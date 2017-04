Botte e minacce a moglie e figli: 2 anni ad un 63enne

Per anni aveva sottoposto la moglie e i due figli ai maltrattamenti più diversi, dalle percosse alle minacce, dagli insulti alle violenze psicologiche, tanto che, in attesa della sentenza, era stato anche sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese. Ieri per un 63enne di Medesano è arrivata la sentenza con rito abbreviato del gup Mattia Fiorentini, che ha riconosciuto l'uomo responsabile dei reati di percosse e lesioni personali aggravate e l'ha condannato a due anni e venti giorni di reclusione e al pagamento di 8mila euro alla moglie e di 4mila euro a ciascuno dei due figli a titolo di risarcimento del danno.