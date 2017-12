Per le nozze di Gareth Bale, live di Beyoncè

Due ospiti sono molto attesi al matrimonio del campione del Real Madrid Gareth Bale: Beyoncè per un live offerto agli invitati e il padre della sposa, appena uscito dalla prigione. Bale sta organizzando il suo matrimonio con la fidanzata storica Emma e la cerimonia sta già assomigliando alla sceneggiatura di un film. L’asso del Real e della nazionale del Galles vuole fare le cose in grande e come prima cosa ha scelto la location: Italia. Le nozze saranno extra lusso e gli sposi hanno chiesto alla pop star americana Beyoncé di cantare durante la cerimonia. L’ex Destiny’s Child avrebbe preteso 1,5 milioni di euro per il live in onore degli sposini. Ma nessuna cifra è esagerata per Bale, che percepisce uno stipendio superiore ai 15 milioni annui e che fino al 2016 è stato il giocatore più pagato al mondo grazie ai 101 milioni di euro del trasferimento dal Tottenham al Real Madrid. Ma il live di Beyoncè deve aspettare. La data delle nozze non è ancora stata fissata perchè il padre della sposa è momentaneamente non disponibile, poichè detenuto per frode negli Stati Uniti.

Gareth Bale e Emma Rhys-Jones hanno già due figlie ed entro l’estate del 2018 vogliono coronare il loro sogno d’amore. Il progetto era stato accantonato in attesta del ritorno di papà Martin in famiglia. L’uomo, condannato a 6 anni in carcere, dovrebbe uscire in giugno con un anticipo di 16 mesi sulla condanna.

Cerimonia e ricevimento verranno organizzati in Italia, più precisamente nel castello di Vincigliata in Toscana, dove l’ex compagno di squadra di Bale del Southampton Theo Walcott si è sposato quattro anni fa. La coppia ha già dichiarato che festeggerà anche in Galles, più precisamente in The Vale of Glamorgan.