Uomini sull'orlo di una crisi di singhiozzo

E' fastidioso e arriva quando meno te l’aspetti, causa l’ilarità degli altri ma per fortuna dura poco. È il singhiozzo, quel sussulto nel torace che interrompe la respirazione e che spesso percepiamo come un problema gastrico o un riflesso nervoso.

Di singhiozzo soffrono persone di ogni età, maschi e femmine in egual misura, compresi i bambini ancora nella pancia della mamma. Ma sono soprattutto i maschi (nell’82% dei casi) ad essere colpiti dalle forme che permangono per lungo tempo. Anche i bambini molto piccoli hanno spesso attacchi di singhiozzo di lunga durata, in particolare i neonati prematuri.

«Brevi episodi devono essere considerati normali accadimenti della vita ma se gli attacchi sono prolungati occorre indagare eventuali patologie sottostanti» spiega Gianfranco Cervellin, direttore del Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma. «Sono definiti “persistenti” gli attacchi di singhiozzo che durano più di 48 ore, mentre vengono chiamati “intrattabili” gli episodi che durano anche più di un mese» spiega lo specialista, ricordando il caso straordinario del cittadino americano che fu tormentato da questo sintomo per 68 anni, dal 1922 al 1990».

«Nei casi in cui il disturbo non cessi spontaneamente in breve tempo - aggiunge Cervellin - il medico giunge ad una diagnosi di malattia nel 90% dei casi se il paziente è un maschio, ma solo nel 10% dei casi se è una femmina».

Il singhiozzo è un sintomo dovuto a contrazioni involontarie, spasmodiche e ripetute del diaframma e di altri muscoli utilizzati nell’ispirazione, a cui segue la chiusura della glottide che causa il caratteristico suono «hic». Nella maggioranza dei casi (80%) è causato dalla sola contrazione della parte sinistra del diaframma. «Difficile attribuire uno scopo biologico al singhiozzo: gli studi non ne hanno individuato alcuno nei mammiferi, ma potrebbe trattarsi di un riflesso vestigiale, cioè antico, funzionale solo nei nostri antenati o nell’embrione», spiega Cervellin.

Impossibile anche prevenirne l’arrivo: di solito giunge improvviso e dura alcuni secondi o pochi minuti, risolvendosi in maniera spontanea. La situazione cambia quando permane, anche per alcuni giorni, arrivando a limitare il sonno notturno e a rendere difficoltosa l’alimentazione o lo svolgimento delle attività quotidiane.

Se persiste, il singhiozzo può anche dare origine a dolore muscolare al petto e al diaframma. «In questi casi spetta ad un medico esperto inquadrare il problema, attraverso la conoscenza della storia clinica del paziente e un accurato esame obiettivo, in particolare per quanto riguarda la zona toracica e addominale.

In seguito, se necessario, si svolgono esami diagnostici, anche radiografici», spiega lo specialista, che sottolinea come vi sia sempre grande variabilità da un caso all’altro.