Monte Scala: escursionista bloccata dal ghiaccio, recuperata

Bloccata dal ghiaccio durante un’escursione sull'Appennino parmense una 29enne è stata tratta in salvo dal Soccorso alpino.

La ragazza si trovava per una passeggiata in solitaria sulle pendici del Monte Scala, nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, quando si è resa conto che non sarebbe più riuscita a proseguire nè a tornare a causa del ghiaccio. Saggiamente ha contattato telefonicamente la Centrale Operativa del 118 che ha allertato il Soccorso Alpino di Parma. Dalla Valparma e Valcedra due squadre di tecnici sono arrivate a bordo dei mezzi fuoristrada e l’allarme è stato raccolto anche da due tecnici che si trovavano casualmente al Rifugio Lagoni, a poca distanza. I soccorritori hanno raggiunto la giovane, che si trovava sull'anticima del Monte Scala, a 1700 metri. Impossibilitata a proseguire per il ghiaccio, i tecnici del Soccorso Alpino l’hanno accompagnata, facendo pervenire in quota un paio di ramponi che hanno aiutato l’escursionista ad arrivare al Rifugio Lagoni.