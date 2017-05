Ragazzo italo-egiziano ucciso a Londra

Uno sguardo ritenuto sgradito, o forse solo la volontà di attaccare briga da parte di quattro giovani balordi è costata la vita ad Hosam Ali Eisa, un 20enne italo-egiziano accoltellato a morte in un parcheggio di un centro commerciale a Romford, East London, a 22 chilometri dalla capitale del Regno Unito. Hosam, che era arrivato in Inghilterra l'anno scorso con la famiglia da Mantova, dove era cresciuto. Era regolarmente iscritto all’Aire come cittadino italiano.

Al momento dell’aggressione era con la fidanzata Salma Begun, 19 anni, di origine bengalese ma nata in Inghilterra. Lei è diventata la principale testimone di quella che per le autorità britanniche appare essere un’aggressione senza spiegazioni. E’ stata la ragazza a raccontare alle autorità inglesi come si sono svolti i fatti. I due fidanzati erano appena usciti da un cinema e si trovavano nel parcheggio del centro commerciale Brewery di Waterloo road quando sono stati avvicinati da quattro giovani.

«Hosam non li conosceva - ha detto Salma -. C'è stato un contatto visivo, poi è scoppiata una lite per come si erano guardati e loro sono diventati subito aggressivi». Da quel momento è stata un’escalation di violenza: «Prima lo hanno picchiato - ha continuato la ragazza -. Un uomo ha cercato di intervenire ma uno dei quattro ha tirato fuori un coltello e ha colpito Hosam al fianco sinistro. Poi sono fuggiti».

Alcune persone hanno cercato di soccorrere il giovane, tamponando la ferita. Hosam ha cercato di rialzarsi, si è appoggiato ad un’auto in sosta, poi è ricaduto a terra. Trasportato all’ospedale è morto un’ora dopo.

I quattro aggressori sono stati individuati grazie al sistema di telecamere della zona e bloccati dalla polizia nel giro di poche ore. Si tratta di un 19enne e di tre minorenni. Dopo il primo sommario interrogatorio, due minorenni sono stati rilasciati, mentre il 19enne e un 17enne sono stati trattenuti dalla polizia. Hosam Ali Eisa era nato in Egitto ma nel 2002 si era trasferito con la famiglia (padre, madre e altri cinque tra fratelli e sorelle) a Mantova, dove era rimasto sino all'anno scorso quando il padre, licenziato da un’azienda del posto, aveva cercato fortuna in Inghilterra. Qui la famiglia era andata ad abitare a Dagenham, a pochi chilometri dal centro commerciale dove è avvenuto l’omicidio. Hosam, il più vecchio dei fratelli, faceva il cameriere part-time: con il suo lavoro voleva pagarsi l’università, a cui si sarebbe voluto iscrivere l'anno prossimo. La sua fine ha suscitato molta commozione a Mantova dove risiedono ancora parenti e amici.