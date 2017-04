Ialuronico, l'acido che ringiovanisce la pelle

Patrizia Celi

Ci sono acidi che corrodono e altri che rivitalizzano. L’acido ialuronico è tra i secondi, perché restituisce tono e vigore alla cute e un aspetto più giovanile e felice. Da un ventennio è la panacea di molti mali dell’invecchiamento, in grado di restituire un aspetto florido e naturale al viso delle donne over 40.

Sono soprattutto loro le principali consumatrici delle «punturine», ma aumentano sempre più anche i maschi che si affidano alle mani del medico per vanità o desiderio di mantenere un’immagine giovanile, più competitiva nel mondo del lavoro.

«Con l’acido ialuronico correggiamo le rughe del terzo medio ed inferiore del volto, cioè la zona che va dagli occhi in giù, cosiddetta “di scivolamento” – spiega il chirurgo plastico Lorena Paolucci del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati – Si usa invece la tossina botulinica per la correzione delle rughe del terzo superiore del volto, cioè quelle della fronte, le glabellari, che si trovano all’incontro delle sopracciglia, e le cosiddette “zampe di gallina” intorno agli occhi. Mentre per eliminare i segni del tempo dal collo è necessaria la chirurgia».

«Il segreto di un risultato naturale è l’esperienza, la sensibilità e il senso estetico del chirurgo plastico che osserva il viso del paziente con uno sguardo tridimensionale, agendo su strati diversi di tessuto per restituire armonia ai volumi» sottolinea la specialista.

«L’acido ialuronico è un disaccaride, cioè uno zucchero, che compone i tessuti connettivi degli esseri viventi, compresa la cute. È presente in tutti gli organismi e per questo assolutamente biocompatibile - spiega Paolucci - La molecola di acido ialuronico ha una funzione essenziale nella formazione del collagene e delle fibre elastiche della cute e favorisce il mantenimento di una corretta idratazione del tessuto».

L’acido si presenta come un gel trasparente, sterile, viscoso ed elastico, iniettabile direttamente nella cute o in profondità, e svolge la funzione di riempitivo (filler). La medicina estetica lo utilizza prevalentemente di origine batterica, in forma libera, per rivitalizzare la cute, o «crosslinked», cioè con legami tra le molecole che, rendendolo più stabile, garantiscono la maggiore durata della funzione di riempimento.

Con questa formula, infatti, si cancellano (o riducono) rughe, solchi e depressioni del volto dovuti all’effetto della gravità.

«Basta una seduta ambulatoriale di quindici minuti per cancellare dal volto i segni del tempo, affidandosi alle mani esperte di specialisti di medicina estetica – spiega Paolucci – I prodotti a disposizione oggi contengono anche anestetico locale, che rende le infiltrazioni meno dolorose».

Senza ricovero né anestesia, il paziente viene invitato a restare seduto, perché il chirurgo plastico deve vedere il viso soggetto alla forza di gravità, e mantenersi fermo mentre vengono fatte le infiltrazioni con aghi sottili nei punti che necessitano di riempimento con il gel.

«Nei giorni successivi al trattamento si può avvertire un modesto dolore, gonfiore o rossore nella zona trattata e in alcuni casi lividi. Conseguenze sempre tollerabili che, trascorse 24 ore dal trattamento, possono essere nascoste con un correttore», spiega la specialista. Alleati preziosi del medico sono i prodotti di ultima generazione, che hanno subito un’evoluzione accelerata sia per la composizione che per la resistenza nel tempo, per cui in media il trattamento non viene ripetuto prima di dodici mesi.