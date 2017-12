Matrimonio Harry -Meghan: luci e ombre sulla nuova Duchessa

Meghan Markle il prossimo maggio sarà una sposina reale in bianco, ma non sarà la sua prima volta sull’altare. Prima di incontrare il principe Harry, l'attrice è già stata sposata con il produttore televisivo, oggi 41enne, Trevor Engelson.

La star della serie tv Suits ed Engelson sono stati insieme quasi 10 anni. Si sono innamorati nel 2005 e sei anni dopo si sono sposati al Jamaica Inn di Ocho Rios, in Giamaica, il 10 settembre 2011. Le nozze sono durate meno del fidanzamento, perchè la coppia ha divorziato dopo solo due anni.

La rottura è stata causata dalle classiche "differenze inconciliabili", probabilmente aggravate dalla distanza. Meghan, infatti, stava lavorando alla serie televisiva "Suits" a Toronto, città dove viveva per diversi mesi all'anno, mentre Engelson abitava a Los Angeles.

Mentre l’ex marito non ha commentato la notizia delle nozze reali, i genitori della sposa, in un comunicato hanno fatto sapere: "Siamo incredibilmente felici per Meghan ed Harry. Nostra figlia è sempre stata una persona gentile e amorevole. Vedere la sua unione con Harry, che condivide le sue stesse qualità, è fonte di grande gioia per noi. Auguriamo loro una vita di felicità e siamo molto eccitati per il loro futuro insieme".

Mentre mamma e papà, Thomas Markle e Doria Ragland, appoggiano le nozze reali, nei primi mesi dell’unione di Harry e Meghan, Samantha Markle, sorellastra dell'attrice, mise in guardia Harry. La donna disse che il principe non avrebbe dovuto fidarsi del suo nuovo amore: una ragazza definita una 'superficiale arrampicatrice sociale, narcisista ed egoista' che ha sempre sognato di diventare una principessa.

Dopo l'annuncio del matrimonio con il Principe Harry, Meghan Markle ha ufficialmente lasciato la serie tv 'Suits': il suo personaggio Rachel Zane esce dalla sceneggiatura a partire dalla settima edizione, in programma nel 2018. La futura Duchessa, che intende diventare cittadina britannica, dovrà trasferirsi permanentemente nel Regno Unito per adempiere ai suoi impegni reali accanto al marito. Prima del matrimonio, Meghan, di religione protestante, verrà battezzata e cresimata.