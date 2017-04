Ghidini: «Sì, a Roccalanzona sono in arrivo venti profughi»

Tanti cittadini medesanesi hanno seguito con attenzione l’ultimo incontro del consiglio comunale dove a tenere banco è stata la questione legata alla futura apertura di una comunità di accoglienza per richiedenti asilo a Roccalanzona. La notizia, diffusa qualche settimana fa, è stata accolta con preoccupazione da molti abitanti della zona accorsi al consiglio per chiarimenti sulla situazione.

A portare all’ordine del giorno l’argomento è stata un’interrogazione a firma dei consiglieri di minoranza Roberto Bianchi e Nicola Fontana in cui i due specificavano: «La notizia sta destando molta preoccupazione fra i residenti nella frazione e più in generale in tutto il comune, anche alla luce della scarsa chiarezza con la quale l’amministrazione ha inteso affrontare la situazione. Dopo aver ascoltato nel corso di un affollato incontro l’opinione dei cittadini e aver accolto i sentimenti di preoccupazione per gli effetti che tali presenze possono avere sul normale svolgimento della vita quotidiana, le chiediamo: la notizia è vera? Quale è l’immobile interessato? Il piano economico prevede contributi pubblici? Quante sono le persone che saranno ospitate nella struttura (età, sesso, provenienza…)? E' ipotizzabile un impegno economico del Comune? E' stato presentato un progetto con richiesta per i lavori necessari? E' stato fatto un sopralluogo per la valutazione dell’idoneità della struttura?».

Rispondendo il sindaco Riccardo Ghidini ha chiarito: «La notizia corrisponde al vero. Le proprietà interessate sono gli immobili e i terreni ex proprietà Ciotti a Roccalanzona. Il soggetto gestore sarà la Comunità Betania (che è diventata proprietaria a seguito di una donazione). Il progetto prevede una fase di inserimento in cui Betania farà controlli giuridici e sanitari. Faranno attività di formazione linguistica articolate secondo le esigenze individuali. Gli ospiti saranno impegnati con gli operatori a fare le pulizie della comunità. I richiedenti sono disponibili ad attività di volontariato nel territorio secondo le indicazioni del Comune. Una volta raggiunto un livello adeguato di competenza linguistica la comunità si farà carico di accompagnare il richiedente nel disbrigo delle pratiche per facilitarlo nell’ingresso del mondo del lavoro. Contemporaneamente in loco un agronomo formerà i richiedenti nel settore agricolo. Il piano economico prevede un contributo da parte della prefettura (fondi ministeriali) o eventualmente dello Sprar. Le persone saranno circa una ventina, anche se ci si arriverà con una procedura graduale».

«Per l’età e la provenienza - ha continuato Ghidini - ad oggi non si riescono a fornire indicazioni in quanto il progetto inizierà tra qualche mese, al termine dei lavori di manutenzione e adeguamento necessari. Saranno comunque uomini. Non esisterà nessun impegno economico da parte del Comune. Il progetto definitivo ci verrà presentato nei prossimi giorni. La parte politica ha effettuato un sopralluogo della struttura nei giorni scorsi mentre la parte tecnica effettuerà una verifica nei prossimi giorni. Dall’analisi documentale e delle pratiche precedentemente presentate non sono emerse irregolarità».

«Aggiungo che, essendo l’amministrazione comunale un soggetto che non partecipa al progetto - ha detto ancora il sindaco - l’atteggiamento che stiamo assumendo è il medesimo che abbiamo usato per altre iniziative di questo tipo. Mi sembra strano che ex amministratori non abbiano chiaro i ruoli dei vari enti su questi temi». La discussione è poi proseguita con la minoranza che ha espresso i propri dubbi sul progetto e con il sindaco che ha sottolineato: «L’amministrazione sta svolgendo l’azione che le compete, cioè il controllo e la verifica sull’idoneità e l’adeguatezza delle strutture secondo le norme e le regole di questo comune e degli enti sovraordinati. Nel caso in cui prenda avvio sarà nostra premura, di concerto col gestore, mettere in campo le azioni per la buona riuscita del progetto. La serietà e l’esperienza di Betania ci rendono speranzosi sul buon esito dell’iniziativa». Un incontro con la Comunità Betania aperto al pubblico è in programma domani sera alle 20,30 nell’oratorio di Roccalanzona.