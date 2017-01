Squadre Iren al lavoro per riparare una perdita nella zona di via Passo Colla e di via Passo Badignana. La rottura si è verificata verso le ore 17 ed i tecnici, dopo avere isolato il tratto di condotta danneggiata, stanno provvedendo alle riparazioni del caso. Si prevede che l’acqua possa ritornare alle abitazioni in serata. Iren si scusa per gli involontari disagi e ricorda che gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.