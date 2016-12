La prima neve ha imbiancato Albareto, Bedonia e Compiano

La perturbazione annunciata si è puntualmente presentata all’alba di ieri ed ha scaricato fino a quindici centimetri di neve fresca e anche lasciato la prima scia di disagi agli abitanti dei comuni che confinano con l’entroterra Ligure e con la Toscana.

Dalle cinque di ieri mattina fino alle otto è nevicato intensamente, a quote alte il manto bianco variava dai cinque ai quindici centimetri, costringendo Provincia e Comuni a immediati passaggi di spartineve e spandisale entrati in servizio straordinario per ripulire strade e piazze e alleviare così i possibili disagi degli automobilisti in transito sulle strade di valico. (...)

