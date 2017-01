Due nuovi agenti, Medesano più sicura

A Medesano sono entrati in servizio due nuovi agenti della Polizia Municipale, Nicola Rossi e Alessio Colombini. Rossi, 33enne, arriva dalla Bassa comasca dove era già nella Polizia Municipale, ma con un contratto a tempo determinato. Colombini 32enne, arriva invece dalla provincia di Pisa: anche lui era già vigile ma, pur se assunto a tempo indeterminato, non ottenendo permessi per un trasferimento ha scelto di rifare il concorso per spostarsi nel Parmense.

L’aumento del personale medesanese è arrivato grazie all’ormai insolita scelta, da parte di comando e amministrazione comunale medesanesi, di organizzare un concorso. Si può parlare di «scelta insolita» perché negli ultimi anni, in tutta Italia, i concorsi per l’assegnazione di ruoli a tempo indeterminato nella Polizia Municipale sono ormai molto rari. Al concorso hanno dunque partecipato 501 candidati da tutta Italia. Spiega il comandante della Polizia Municipale di Medesano Mauro Dodi: «Gestire 501 candidati è stato un lavoro impegnativo e per il Comune costoso in termini di ore di lavoro. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato anche grazie alla collaborazione di realtà e associazioni locali che ci hanno offerto le proprie strutture per ospitare i test. Abbiamo deciso di selezionare al meglio attraverso prove di preparazione culturale e cognitiva, oltre a test eseguiti dallo psicologo della scuola regionale della Polizia Municipale. Da queste prove è stata stilata una graduatoria finale di 28 persone idonee che, in vista di collaborazione con le vallate circostanti, è stata messa a disposizione dei Comuni limitrofi. Alcuni dei candidati finalisti del concorso potranno infatti essere chiamati dai Comuni di Fornovo, Albareto, Borgo Val di Taro e Pellegrino. I nuovi agenti sono i due candidati che hanno raggiunto i punteggi più alti. Adesso seguiranno il periodo di formazione e saranno in servizio effettivo dal 1° marzo. Per noi questo concorso è stato un investimento sul futuro, una scelta coraggiosa non percorsa da diverse altre realtà, anche più grandi, che si affidano a contratti a tempo determinato».

Il sindaco Riccardo Ghidini: «Questo aumento del personale evidenzia la scelta dell’ente locale di investire sul tema della sicurezza. Da circa un anno e mezzo la Polizia Municipale lavorava con solo 4 unità. Li ringrazio da parte dei cittadini per la grande disponibilità e do il benvenuto ai due nuovi agenti». Rossi e Colombini, da parte loro, si sono detti motivati e vogliosi di iniziare questa nuova avventura a Medesano dove, spiegano, «ci siamo trovati bene sin da subito».