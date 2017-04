Mille Miglia, un mese di iniziative a Parma

Parma è pronta a festeggiare ed accogliere la Mille Miglia: la storica corsa di auto d’epoca farà, infatti, tappa in città il 20 maggio. L’arrivo è previsto alle 20.30 in piazza Duomo, il giorno dopo ripartiranno in direzione Busseto per raggiungere Brescia.

Dal 21 aprile, intanto, sarà organizzato un mese di iniziative che coinvolgeranno la città, con raduni di auto, esposizioni di camper storici. Il 20 e il 21 maggio, poi, ci sarà un raduno di velivoli storici che sorvoleranno la città. Nel giorno dell’arrivo della Milla Miglia sarà allestito anche un villaggio in piazza Garibaldi.

A sfilare nelle vie del centro storico 450 bolidi costruiti tra il 1927 e 1957. Tra questi una Mercedes-Benz SSK, omaggio alla storica vittoria colta nel 1931 da Rudolf Caracciola, primo pilota non italiano ad imporsi in un'edizione della Mille Miglia. Ed ancora le auto della collezione Bmw Group Classic e ben tre delle vetture più significative del Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Vetture d’antan lontane dalla sofisticazione tecnologica dei nostri giorni dove il fascino si gioca su stile, design e le suggestioni di un mondo passato quando tutto era più slow. Un’alchimia che anche a Parma ha conquistato appassionati e non, grandi e bambini.

Nell’attesa che il leggendario serpentone delle signore a quattro ruote arrivi in città, tante le iniziative in programma, frutto della sinergia tra Comune e Fiere di Parma.

Il primo appuntamento di “Aspettando la Mille Miglia” sarà la gara di regolarità “Terre di Canossa International Classic Car Challenge” che, sotto la direzione di Scuderia Tricolore e Terre di Canossa Events, prenderà il via venerdì 21 aprile dal Parco Ducale la settima edizione. Da qui le 100 vetture storiche attraverseranno le strade di Emilia, Liguria e Toscana, in un affascinante viaggio alla scoperta dei territori che furono di Matilde di Canossa, per giungere all'Autodromo di Varano Melegari e proseguire verso il Golfo della Spezia.

Il week-end successivo sarà all'insegna dei raduni capaci di esaltare la bellezza senza tempo di vetture che hanno segnato diverse epoche. Sabato 22 aprile a Parma la scena sarà tutta per coupè, spider e barchette che hanno partecipato alle diverse edizioni della Mille Miglia e che faranno bella mostra di sé, su iniziativa del Club Ruote a Raggi. Domenica 23 spazio invece alle Fiat 500, che sfileranno per le vie del centro in un appuntamento a cura di Fiat 500 Club Italia.

Dal 24 aprile al 1° maggio, “Aspettando la Mille Miglia” apre invece al mondo dei camper e del turismo all'aria aperta. Il Registro Italiano dei Camper Storici, grazie alla collaborazione dell'Associazione “In Camper con Gusto” ed al patrocinio del Comune di Parma, organizza in piazza Garibaldi un'esposizione di caravan ed autocaravan storici per la giornata del 29 aprile.

A chiudere infine il programma di eventi, il Raduno dei velivoli storici, ideato da Vittorio Dalla Rosa Prati e Luigi Rossi, organizzato per le giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio, con la collaborazione del Nucleo Aereo Acrobatico Parmense Srl e dell'Historical Aircraft Group. Ben 30 velivoli storici giungeranno a Parma nel pomeriggio di sabato con i piloti che si recheranno subito in piazza Duomo, dove assisteranno all'arrivo degli equipaggi della Mille Miglia. I velivoli ripartiranno domenica mattina, sorvolando il torrente Parma e dando così il saluto alle auto storiche che lasceranno la città.



«Siamo felici di ospitare anche quest’anno - ha detto il sindaco Federico Pizzarotti - un evento così importante e amato, che ha una significativa ricaduta, dal punto di vista commerciale e turistico, su tutta la città. Parma per crescere deve lavorare in modo più stabile possibile su questi eventi di significativa portata e qualità, relazionandosi con il territorio e le sue realtà». (ANSA).