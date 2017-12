Bimbi uccisi: indagato il marito di Antonella Barbieri

Il marito della donna che ha ucciso i suoi figli a Suzzara e Luzzara è indagato dalla Procura di Mantova, che svolge accertamenti per capire se Andrea Benatti abbia fatto tutto il possibile per proteggere i bimbi. La notizia è riportata dalla Gazzetta di Mantova, che spiega come Benatti sia indagato "a sua garanzia" per capire se da parte sua ci siano responsabilità legate alla sua funzione di genitore. All'attenzione della Procura di Mantova ci sono anche le cartelle cliniche relative ai recenti ricoveri di Antonella Barbieri all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore e a Pieve di Coriano e i documenti sulle cure del Centro psico sociale (Cps) di Suzzara.