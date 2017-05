Un ragazzo di 15 anni di Medesano, Mohamed El Mallah, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì attorno alle 18, annegando nelle acque del fiume Taro. La tragedia è avvenuta nei pressi di Felegara. Il ragazzo stava facendo il bagno assieme ad un gruppo di amici quando è scomparso. I compagni hanno dato l’allarme e sono iniziate le ricerche da parte dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della protezione civile e del 118, che ha inviato anche l'elicottero.

Il corpo del 15enne è stato individuato in serata in uno specchio d’acqua a poca distanza dal luogo della scomparsa. Il corpo è stato recuperato in serata, sotto gli occhi di una famiglia straziata dal dolore.



