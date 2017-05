Arriva la Mille Miglia e il tempo si ferma: un inserto con la Gazzetta

Se Enzo Ferrari, uno che di motori se ne intendeva, la definiva «la corsa più bella del mondo» è perché la Mille Miglia ha un fascino davvero unico. Anche oggi che è una corsa rievocativa - destinata a vetture prodotte fra il 1927 e il 1957, anno dell'ultima corsa «vera» - la carovana della Mille Miglia affascina vecchi e bambini lungo le strade di duecento comuni italiani. Da Brescia a Roma e poi di nuovo a Brescia. Mille miglia, appunto. Passando per Parma: per il terzo anno consecutivo la nostra città è la sede di arrivo della terza tappa.

Domani, sabato, la Gazzetta dedicherà uno speciale di dodici pagine alla più celebre corsa storica del mondo. Oltre al programma completo delle numerose manifestazioni di contorno alla «freccia rossa», l'inserto contiene interviste e approfondimenti sia sulla Mille Miglia rievocativa, giunta alla 35esima edizione, sia su quella storica.

A sessant'anni esatti dall'ultima gara vera e propria nel 1957, dedichiamo una pagina al racconto del sorpasso di Taruffi su Von Trips a Piadena e del ritiro di Collins proprio a Parma, che possiamo ora ricostruire grazie a nuovi documenti emersi di recente.

Ma Mille Miglia significa anche parlare dei Vip a bordo delle auto storiche (c'è di tutto, piloti, chef, miss, volti televisivi), rievocare i modelli del passato e i ricordi di Giampaolo Dallara, intervistato sul significato di una corsa come la Mille Miglia e protagonista in piazza Garibaldi con alcune vetture da corsa che hanno fatto epoca.

Un'altra intervista è dedicata al gentleman driver parmigiano Claudio Caggiati che di Mille Miglia ne ha corse 22.

Ecco gli appuntamenti principali

Sabato sera verso le 21, le prime splendide «signore» di una carovana di 450 equipaggi, arriveranno a Parma da via Emilia est, quindi devieranno su viale Partigiani, viale Martiri della Libertà, viale Toscanini, via Mazzini e quindi la svolta in via Garibaldi. Sfilato il Teatro Regio, le auto d’epoca faranno la consueta passerella in piazza Duomo per i «flash» di rito sotto Battistero e cattedrale. Rapida sosta sulla pedana, poi di nuovo in marcia verso via Cavour, via Repubblica, viale Tanara e avanti fino al Parco Ducale, da dove le auto ripartiranno domenica mattina (dalle 7.30) alla volta di Brescia passando per Busseto (sede di una insolita «prova spettacolo»), Soragna e Roncole Verdi.

Ma non è tutto. Aspettando l'arrivo della Mille Miglia (Comune, Fiere di Parma e Aci gli attori coinvolti in prima persona nell'organizzazione) piazza Garibaldi si trasforma in un vero e proprio Motor Village. Come l’anno scorso e come nel 2015, cuore delle iniziative di contorno alla terza tappa della 35° Mille Miglia sarà piazza Garibaldi, teatro sin dal mattino di una serie di eventi per grandi e piccini. Il variopinto «Village» inaugura le danze alle 10: presenti con un proprio stand Fiere di Parma (coorganizzatore della tappa), Registro Fiat, Blitz International (merchandising ufficiale Mille Miglia), Circuito Città d’Arte della Pianura Padana, Varano Wildays (raduno motociclistico in programma all’autodromo «Paletti» il prossimo weekend), inoltre Festival della Malvasia con angolo degustazioni e la compagnia «Maschere italiane», con lo Zsevod e gli Zsevodini a stemperare con la loro simpatia l’attesa della corsa.

Alle 17, il sindaco Federico Pizzarotti e l’assessore al Commercio Cristiano Casa inaugureranno la mostra di auto e moto d’antan promossa dall’associazione Motor Valley. Il Village resterà aperto domani sera fino alle 23 e per consentire una colazione nelle atmosfere delle auto di una volta, domenica mattina la mostra riaprirà dalle 10 alle 14.

Piazza della Pilotta e piazza Ghiaia ospiteranno le Ferrari e le Mercedes del tradizionale «Tribute»: l’arrivo degli equipaggi è in programma dalle 19 circa. In Piazzale Barezzi, ai piedi del Teatro Regio, uno stand Alfa Romeo espone gli ultimi modelli della gamma, mentre in Piazzale della Pace la proposta gastronomica sarà in pieno stile «street gourmet». Piazza del Duomo ospiterà invece l’esclusiva «Lounge» a cura di Silvano Romani. Le auto in gara saranno esposte al Parco Ducale, visite fino a mezzanotte e mezza. Il «restart» domenica mattina dalle 7.30 da piazzale Santa Croce; alle 9 i piloti del Nucleo Aereo Acrobatico Parmense, sorvolando la Parma con una trentina di affascinanti velivoli storici, daranno il loro saluto alle signore a quattro ruote mentre si dirigeranno verso Busseto.