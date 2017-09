Soccorsi mobilitati per un fungaiolo disperso ma i carabinieri lo trovano a casa

Il Soccorso Alpino dell'Appennino Parmense è stato allertato per un cercatore di funghi disperso in Val d'Enza, a Vaestano di Palanzano. L'emergenza è rientrata in breve tempo. L'uomo, un 72enne della zona, si era accordato con un amico per farsi venire a prendere in auto, in zona Vaestano-Costa d'Oro. Il fungaiolo però ha poi deciso di tornare a casa a piedi, senza avvisare l'amico; questi, preoccupato perché il 72enne non si presentava, ha chiamato i carabinieri di Palanzano. E' così scattato l'allarme alle squadre del Soccorso Alpino. Gli uomini dell'Arma tuttavia hanno controllato l'abitazione del 72enne e hanno scoperto che era tornato da solo.