Blitz della Municipale in un casolare

Sopralluogo degli agenti della polizia municipale in un casale disabitato in strada del Paullo dove è stato identificato un uomo straniero che si trovava indebitamente all'interno dell'immobile. L'intervento è stato messo in atto in collaborazione con i proprietari dello stabile.

Tale operazione rientra nell’attività di censimento delle residenze site anche in casolari abbandonati che viene effettuata dal nucleo servizi mirati della polizia municipale in sinergia con le altre forze di polizia ed in linea con le direttive assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza. In tale contesto vengono effettuate, di volta in volta, anche le segnalazioni alle Autorità competenti per l’eventuale adozione di specifici provvedimenti interdittivi di Pubblica Sicurezza.