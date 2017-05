Incidente e incendio a Medesano, in zona Carnevala, verso le 16. Per cause da chiarire, due camion si sono scontrati sulla strada che da Medesano porta verso Ramiola. Poco dopo, in un campo vicino al luogo dell'incidente si è sviluppato un incendio: sono intervenuti i vigili del fuoco. Non è chiaro se incidente e incendio siano in qualche modo correlati o meno. Disagi al traffico per circa un'ora: la situazione è tornata alla normalità attorno alle 17. Sono intervenuti anche il personale del 118 (ma non ci sono feriti) e la polizia municipale.