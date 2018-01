Camion pieno di prosciutti si rovescia a Lesignano: la strada sarà chiusa per il recupero del mezzo

Compleanno sfortunato per un camionista romeno residente a Verona che oggi, ironia della sorte, proprio nel giorno in cui ha festeggiato i suoi 60 anni, è uscito di strada finendo in un fosso e rovesciando il suo autoarticolato, semirimorchio incluso, in un campo lungo Strada Argini Sud, nel comune di Lesignano.

L’uomo, rimasto illeso, se l’è cavata con un grande spavento e sul posto, per compiere i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Pedemontana che hanno provveduto a mettere in sicurezza il traffico e le operazioni di scarico della merce. Il camion, infatti, era pieno di prosciutti esteri destinati alla lavorazione in uno stabilimento della zona, che sono stati subito trasferiti a bordo di un altro mezzo.

La dinamica dell’incidente, al vaglio della Polizia Pedemontana, sembra essere piuttosto semplice: il camionista, mentre procedeva a una velocità moderata, è uscito di strada finendo sulla banchina che ha ceduto provocando il rovesciamento dell’autoarticolato.

DOMANI (9 GENNAIO) STRADA CHIUSA PER IL RECUPERO DEL CAMION. Domani, martedì 9 gennaio, dalle 9 alle 11,30 sarà totalmente chiusa la strada provinciale 16 “degli Argini” al km 14+800, nel comune di Lesignano, a causa del recupero del camion finito nel fosso. "Poiché il recupero richiederà l’impiego di due autogru di grosse dimensioni e mezzi di supporto - dice la Provincia - per effettuare tali operazioni occorrerà occupare l’intera carreggiata stradale. Da qui la necessità di interrompere il traffico, per garantire la sicurezza. Il transito verrà deviato sul percorso alternativo utilizzando la SP 665R Massese, la SP 98 di Mulazzano e SP 32 Pedemontana".