Nozze Melania-Donald, bomboniera battuta all’asta per oltre 2000 dollari

Da oggi non sarà più così facile gettare una bomboniera nella spazzatura. Di certo se ne sarebbe pentito quel previdente invitato alle nozze di Donald e Melania Trump, che l’ha conservata per 13 anni. E che l’ha venduta a 2.240 dollari nella sua confezione originale: una scatola bianca con il monogramma "M.D.T.". Come souvenir del miliardario matrimonio celebrato nel 2005, venne scelta una torta monoporzione consegnata agli invitati dall’attuale Presidente Usa. Il mini dolce al cioccolato, ricoperto di glassa bianca e decorato con una rosa, è stato messo all’asta la settimana scorsa dalla Julien’s Auctions con l’offerta iniziale di 250 dollari. E chi pensa che le bomboniere siano superflue, si dovrà ricredere.

Offerto come ricordo della cerimonia tenuta a Palm Beach in Florida, il dolce servì anche come sostituito della classica fetta di torta nuziale. La wedding cake originale, costata 50mila dollari, si rivelò essere molto bella ma non edibile, perchè per sostenere i sette piani venne usato troppo filo di ferro. Servirono ben due mesi per preparare la gigantesca torta di nozze, realizzata con Pan di Spagna bagnato nel Grand Marnier e decorato con 2.000 fiori di zucchero fatti a mano uno a uno.