Winona Ryder e Keanu Reeves ospiti al matrimonio

Keanu Reeves e Winona Ryder sono i protagonisti di 'Destination Wedding', commedia romantica che viene diretta in questi giorni in California da Victor Levin, lo sceneggiatore della sitcom 'Innamorati pazzi'. Per Reeves e la Ryder sarà il quarto film insieme, dopo 'Dracula di Bram Stoker' (1992) e 'A Scanner Darkly' (2006) e ‘La vita segreta della Signora Lee’ (2009). Le star interpretano due ospiti depressi e poco socievoli invitati a un matrimonio in una località di villeggiatura, durante il quale finiscono per legare nonostante le differenze di carattere. Come dice il titolo, le nozze al centro del film sono un destination wedding cioè un matrimonio celebrato in una località distante dalla propria città, trasferimento che prevede un pernottamento fuori casa per sposi e invitati. Molto in voga all’estero, sta diventando una realtà anche in Italia, meta di molti stranieri che decidono di sposarsi nel Belpaese. Si tratta di una realtà così in espansione da aver portato all’organizzazione di un congresso e di un expo - 'Buy wedding in Italy - che si è tenuto a Bologna dal 20 al 22 ottobre 2017. Nel 2015, sono state 7.000 le coppie straniere che hanno scelto l’Italia come destinazione del loro matrimonio, con una spesa media di 54.000 euro a cerimonia. Oltre 330.000 arrivi e 1,1 milione di presenze turistiche in Italia nel 2015 hanno avuto come pretesto un destination wedding. Si sceglie una meta lontana dove sposarsi per visitare i dintorni e per trascorrere una breve vacanza insieme a parenti e amici. Non solo attori e vip scelgono l’Italia per coronare il loro sogno d’amore. Roma, Venezia, la Costiera Amalfitana, l’entroterra toscano o il Lago di Como sono le classiche mete romantiche per stranieri, soprattutto inglesi, che si appoggiano a una wedding planner per organizzare delle nozze italiane.