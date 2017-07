Un uomo disperso a Berceto: intervento del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino di Parma è impegnato in due interventi di ricerca per persone disperse. Il primo allarme è scattato alle 21,30 circa nel comune di Berceto: si cerca un uomo.

Il secondo allarme, arrivato intorno alle 22,15, riguardava una persona dispersa in zona Monte Sporno, ritrovata in meno di un'ora.