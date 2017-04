Il sensore che «tiene a bada» la glicemia

Monica Tiezzi

Uno dei maggiori disagi, per i malati di diabete, sono non solo le eventuali iniezioni quotidiane di insulina, ma soprattutto il controllo costante della glicemia, fattore chiave per raggiungere un livello equilibrato di zuccheri nel sangue nell'arco della giornata e quindi una buona qualità di vita. A lungo l'unico strumento per la misurazione della glicemia sono state le «strisce» sulle quali applicare una goccia di sangue capillare ottenuto pungendo i polpastrelli, ma negli ultimi anni vari sistemi hanno introdotto il «monitoraggio continuo del glucosio», tramite sensori sottocute che inviano i valori glicemici ad un rilevatore esterno, attivato avvicinandolo al sensore.

Il gruppo farmaceutico Roche ha presentato nei giorni scorsi a medici e giornalisti, sulle rive del lago Maggiore, un'ulteriore evoluzione di questo sistema che rappresenta - stando alle esperienze dei primi sette pazienti italiani nei quali è stato impiantato - il massimo che la tecnologia può offrire: un sensore di pochi millimetri inserito sottocute, all'altezza del deltoide, tramite una piccola incisione chirurgica eseguita ambulatorialmente dal medico. Una novità rispetto alla precedente inserzione incruenta che veniva eseguita - previa istruzione - dal paziente stesso. Ma il sacrificio viene ripagato. Mentre infatti i vecchi sensori avevano una durata di pochi giorni, il nuovo sistema (battezzato «Eversense») non dovrà essere sostituito fino a 90 giorni, arco di tempo che in futuro - spiega Massimo Balestri, general manager di Roche Diabetes Care - potrebbe essere esteso a 140 giorni.

La parte esterna e visibile di Eversense, ossia il trasmettitore applicato sul braccio, è «più sottile e più leggero rispetto agli attuali sensori, resistente all'acqua e facilmente rimuovibile», spiega Lynne Kelley di Senseonics, partner tecnico di Roche. Invia avvisi sui valori del glucosio su un'app attivabile in qualsiasi modello di smartphone e ad una distanza massima di 15 metri. Il trasmettitore, con suoni o vibrazioni, avvisa l’utilizzatore quando i livelli di glucosio raggiungono valori troppo elevati o troppo bassi. Un algoritmo predittivo avverte il paziente di probabili episodi di ipo o iperglicemia, permettendo correzioni immediate della terapia: con iniezioni aggiuntive di insulina, o assumendo carboidrati o modificando, nel caso dei portatori di microinfusori di insulina, la velocità basale.

«I primi risultati sono confortanti - dice Giancarlo Tonolo, direttore del centro di diabetologia dell'ospedale San Giovanni di Dio, ad Olbia, che ha installato il sistema su due suoi pazienti - Il sistema permette di abbattere le ipoglicemie che, soprattutto nei pazienti con una lunga storia di diabete, spesso passano “sotto silenzio” a causa dei sintomi sfumati, e rappresentano uno dei problemi maggiori nella gestione della malattia».