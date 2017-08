Il laghetto di Scurano potrebbe sparire

Il laghetto di Scurano sembra essere ormai abbandonato a se stesso. Il caldo e la siccità di questi mesi lo hanno prosciugato in maniera consistente, ma già da qualche stagione non vengono effettuati i lavori di manutenzione e pulizia. Per anni ha rappresentato un'attrattiva per il Paese, sia dal punto di vista paesaggistico che per l'attività di pesca che veniva praticata, con il consueto calendario di gare. Le famiglie trascorrevano attorno allo specchio d'acqua intere giornate, allestendo i tradizionali picnic estivi. In tanti ricorderanno quell'estate quando venne portato a riva un pesce siluro di oltre ottanta chili e intorno al lago si era radunata una folla di curiosi. Secondo le voci che circolano nella frazione di Neviano Arduini, che nei mesi estivi accoglie tantissimo villeggianti, parmigiani e non, il laghetto potrebbe essere prosciugato definitivamente e l'area potrebbe essere utilizzata per altri scopi.