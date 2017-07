Ancora un guasto all'acquedotto in via Passo di Badignana

Nel pomeriggio si è verificata un'avaria ad una condotta dell'acquedotto in via Passo di Badignana. Nella stessa strada, ieri si era rotta una tubatura. "Subito intervenute sul posto - dice una nota di Iren - le squadre di tecnici di Ireti hanno provveduto ad isolare il tratto di condotta danneggiata e ad avviare gli scavi per provvedere alle riparazioni del caso. Pertanto l'erogazione dell'acqua è stata temporaneamente sospesa in via Passo di Badignana e nelle zone ad essa limitrofe. I lavori sono tuttora in corso. Si prevede che in serata la situazione possa ritornare alla normalità. Iren si scusa per gli involontari disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione".