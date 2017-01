Controllo di vicinato: il progetto si rafforza

LESIGNANO

Un consiglio comunale finalmente al completo, e non mutilato dall’influenza come era stato l’ultimo del 2016, ha approvato il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione (Dup) per il prossimo triennio a Lesignano: i due importanti punti erano all’ordine del giorno dell’ultima seduta dell’anno scorso, ma vista l’assenza di metà della maggioranza il consiglio aveva deciso di rimandare bilancio e Dup alla prima seduta dell’anno nuovo.

Le principali modifiche apportate al Dup per l’anno 2017 sono state presentate al Consiglio dall’assessore Marianna Fontana: tra i punti principali il consolidamento del progetto “Controllo di vicinato” per quanto riguarda la sicurezza; per la cultura la promozione della collezione etnografica di monsignor Enrico Dall’Olio, anche in collaborazione con le scuole; l’avvio del laboratorio sociale Arti e mestieri di Asp nelle ex terme di Lesignano, i cui lavori di recupero dovrebbero essere conclusi entro il primo semestre del 2017; maggiore collaborazione a livello distrettuale per promuovere nuove iniziative giovanili e sportive.

Il Dup 2017-2019 è stato approvato dal consiglio con l’astensione del gruppo di minoranza “Per Lesignano noi ci siamo”: il capogruppo Francesco Agnetti ha infatti invitato l’amministrazione a una maggiore attenzione e aiuto all’ottimizzazione nei confronti dell’Agricoltura, settore vitale per il territorio quanto in un periodo di forti cambiamenti, tra nuove filiere e nuove tecnologie.

Il bilancio di previsione 2017 è stato illustrato dall’assessore al bilancio Andrea Borchini, che ha sottolineato come siano previsti 800.000 euro di investimenti sul territorio. Le spese maggiori per l’ente rimangono quelle per l’acquisto di beni e servizi, che si mantengono invariati offrendo una copertura di servizi da parte dell’amministrazione del 73% per cittadino. A fronte di questo, ha aggiunto l’assessore, è importante constatare che non si è andati ad influire sulle tasse, le cui tariffe rimangono invariate: unica eccezione sarà il costo dei servizi cimiteriali, a fronte del quale, tuttavia, è prevista una diminuzione della tariffa sui rifiuti Tari. Per quanto riguarda l’indebitamento del Comune, attestato al 4,77% contro un limite massimo del 10%, Borchini ha evidenziato come si rimanga in un trend di calo dell’indebitamento dal 2011 ad ora. Nonostante un generale apprezzamento dichiarato per il bilancio nei suoi aspetti tecnici, l’approvazione è passata in Consiglio con l’astensione del gruppo “Lesignano civica” e il voto contrario di “Per Lesignano noi ci siamo”. Diego Cauzzi di “Lesignano civica” ha voluto così mantenere alta l’attenzione a un miglioramento della qualità dei servizi offerti, una spinta costante a non rimanere bloccati nella conservazione di uno status quo. Agnetti di “Per Lesignano noi ci siamo” si è detto fiducioso nell’amministrazione per quanto riguarda il funzionamento del bilancio, dando al proprio voto contrario con una motivazione politica: è necessario, per il consigliere, uno sforzo maggiore nell’attirare l’attenzione degli organi amministrativi maggiori e anche dei partiti, perché promuovano effettivi miglioramenti sul territorio.