ristorazione, estrema attenzione al cliente, team working, gestione dello stress.

Sede di lavoro: Parma

2 ACCOUNT COMMERCIALE AREA PARMA

Agenzia per il lavoro in fase di espansione e consolidamento sul territorio nazionale, cerca Account Commerciale per lo sviluppo commerciale della zona di competenza tramite contatti, visite, presentazione dei servizi e gestione delle trattative per l’acquisizione di nuovi clienti. Il candidato ideale possiede esperienza di vendita di servizi, preferibilmente nel settore della somministrazione del lavoro. Sono considerati requisiti fondamentali: spirito di iniziativa, deciso orientamento ai risultati, facilità di relazione, naturale predisposizione al lavoro di squadra, solide motivazioni ad operare in questo settore.

Sede di lavoro: Parma

3 STORE MANAGER FASHION LUXURY

Realtà monobrand di abbigliamento femminile lusso cerca Store Manager Nel Retail Fashion Luxury da inserire presso la boutique di Parma centro città. La figura inserita nel ruolo riporterà direttamente alla District Manager e sarà responsabile dell’efficiente gestione a 360° del punto vendita sia in termini di attività di negozio sia del personale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di vendita (quantitativi e qualitativi, individuali e di team). Il candidato ideale ha maturato una solida esperienza nel settore del ready to wear fashion abbigliamento donna come Store Manager; dimostra ottime capacità organizzative, orientamento al risultato e un'attenzione particolare ed accurato al servizio clienti. Ha una buona conoscenza dei tessuti e ottime capacità di fidelizzazione del cliente. Spirito intraprendente e doti manageriali completano il profilo. Imprescindibile è un’ottima capacità di lavorare in squadra e doti di leadership.

Sede di lavoro: centro città Parma

4 WEB DEVELOPER

Azienda di Servizi di Parma cerca 1 Web Developer per la progettazione di siti web dal punto di vista funzionale scegliendo la tecnologia più adatta in termini di costi, efficienza e affidabilità; programmare le funzionalità necessarie; eseguire test e simulazioni; offrire consulenza nel medio-lungo periodo per eventuali aggiornamenti ed integrazioni. Tra i requisiti, è fondamentale la conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione (C, C++, Java, Visual Basic, HTML, XHTML, XML, JSP, ASP, PHP, Perl, CGI, SQL, ecc.) e delle basi di DBMS (Data Base Management System) e di Web Security (S/MIME, PGP e SSL: protocolli sicuri di posta elettronica e accesso a Internet). Il candidato ideale ha preferibilmente maturato un’esperienza di almeno 2 anni nel medesimo ruolo.

Luogo di lavoro: Parma

5 ADDETTO BUSTE PAGA

Azienda di servizi cerca persona con esperienza nel ruolo per l’incarico di addetto elaborazione buste paga. La figura nel ruolo gestirà gli adempimenti fiscali, controllerà le presenze o le assenze del personale, gestirà contributi, ferie e straordinari, elaborerà buste paga, archivierà dati e documenti, predisporrà la modulistica interna, aggiornerà banche dati sul personale.

Luogo di lavoro: Parma

6 BACK OFFICE AMMINISTRATIVO

Realtà Finanziaria cerca un Back Office Amministrativo per la gestione delle attività di riconciliazioni Cash, anagrafica clienti, capital gain, dividendi, contabilità titoli, verifica fatture dei fornitori, controllo incassi giornalieri, piccola contabilità. La risorsa ideale ha maturato conoscenza dei sistemi informativi finanziari e dei prodotti finanziari dei mercati di riferimento, possiede ottime doti analitiche, precisione, ottima conoscenza del pacchetto Office e buone capacità organizzative

Sede di lavoro: Parma

7 SOCIAL MEDIA MANAGER

Azienda di Servizi cerca 1 Social Media Manager con esperienza di almeno tre anni nel ruolo, per lo sviluppò delle strategie per migliorare la visibilità social dei clienti, valutando obiettivi e budget specifici; gestire operativamente i principali canali social, ideando e condividendo costantemente il piano editoriale.

Sede di lavoro: Parma

8 IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO CON TEDESCO

Azienda di Parma specializzata nella Consulenza e Sviluppo Commerciale in Italia e all'Estero, ricerca per ampliamento dell'organico interno 1 Impiegato Back Office Commerciale con conoscenza del Tedesco. La risorsa si occuperà dell'attività di scouting vs mercati esteri, con l'obiettivo di individuare distributori, importatori e reti di vendita, per potenziare o sviluppare il business dei nostri clienti nei paesi di interesse. Il candidato ideale è una persona dinamica, propositiva, con un’esperienza pregressa in uffici commerciali, abituata al contatto telefonico verso clienti prospect, metodiche e puntuali. Completa il profilo una buona conoscenza degli strumenti informatici (Excel in modo particolare). Rappresenta un requisito fondamentale l'ottima conoscenza delle lingue Inglese e Tedesco.

Zona di lavoro: Parma

9 SVILUPPATORE SOFTWARE SENIOR

Azienda di automazione industriale appartenente ad un importante Gruppo multinazionale, leader nella progettazione e vendita di impianti per l’industria del beverage, nell’ottica di un ampliamento e qualificazione della propria struttura, ricerca uno Sviluppatore Software Senior che, riportando direttamente al Responsabile Global Automation e raccordandosi circa i progetti e le attività da intraprendere, garantisca la corretta programmazione del software per l’automazione delle macchine/impianti; lo sviluppo di librerie di funzione per controlli automatici; ne esegua la validazione e collaudo. Il candidato ideale possiede diploma o laurea ad indirizzo tecnico, preferibilmente laurea in Automazione /Informatica o diploma di Programmatore Informatico ed ha una buona esperienza, con almeno 3/4 anni nel medesimo ruolo, all’interno di aziende metalmeccaniche. Il candidato ideale possiede inoltre un’approfondita conoscenza dei linguaggi di programmazione (es. Twincat Beckhoff e Siemens Step 7), ha una buona conoscenza di bus di campo (etherCAT, PROFIBUS/PROFINET) ed e della lingua inglese.

Sede di lavoro: provincia di Parma

10 SALES MANAGER

Azienda di automazione industriale appartenente ad un importante Gruppo multinazionale, leader nella progettazione e vendita di impianti per l’industria del beverage, cerca SENIOR MANAGER con almeno 10 anni nel ruolo che, riportando al Direttore della Business Unit e raccordandosi circa i progetti e le attività da intraprendere, assicuri il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e redditività attraverso lo sviluppo e la soddisfazione dei clienti nell’area geografica di competenza. In particolare la figura nel ruolo dovrà gestire integralmente la relazione con il cliente, anche attraverso visite ed azioni volte al consolidamento e allo sviluppo dei rapporti commerciali; collaborare con gli Account per la preparazione delle offerte commerciali e definire i termini di negoziazione in accordi con le direttive aziendali. Inoltre raccoglierà, analizzerà e fornirà informazioni relative all’andamento del mercato per contribuire al miglioramento della strategia commerciale. Tra le sue responsabilità vi sarà inoltre quella di coordinare la vendita delle linee della propria business unit e contribuire attivamente alla preparazione del Product Plan Development. Infine il Senior sales manager esplora nuove opportunità di business nel rispetto delle strategie aziendali.

Titolo di studio richiesto: diploma o laurea ad indirizzo tecnico (meccanico o elettrico o elettronico). La figura ricerca possiede un’ottima esperienza all’interno di aziende strutturate e organizzate a respiro internazionale del settore merceologico macchinari complessi/sistemi per l’industria b2b. Il candidato ideale conosce perfettamente il mercato di riferimento ed ha competenze tecniche, meccaniche e/o elettroniche, di automazione e di plastic packaging; inoltre conosce bene gli strumenti finanziari per la gestione ed applicazione dei contratti commerciali. Tra i requisiti inoltre, l’uso del pacchetto office e la conoscenza ad un livello fluente della lingua inglese Completano il profilo, professionalità ed etica, ottime doti di interrelazione personale, negoziazione, capacità di analisi, pianificazione ed organizzazione, buona capacità decisionale e forte orientamento agli obiettivi.

Sede di lavoro: provincia di Parma



11 SUPPLY CHAIN

Azienda cerca figura con esperienza maturata nella programmazione ed organizzazione della produzione e degli acquisti ed avere esperienza nella gestione delle risorse da inserire nel ruolo di Supply Chain affinché diventi promotore di cambiamenti di metodo e cultura. Si richiede laurea in Ingegneria Gestionale o materie economiche e buona conoscenza della lingua inglese.

Luogo di lavoro: zona nord di Parma

12 WEB DEVELOPER UX/UI

Realtà produttiva in forte espansione cerca laureato/a in Ingegneria Informatica o affini per il ruolo di Web Developer UX/UI. Il candidato ideale ha almeno 2 o 3 anni di esperienza nel ruolo e verrà inserito con l’incarico di sviluppare il web front-end, il sito istituzionale e le piattaforme e-commerce. In particolare alla figura inserita verrà richiesto di sviluppare le grafiche e coordinare i System Integrator per lo sviluppo UX e UI e ridisegno UX e UI secondo le linee guida SFCC; curare le attività di Debugging; sviluppare la Web design e relativa implementazione HTML; implementare Special Project e migliorare i progetti in corso; monitorare le prestazioni del sito. Il candidato ideale possiede un’ottima padronanza di HTML5, JSON, Javascript e CSS, sa perfettamente gestire e mantenere il website e le piattaforma e-commerce; ha esperienza in design UX/UI. La conoscenza di Salesforce e di Magento Enterprise costituiscono titolo preferenziale. Completano il profilo la conoscenza professionale della lingua inglese.

Sede di lavoro: Provincia di Parma

13 OPERATIONS FRIGORISTA

Azienda operante nel settore della refrigerazione cerca un Frigorista, diplomato tecnico con esperienza maturata come tecnico specializzato in in manutenzioni e riparazioni su macchine e impianti di refrigerazione, scongelamento e conservazione alimenti. Si richiede il possesso di patentino F-Gas.

Sede di lavoro: Parma

14 TECNICO INFORMATICO PR

Azienda indipendente di ingegneria e servizi nel settore ICT, per importante progetto in ambito bancario cerca 10 persone con profilo di Tecnico Informatico per attività di staging di postazioni di lavoro desktop/laptop; caricamento immagini SW e successiva configurazione; sostituzione postazioni di lavoro obsolete; installazione periferiche e supporto telefonico e on site all'utenza cliente. Si richiede possesso di titolo di studio: diploma o laurea in discipline tecniche; almeno tre anni di esperienza in ruoli analoghi e una buona conoscenza della lingua inglese parlata o scritta. Si ricercano profili con competenze tecniche client su sistemi operativi Windows 7 e Windows 10 e in generale di operare su sistemi Windows (Excel, Word, sistemi web), con esperienza nella installazione di sistemi operativi e periferiche in ambiente Windows. Completano il profilo la capacità di lavorare sottopressione e di relazionarsi con personale di altro profilo dell’azienda cliente. Il candidato ideale è preciso, puntale e rispetta le procedure, ha un’ottima predisposizione al problem solving ed è in grado di organizzare in autonomia il proprio tempo, flessibile e affidabile, sa lavorare in squadra.

Sede di lavoro: Parma.

15 FARMACISTA

Azienda operante nel settore sanitario cerca farmacista con esperienza pregressa e laurea in Farmacia.

Zona di lavoro: PARMA.

16 SALES ENGINEER ITALIA/ SUD EUROPA

Azienda multinazionale leader nel settore dell'automazione industriale cerca figura con esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo all’interno di contesti internazionali e preferibilmente nel settore beverage / packaging industry da inserire con l’incarico di Sales Engineer Italia/Sud Europa per la promozione dei prodotti e servizi GEBO CERMEX. In particolare il ruolo prevede la responsabilità di mantenere e sviluppare le relazioni con i clienti nuovi e attuali, monitorare il mercato e gestire l’intero processo di vendita. Il candidato ideale possiede una laurea triennale o specialistica in ambito Tecnico/ Ingegneristico con precedente esperienza nel settore automazione industriale. Requisito fondamentale è la conoscenza di un ottimo livello della lingua inglese. Sarà considerato un plus la conoscenza della lingua francese. Completano il ruolo ottime capacità comunicative, di convincimento e di networking, proattività, forte orientamento al cliente, abilità nell’interfacciarsi con diversi livelli gerarchici incluso il top management, ampia disponibilità a viaggiare in Italia e in Europa.

Sede di lavoro: Parma

17 QA & RA MEDICALE

Azienda operante nello sviluppo e commercializzazione di dispositivi medici altamente tecnologici cerca figura per il ruolo di QA & RA Medicale per la supervisione nella gestione del sistema di qualità sui dispositivi medicali avendo cura di strutturare il Dipartimento di Qualità interno. In particolare, la risorsa inserita nel ruolo, avrà il compito di seguire le attività di compliance alle normative, le regole e gli standard nell’ambito MD; la redazione di fascicoli tecnici; la preparazione di procedure dedicate; le sottomissioni agli enti notificati e la gestione dei rapporti con questi ultimi; la preparazione e partecipazione a ispezioni di enti regolatori. Si richiede esperienza in attività di Quality Assurance e Regulatory Affairs in aziende del settore biomedicale/medical devices. Il candidato deve conoscere il sistema di gestione per la qualità relativa ai dispositivi biomedicali/medical devices avere una buona conoscenza della lingua inglese.

Zona di lavoro: provincia di Parma

18 PROGETTISTA MECCANICO

Azienda cerca diplomato in Meccanica o Laureato in Ingegneria con esperienza in ufficio tecnico in qualità di progettista ed una buona predisposizione a lavorare in team. La figura inserita si occuperà dello sviluppo di nuovi progetti secondo le esigenze dei clienti: disegni, distinte, gestirà tempi e costi, interfacciandosi con i reparti di sede coinvolti nei progetti. Completa il profilo la conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Langhirano (PR)

19 RETTIFICATORE

Azienda cerca esperto, con almeno 5 anni di esperienza maturata su rettifiche manuali e a CNC, per la Produzione la responsabilità diretta della rettifica in tondo su macchine per la rettifica manuale o CNC.

Si richiede l’ottima conoscenza del disegno meccanico e sue specifiche; la buona capacità di utilizzo degli strumenti di misura, buona manualità.

Luogo di lavoro: Alberi di Vigatto (PR)



20 DIRETTORE OPERATIONS ESTERO

Gruppo operante nel settore dei servizi integrati rivolti alla Sanità, nell’ambito di un potenziamento della propria struttura organizzativa cerca figura che ricopra la posizione di Direttore Operations Delle Partecipazioni Estere. Nel ruolo, la risorsa risponderà direttamente al CEO per garantire il coordinamento ed il controllo dello sviluppo delle attività operative della società all’estero. In particolare avrà la responsabilità della implementazione tecnico-organizzativa-gestionale e produttiva degli standard di lavoro e delle policy della Capogruppo in tutti i paesi esteri in cui l’azienda ha già società controllate-partecipate ed in tutte le nuove aree di sviluppo. A contatto con le JV o consociate estere, si relazionerà a tutti i livelli: con i CEO/Comitati di Direzione locali per tematiche di budgeting, gestione e sviluppo del business, e per le scelte di investimento più rilevanti; con i responsabili tecnici e di produzione per la standardizzazione di metodi e processi, progetti di industrializzazione e miglioramento continuo; con le posizioni organizzative di staff locali per l’adozione di policy ed impostazione di corretti flussi informativi verso la casa madre. Le due competenze chiave richieste sono in area gestione operations e la capacità di lavorare a contatto con mercati e culture estere. Il candidato ideale maturato una solida e comprovata esperienza di lavoro in ambito tecnico/produttivo (es. plant manager, operations manager, direttore industriale, ecc) che includa progetti e gestione di siti in paesi esteri. L’ottima conoscenza dell’inglese è requisito assolutamente indispensabile, la laurea in ingegneria un plus.

Sede di lavoro: Provincia di Parma

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.