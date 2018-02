La rabbia nascosta dei bambini: un progetto per individuarla

Bimbi che assistono ad episodi di violenza in famiglia, bimbi che perdono un genitore in seguito a una separazione non consensuale, o vengono usati nel conflitto tra madre e padre. Aumentano, secondo gli esperti, le situazioni che fanno emergere situazioni di rabbia tra i più piccoli. Per capire dove passa il confine tra ciò che è normale e ciò che è patologico è nato il progetto di ricerca «La rabbia che non si vede», ovvero un sistema di misurazione dell’aggressività nei minori, presentato oggi alla Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli.

Il progetto consiste nel rilevare indicatori precoci di rischio, attraverso la somministrazione di test che misurano l'aggressività. Dalle risposte ai questionari, differenziati per cinque fasce di età, emergeranno diversi gradi di rischio di sviluppare psicopatologie, come isolamento sociale, cyberbullismo, tossicodipendenze. Ogni questionario verrà somministrato per almeno due anni al controllo di routine da parte dei medici della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) di Roma. «Solo laddove per almeno due anni consecutivi dovessimo rilevare un rischio intermedio alto verranno somministrati altri test o interventi clinici per indagare ulteriormente», spiega Federico Tonioni, dirigente UOC Psichiatria del Gemelli e responsabile del progetto.

«Calo improvviso del rendimento scolastico, comportamenti regressivi, sono segni che hanno come fil rouge la rabbia. Capire il confine tra aggressività normale e patologica è compito del pediatra, ma spesso non si ha la formazione per intercettare segnali estremamente sfumati», commenta Pietro Ferrara, giudice Onorario Tribunale per i minorenni. Individuarli è importante anche per la salute fisica. «L'aggressività repressa - ricorda Luigi Janiri, direttore UOC Psichiatria del Gemelli - è una delle cause della cardiopatia ischemica in persone predisposte». Inoltre, aggiunge Giampaolo Nicolasi, presidente Comunità Incontro Onlus, «la rabbia spesso porta a sfogarsi con l’uso di droghe. Tra i nostri ragazzi, chi fa uso di stupefacenti racconta sempre di aver avuto disagi in ambito familiare o bullismo».