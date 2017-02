«Volley Insieme», lo sport che unisce

Tre squadre, e un’unica grande passione: quella di stare insieme e divertirsi sotto rete, senza barriere di alcun tipo. Promette di essere un’altra bella mattinata di sport e condivisione la terza edizione di “Volley Insieme”, torneo amichevole di pallavolo con protagonisti atleti diversamente abili dal territorio di Perma, che si terrà alla palestra comunale di Lesignano domenica dalle 10. Per il terzo anno consecutivo, sarà la palestra di via Volontari del Sangue a fare da cornice a un evento che sta crescendo sempre più, proposto da Energy Volley Parma e Special Olympics - team Parma e team Emilia Romagna: il torneo è organizzato con il patrocinio del Comune di Lesignano, di Fipav Parma, di Panathlon e del Csen, Centro Sportivo educativo Nazionale, e ricade tra gli eventi della “Settimana della pallavolo”.

Ad affrontarsi in questa amichevole mattinata di sport saranno tre squadre parmigiane composte da giocatori diversamente abili intellettivi: gli “Amici del Volley”, squadra che fa parte della galassia Energy Volley, “Liberi di Volare” e “Libertas San Severina”. L’evento è stato presentato ufficialmente a Lesignano, nella conferenza stampa condotta dalla voce di Radio Parma Loredana Lanzi. Il sindaco di Lesignano Giorgio Cavatorta ha sottolineato come quella di domenica sia «Un’occasione importante di ritrovo per tutto il territorio: mi auguro tante altre edizioni a Lesignano per il futuro»; l’assessore al Sociale di Lesignano Patrizia Vaccari ha a sua volta definito l’evento «Un bel momento di sport ma anche di comunità, un’occasione per tenere uniti i legami sociali del nostro territorio». Molta soddisfazione e complimenti per gli organizzatori di questa terza edizione, in primis il “factotum” dell’Energy Volley a Lesignano Stefano Montali, sono stati espressi da Giorgio Schianchi, responsabile provinciale per Special Olympics Parma, e Cesare Gandolfi, presidente provinciale Fipav, il quale ha affermato che a Parma e Provincia sono numerose le iniziative di questo tipo, essendo il volley uno sport a misura di tutti e di tutte le età.

”Volley Insieme” è un «Torneo partito in sordina – come ha affermato il presidente di Energy Volley Francesco Ughetti -, ma che sta iniziando a avere la giusta ora inizia a avere visibilità. Tutti hanno diritto a questa forma di divertimento e sport». Un concetto rimarcato da Jessica Montali, accompagnatrice di “Liberi di Volare”, che ha affermato come «Il sorriso dei ragazzi e il loro divertimento siano il premio più grande e una vera fonte di gioia anche per chi li accompagna a tali iniziative».Presente tra i relatori anche Antonio Tasco, delegato di Csen e vice presidente di Fipav Parma: è ormai consolidato, ha affermato Tasco, un importante rapporto di collaborazione tra Fipav e “Special Olympics”, con iniziative future come la creazione di un campionato italiano o l’idea di portare giocatori di “Special Olympics” ad assistere a una partita di pallavolo a livello professionale.Presente, in rappresentanza degli sponsor dell’iniziativa, Gaudenzio Iacci di “Saie Automation”, che si è detto «felice di partecipare a questo bell’evento nel territorio»: “Volley Insieme” è sostenuto da Conad Gandalf di Fornovo, Conad, Langhirano, Riccò, “La Briciola”, “Il Salumiere” di Langhirano, Saie Automation e Sd Parma. L’appuntamento è quindi per domenica dalle 10, alla palestra di Lesignano.