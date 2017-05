«Da domani sarà possibile fare domanda presso l’Inps per il cosiddetto 'bonus mammà: 800 euro a ogni mamma per la nascita o l’adozione di un minore. E’ una misura inserita dal governo dei MilleGiorni nella legge di bilancio per il 2017. E’ uno dei primi passi nella giusta direzione. C'è una politica che promette e una politica che fa. Noi andiamo #avanti». Lo scrive su Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi.