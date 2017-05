In occasione della tappa della Mille Miglia a Parma prevista con arrivo nella giornata di sabato 20 maggio e successiva ripartenza la domenica 21 maggio, in alcune strade cittadine - ove prevista nella giornata di sabato - la raccolta dei rifiuti verrà anticipata alla sera precedente, cioè venerdì 19 maggio, per non creare disagi al passaggio della tappa prevista nel centro cittadino.

Le strade interessate alla raccolta anticipata sono Viale Basetti, Viale Toscanini, Via Mazzini, Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica.

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.