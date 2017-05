Mille Miglia: Ferrari contro utilitaria, dimesso il bambino ferito. La mamma è grave

Madre e figlio sono rimasti feriti in un incidente stradale ieri fra Ravenna e la frazione di Camerlona. Il bambino è già stato dimesso, mentre la mamma è grave.

L'incidente è accaduto nell’ambito del "Ferrari Tribute to Mille Miglia", la competizione che anticipa sul medesimo tragitto la celeberrima gara fra auto storiche. Ed è stata proprio una Ferrari 458 di color nero con due donne tedesche a bordo, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, a centrare sulla Statale 16 Adriatica l’utilitaria, una Fiat 500 L, con madre e figlio a bordo. In quel momento la 500 stava svoltando in un distributore di benzina: la Fiat è stata sbalzata in avanti di alcune decine di metri mentre la Ferrari ha finito la sua corsa fuori dalla carreggiata con ingenti danni.

La madre del piccolo - una 38enne ravennate, la più grave tra i feriti - è stata portata in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre il figlio e la conducente della Ferrari sono stati ricoverati in quello di Ravenna.

ANCORA RICOVERATA LA MAMMA, BIMBO DIMESSO. La 38enne è ricoverata in prognosi riservata al reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Bufalini di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il figlio, di una decina d’anni, è stato invece dimesso dall’ospedale di Ravenna con una prognosi iniziale di 20 giorni. Subito dimesse, con lesioni giudicate non gravi, le due tedesche a bordo della Ferrari; la loro auto è stata sequestrata dalla polizia stradale di Ravenna.