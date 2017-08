Cade dalla finestra e resta sospesa nel vuoto: paura per una donna a Ramiola

Paura nel pomeriggio a Ramiola di Medesano per una donna caduta dalla finestra. Per cause in via di accertamento, una donna è caduta dalla finestra al terzo piano di una palazzina nella frazione di Medesano. E' rimasta impigliata nel telaio della finestra ed è rimasta sospesa nel vuoto: è stata salvata dai vigili del fuoco. E' intervenuto anche il personale del 118.

Altri particolari sulla Gazzetta di Parma di giovedì 17 agosto