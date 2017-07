Migranti nell'ex caseificio a Mulazzano: il sindaco non ci sta e scrive al ministro dell'Interno

Un centro di accoglienza straordinario (Cas) nascerà nell'ex caseificio di Mulazzano, in base a un accordo della prefettura con un privato. Arriveranno 25-30 migranti in una frazione con 310 residenti. Il sindaco di Lesignano Giorgio Cavatorta non ci sta e scrive al ministro dell'Interno Marco Minniti, chiedendo un "suo intervento attivo e urgente". Il primo cittadino contesta "un modo di gestire l'accoglienza dei migranti improprio e gravido di conseguenze negative, anche politiche".

Nella sua lettera, Cavatorta ricorda che Lesignano, comune con 5.028 abitanti, è partner del progetto Sprar-Terra d'asilo, con capolista il Comune di Fidenza, e ripercorre le tappe della vicenda dall'anno scorso ad oggi. Sembrava che si trovasse un accordo, dice ancora il sindaco, ma in un incontro avvenuto ieri (mercoledì 19 luglio) il vice prefetto vicario di Parma ha comunicato che il Cas di Mulazzano si farà.

Cavatorta chiede un intervento del ministro e osserva: "La logica emergenziale, che non consente di programmare interventi di qualità, mette la nostra e le altre amministrazioni locali disponibili all'accoglienza dei migranti, in gravissime difficoltà nei confronti dei cittadini".

