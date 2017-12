Fiori d’arancio per Justin e Selena?

Una coppia da milioni di follower sui social network potrebbe contendere al Principe Harry e Meghan Markle il primato di nozze dell’anno 2018. Si tratta di Justin Bieber (23 anni) e Selena Gomez (25 anni), da alcune settimane tornati inseparabili a tre anni dalla fine della loro tormentata e chiacchierata prima love story, vissuta tra il 2010 e il 2014. E i giornali americani di gossip scommettono sulle nozze. Ha cominciato Life & Style citando come fonte Carl Lentz, giovane pastore della Hillsong Church di New York City e amico personale di Justin Bieber.

Le fan più romantiche possono sperare. Le due star non hanno ancora commentato ufficialmente il loro ritorno di fiamma, ma la foto che immortala un bacio appassionato vale più di un comunicato stampa. Selena - come succede spesso nelle ultime settimane -, è andata a vedere una partita di hockey in cui giocava Bieber e, durante un’interruzione del gioco, i due si sono abbracciati e baciati certo non da ‘amici’.

Justin vuole dimostrare a Selena di non essere più il divo scapestrato e senza regole degli anni adolescenziali. Ma la famiglia Gomez non nasconde di avere dei dubbi sul ritorno di fiamma tra Selena e Justin Bieber. E così i due innamorati hanno trascorso il Ringraziamento con le rispettive famiglie. Selena ha pensato che fosse troppo presto per portare Justin in Texas con lei, nonostante, o forse proprio per questo, i due stiano facendo sul serio. La relazione a basso profilo, lontano dai media farebbe pensare a un impegno serio. Con tanto di abito bianco.