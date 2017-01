Varano Marchesi, la forza della Pro loco

La Pro loco di Varano Marchesi ha eletto il consiglio direttivo che guiderà l’associazione per il triennio 2017-19. Per il terzo mandato consecutivo presidente sarà Giuseppe Delfi.

Oltre al presidente il nuovo direttivo dell’associazione è composto dal vicepresidente Giorgio Bernier, dal cassiere Jonathan Scaffardi, dal segretario Andrea Bernier e dai consiglieri Paolo Peracchi, Fabrizio Pastori e Vincenzo Scaffardi.

Le elezioni per il rinnovo al vertice della Pro loco si sono tenute qualche giorno fa quando 91 soci su 104 (pari al 87,5%) hanno espresso le proprie preferenze scegliendo le persone che avrebbero composto il consiglio direttivo.

I più votati dai soci sono stati Andrea Bernier (con 59 voti), Giuseppe Delfi (53), Paolo Peracchi (42), Jonathan Scaffardi (39), Fabrizio Pastori (30), Giorgio Bernier (25), Vincenzo Scaffardi (15) e Paola Fabbri (13).

Nei giorni successivi il presidente uscente ha convocato gli eletti e formato il nuovo consiglio direttivo che, a sua volta, ha assegnato le nuove cariche, confermando Delfi alla presidenza per la terza volta consecutiva.

Giuseppe Delfi è entrato tra le fila della Pro loco nel 1995 con l’incarico di segretario/cassiere (ora diviso in due ruoli distinti) che mantenne per 3 mandati.

A Varano Marchesi la Pro loco si occupa di cultura, turismo, sport e tempo libero. Sempre attenta ai problemi della frazione, lavora in stretta collaborazione con il parroco, con le due scuole di Varano (materna ed elementare) e l’amministrazione comunale e negli anni è diventata un punto di riferimento per tutti i varanesi.

Durante l’anno organizza la Festa della castagna, la Sagra della torta fritta, la Festa dei fiori, il festival del teatro dialettale, le rassegne Presepi nella valle, gli appuntamenti dedicati alle festività e tutti i principali appuntamenti in programma a Varano Marchesi.

Dopo essere stato rieletto Delfi ha ringraziato il consiglio direttivo e i soci, augurando a tutti un buon lavoro: «Appartenere alla Pro loco è per me un dovere morale, è dimostrazione di alto senso civico a servizio del luogo in cui viviamo».